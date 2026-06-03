Wiosną w ogrodach nie brakuje kwitnących krzewów, ale niewiele z nich kwitnie tak spektakularnie, jak kolkwicja chińska (łac. Kolkwitzia amabilis). Mimo niezwykłych walorów ozdobnych, roślina ta jest dość rzadko spotykana w uprawie, chociaż z pewnością zasługuje na większą uwagę.

Jak wygląda kolkwicja chińska? Kiedy kwitnie?

Kolkwicja chińska to okazały, gęsty krzew, dorastający do 2–3 m wysokości i osiągający podobną szerokość. Jego liczne, rozgałęzione pędy, łukowato przewieszają się na zewnątrz, nadając roślinie bardzo malowniczą formę.

Kwiaty kolkwicji pojawiają się późną wiosną (w maju i w czerwcu) i stanowią największą ozdobę krzewu. Pojedynczy, dzwonkowaty kwiat, przypomina wyglądem kwiat krzewuszki cudownej, ale jest mniejszy i ma jasnoróżową barwę z wyraźnym pomarańczowym rysunkiem wewnątrz kielicha. Kwiaty kolkwicji są niewielkie, ale tworzą bardzo liczne, gęste, wiechowate kwiatostany, które niemal całkowicie pokrywają pędy. Po przekwitnięciu ozdobą rośliny są atrakcyjne, szczeciniasto owłosione owocostany.

Odmiany kolkwicji chińskiej

U odmian kolkwicji kwiaty mogą być intensywniej ubarwione (np. u odmiany ‘Pink Cloud’) lub jasnoróżowe wewnątrz i ciemnoróżowe na zewnątrz (u odmiany ‘Rosea’). U niektórych odmian dodatkową ozdobą są także kolorowe liście - tak jest na przykład u odmiany ‘Maradco’, która charakteryzuje się żółtymi liśćmi.

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Jakie wymagania ma kolkwicja chińska?

Uprawa kolkwicji nie jest trudna, chociaż roślina ma pewne wymagania w stosunku do stanowiska.

Kolkwicja dobrze rośnie i bujnie kwitnie jedynie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru oraz na glebach żyznych, przepuszczalnych i stale lekko wilgotnych. Z wyjątkiem niektórych odmian (‘Maradco’ preferuje półcień), roślina nie toleruje cienia, bardzo źle znosi suszę i nie zawsze dobrze radzi sobie zimą. Jeśli jednak zostanie uszkodzona przez silniejsze mrozy, wiosną dobrze się regeneruje i ładnie odrasta.

Kolkwicja chińska to krzew odporny na suszę oraz zanieczyszczenia powietrza - z tych powodów jest polecana do terenów miejskich. Jest także roślina mrozoodporną.

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i Autor: Getty Images Kolkwicja chińska

Jak ciąć kolkwicję chińską?

Kolkwicja chińska ma niezwykle dekoracyjny pokrój i najlepiej prezentuje się w formie naturalnej. Ciecie znosi jednak bardzo dobrze, dlatego w razie potrzeby można skracać jej pędy lub przeprowadzić cięcie prześwietlające, sanitarne bądź odmładzające, które pozwoli zachować ładny i gęsty pokrój krzewu (wykonywane co kilka lat i polegające na usunięciu pędów starych i słabych).

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Kolkwicja chińska – zastosowanie w ogrodzie

Ze względu na swoją malowniczą formę, kolkwicja chińska najlepiej prezentuje się jako soliter, ale bardzo dobrze wygląda również w jednogatunkowych grupach, posadzonych na tle trawnika bądź ściany domu. Krzew może być także wykorzystywany do tworzenia szpalerów, luźnych żywopłotów lub ozdobnych grup z innymi krzewami ozdobnymi, np. tawułami. Roślina jest też znakomitym krzewem parkowym i nadaje się do tworzenia kompozycji w zieleni miejskiej.

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