Tanie rośliny na żywopłot

Żywopłot to inwestycja na lata, która wcale nie musi być droga. Wybierając popularne, szybko rosnące i łatwe w uprawie gatunki liściaste, można znacznie obniżyć koszty bez utraty jakości. Najtańsze rośliny na żywopłot to przede wszystkim te dostępne w dużych ilościach jako sadzonki z odkrytym korzeniem (tzw. goły korzeń). Są one znacznie tańsze od roślin w doniczkach, dobrze się przyjmują i szybko zagęszczają po regularnym cięciu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie gleby, regularne podlewanie w pierwszym roku i systematyczne przycinanie, które zachęca rośliny do rozkrzewiania.

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Ile kosztują najtańsze rośliny na żywopłot?

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) to absolutny lider wśród najtańszych roślin na żywopłot. Jest wytrzymały, szybko rośnie (30–50 cm rocznie), dobrze znosi cięcie i tworzy gęste ściany. Jest półzimozielony, co oznacza, że w łagodne zimy zachowuje część liści.

Ceny: Sadzonki 35–60 cm w kompletach 25 szt. kosztują ok. 2,20–2,80 zł/szt. Przy większych zamówieniach (powyżej 500–1000 szt.) cena spada nawet do 2,00–2,20 zł/szt. Komplet 50 szt. (60–95 cm) to wydatek rzędu 110–140 zł.

Grab pospolity (Carpinus betulus) to elegancka, klasyczna roślina na formowane żywopłoty. Zatrzymuje suche liście na zimę, co daje dodatkową osłonę. Rośnie umiarkowanie szybko (30–50 cm rocznie) i świetnie znosi przycinanie.

Ceny: Sadzonki 20–40 cm lub wyższe ok. 15–25 zł/szt. w mniejszych ilościach, ale przy hurtowych zakupach ceny są niższe. Jest nieco droższy od ligustru, ale daje bardzo estetyczny efekt.

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Berberys Thunberga (Berberis thunbergii), zwłaszcza odmiany purpurowe, to kolczasta i kolorowa opcja. Idealny na niższe żywopłoty (do 1–1,5 m), odporny na suszę i tworzy gęste, „nieprzebrane” bariery.

Ceny: Sadzonki 20–30 cm w cenie 10–20 zł/szt., w promocjach i kompletach często bliżej dolnej granicy.

Buk pospolity (Fagus sylvatica) – podobny do graba, tworzy eleganckie, gęste ściany i zatrzymuje liście na zimę.

Ceny: Sadzonki w przedziale 15–25 zł/szt.

Aby żywopłot był gęsty, sadź rośliny w rozstawie 20–30 cm (dla ligustru nawet 20 cm). Przed sadzeniem przekop glebę, dodaj kompost i podlewaj regularnie przez pierwszy sezon. Formuj żywopłot od samego początku – przycinaj go 2–3 razy w roku. Wybierając ligustr lub grab, uzyskasz najszybszy i najtańszy efekt. Pamiętaj o ochronie przed chwastami (ściółkowanie) i nawożeniu wiosną.

Żywopłot nie musi kosztować fortuny

Założenie efektownego żywopłotu za niewielkie pieniądze jest jak najbardziej możliwe. Wybierając ligustr pospolity jako bazę, możesz stworzyć kilkudziesięciometrową zieloną ścianę za kilkaset złotych. Rośliny takie jak grab, buk czy berberys dodadzą uroku i różnorodności. Kluczem jest zakup w hurtowych ilościach i systematyczna pielęgnacja -wtedy żywopłot szybko się zagęści i będzie służył przez dekady.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.