Spis treści
W każdym ogrodzie są się miejsca, które z różnych powodów chcielibyśmy zasłonić. Ogrodzenie z siatki, przewiewna altana czy mało atrakcyjny fragment działki z pewnością staną się ładniejsze, jeśli osłoni je piękny i funkcjonalny żywopłot. Żywopłot stworzony z roślin liściastych sprawdzi się głównie jako osłona sezonowa, ale jeśli chcemy, by żywopłot był dekoracyjny cały rok, powinniśmy wybrać iglaki albo rośliny liściaste zimozielone.
Przedstawiamy najpopularniejsze rośliny na żywopłot.
Popularny ligustr na żywopłot
Ligustr pospolity (łac. Ligustrum vulgare) od lat królem wśród roślin liściastych polecanych na żywopłoty. Doskonale znosi cięcie, jest odporny na niską temperaturę i nie ma wysokich wymagań uprawowych. Dla zachowania gęstej formy wymaga jednak systematycznego przycinania (w pierwszych latach dość radykalnego).
Modny żywopłot z grabu
Grab pospolity (Carpinus betulus) to inny popularny gatunek na żywopłoty. Podobnie jak ligustr nie ma wysokich wymagań uprawowych (choć preferuje żyźniejsze gleby), jest odporny na mróz i doskonale znosi cięcie (niezbędne dla utrzymania zwartej formy). Co ważne, wytwarza odrosty korzeniowe, zagęszczające krzewy od dołu.
Buk na formowane żywopłoty
Buk pospolity (Fagus sylvatica) to kolejna roślina liściasta nadająca się na żywopłoty. W naturze (podobnie jak grab) wyrasta na solidne drzewo, ale ponieważ znakomicie znosi cięcie i nie ma wysokich wymagań uprawowych, jest idealny na formowane żywopłoty. Jego liście są gładkie i – w zależności od odmiany – mogą mieć barwę zieloną lub bordową.
Ognik szkarłatny na żywopłot ozdobny cały rok
Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea) w ostatnich latach zdobył dużą popularność jako roślina na żywopłoty. W przeciwieństwie do poprzednich gatunków, ognik nie powinien być przycinany, gdyż najlepiej prezentuje się w formie żywopłotu nieformowanego, zachwycającego jesienią mnóstwem jaskrawo ubarwionych owoców. Dzięki swoim długim kolcom, ognik może też pełnić funkcję obronną.
Żywopłot z berberysu Thunberga
Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) to piękny krzew, który doskonale sprawdzi się w żywopłotach. Roślina ta lepiej znosi cięcie niż ognik, dlatego równie dobrze nadaje się na żywopłoty formowane jak i nieformowane. Berberys nie ma wysokich wymagań uprawowych, a dodatkowo w sprzedaży jest wiele ciekawych odmian, różniących się między innymi kolorem liści.
Żywopłot z żywotnika zachodniego
Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) jest jednym z najpopularniejszych iglaków na żywopłoty. Szczególnie polecane są odmiany ‘Smaragd’ oraz ‘Brabant’. Pierwsza z nich rośnie bardzo szybko, ale wymaga systematycznego cięcia, druga natomiast rośnie wolniej, ale tworzy bardziej elegancką formę.
Cis na zielony żywopłot
Cis pospolity (Taxus baccata) to iglak, który tworzy równie piękną osłonę. Trzeba jednak pamiętać, że roślina ta rośnie wolno i wymaga dość dobrych warunków glebowych, za to może rosnąć nawet w cieniu.
Laurowiśnia w żywopłocie
Laurowiśnia wschodnia to krzew zachwycający intensywną zielenią efektownie błyszczących liści. Roślina bardzo dobrze znosi cięcie, jest więc doskonała na żywopłoty formowane. Dodatkową jej zaletą laurowiśni jako rośliny żywopłotowej jest to, że szybko rośnie i silnie się zagęszcza.
Bukszpan na niskie żywopłoty
Klasyczny, choć wolno rosnący i wrażliwy na silny mróz, bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens). Doskonale znosi cięcie, dlatego znakomicie nadaje się na strzyżone żywopłoty i obwódki rabat, a także do formowania przeróżnych form geometrycznych.
Ostrokrzew na zimozielony żywopłot
Wspaniały ostrokrzew Meservy (Ilex ×meserveae) może rosnąć zarówno w cieniu, jak i słońcu, dobrze znosi niską temperaturę i znakomicie nadaje się do cięcia. Liście tego gatunku są ostro zakończone, ciemnozielone, owoce czerwone.
