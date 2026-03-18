W każdym ogrodzie są się miejsca, które z różnych powodów chcielibyśmy zasłonić. Ogrodzenie z siatki, przewiewna altana czy mało atrakcyjny fragment działki z pewnością staną się ładniejsze, jeśli osłoni je piękny i funkcjonalny żywopłot. Żywopłot stworzony z roślin liściastych sprawdzi się głównie jako osłona sezonowa, ale jeśli chcemy, by żywopłot był dekoracyjny cały rok, powinniśmy wybrać iglaki albo rośliny liściaste zimozielone.

Przedstawiamy najpopularniejsze rośliny na żywopłot.

Popularny ligustr na żywopłot

Ligustr pospolity (łac. Ligustrum vulgare) od lat królem wśród roślin liściastych polecanych na żywopłoty. Doskonale znosi cięcie, jest odporny na niską temperaturę i nie ma wysokich wymagań uprawowych. Dla zachowania gęstej formy wymaga jednak systematycznego przycinania (w pierwszych latach dość radykalnego).

i Autor: photohomepage/ Getty Images Żywopłot z ligustru

Modny żywopłot z grabu

Grab pospolity (Carpinus betulus) to inny popularny gatunek na żywopłoty. Podobnie jak ligustr nie ma wysokich wymagań uprawowych (choć preferuje żyźniejsze gleby), jest odporny na mróz i doskonale znosi cięcie (niezbędne dla utrzymania zwartej formy). Co ważne, wytwarza odrosty korzeniowe, zagęszczające krzewy od dołu.

i Autor: Joachim Heller/ Getty Images Żywopłot z grabu jesienią

Buk na formowane żywopłoty

Buk pospolity (Fagus sylvatica) to kolejna roślina liściasta nadająca się na żywopłoty. W naturze (podobnie jak grab) wyrasta na solidne drzewo, ale ponieważ znakomicie znosi cięcie i nie ma wysokich wymagań uprawowych, jest idealny na formowane żywopłoty. Jego liście są gładkie i – w zależności od odmiany – mogą mieć barwę zieloną lub bordową.

i Autor: Getty Images Żywopłot z buka

Ognik szkarłatny na żywopłot ozdobny cały rok

Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea) w ostatnich latach zdobył dużą popularność jako roślina na żywopłoty. W przeciwieństwie do poprzednich gatunków, ognik nie powinien być przycinany, gdyż najlepiej prezentuje się w formie żywopłotu nieformowanego, zachwycającego jesienią mnóstwem jaskrawo ubarwionych owoców. Dzięki swoim długim kolcom, ognik może też pełnić funkcję obronną.

i Autor: beekeepx/ Getty Images Z ognika szkarłatnego można stworzyć dekoracyjne żywopłoty

Żywopłot z berberysu Thunberga

Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) to piękny krzew, który doskonale sprawdzi się w żywopłotach. Roślina ta lepiej znosi cięcie niż ognik, dlatego równie dobrze nadaje się na żywopłoty formowane jak i nieformowane. Berberys nie ma wysokich wymagań uprawowych, a dodatkowo w sprzedaży jest wiele ciekawych odmian, różniących się między innymi kolorem liści.

i Autor: Getty Images Z berberysu Thunberga można tworzyć nieformowane żywopłoty

Żywopłot z żywotnika zachodniego

Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) jest jednym z najpopularniejszych iglaków na żywopłoty. Szczególnie polecane są odmiany ‘Smaragd’ oraz ‘Brabant’. Pierwsza z nich rośnie bardzo szybko, ale wymaga systematycznego cięcia, druga natomiast rośnie wolniej, ale tworzy bardziej elegancką formę.

i Autor: Getty Images Żywopłot z tui

Cis na zielony żywopłot

Cis pospolity (Taxus baccata) to iglak, który tworzy równie piękną osłonę. Trzeba jednak pamiętać, że roślina ta rośnie wolno i wymaga dość dobrych warunków glebowych, za to może rosnąć nawet w cieniu.

i Autor: Getty Images Cis doskonale nadaje się na zimozielony żywopłot

Laurowiśnia w żywopłocie

Laurowiśnia wschodnia to krzew zachwycający intensywną zielenią efektownie błyszczących liści. Roślina bardzo dobrze znosi cięcie, jest więc doskonała na żywopłoty formowane. Dodatkową jej zaletą laurowiśni jako rośliny żywopłotowej jest to, że szybko rośnie i silnie się zagęszcza.

i Autor: Getty Images Na zimozielony żywopłot doskonale nadaje się larowiśnia

Bukszpan na niskie żywopłoty

Klasyczny, choć wolno rosnący i wrażliwy na silny mróz, bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens). Doskonale znosi cięcie, dlatego znakomicie nadaje się na strzyżone żywopłoty i obwódki rabat, a także do formowania przeróżnych form geometrycznych.

i Autor: Getty Images Bukszpan wieczniezielony

Ostrokrzew na zimozielony żywopłot

Wspaniały ostrokrzew Meservy (Ilex ×meserveae) może rosnąć zarówno w cieniu, jak i słońcu, dobrze znosi niską temperaturę i znakomicie nadaje się do cięcia. Liście tego gatunku są ostro zakończone, ciemnozielone, owoce czerwone.

i Autor: Getty Images Ostrokrzewy to jedne z najpopularniejszych krzewów zimozielonych

#MuratorOgroduje: wiosenne cięcie żywopłotu Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany