Dlaczego warto sadzić drzewa o kulistej koronie?
Drzewa o kulistych koronach pozwalają stworzyć atrakcyjną i uporządkowaną przestrzeń w każdym ogrodzie. Ich naturalna, zaokrąglona forma ogranicza konieczność przycinania, a przy tym pozwala na tworzenie efektownych kompozycji, pasujących zarówno do nowoczesnych i minimalistycznych aranżacji, jak i tych bardziej klasycznych czy naturalistycznych. Świetnie sprawdzają się jako solitery, ale też jako elementy szpalerów czy nasadzeń wzdłuż alejek. Co ważne, wiele z tych drzew osiąga niewielkie rozmiary, dzięki czemu nadają się także do małych ogrodów.
Zalety drzew o kulistym pokroju
Wybór drzew o kulistym pokroju do ogrodu to decyzja, która niesie ze sobą wiele korzyści. Ich główną zaletą jest przede wszystkim estetyka i dekoracyjność.
- Regularny, zaokrąglony kształt korony wprowadza do ogrodu ład i symetrię, tworząc przyjemny dla oka akcent.
- Drzewa te doskonale prezentują się zarówno jako solitery, stanowiąc centralny punkt kompozycji, jak i w grupach, tworząc efektowne aleje czy szpalery. Ich jednolity kształt ułatwia również planowanie przestrzeni, zapewniając spójność wizualną.
- Kolejną istotną zaletą jest łatwość w utrzymaniu. Wiele gatunków drzew o kulistym pokroju naturalnie zachowuje swój kształt, co oznacza, że wymagają minimalnego cięcia formującego. To oszczędność czasu i pracy dla każdego ogrodnika. W przypadku, gdy cięcie jest konieczne, zazwyczaj ogranicza się ono do usunięcia suchych lub uszkodzonych gałęzi, a także do lekkiego skorygowania kształtu, aby zachować jego idealną formę.
- Ograniczony rozmiar to kolejna cecha, która czyni te drzewa idealnymi do mniejszych ogrodów. W przeciwieństwie do wielu gatunków o rozłożystych koronach, drzewa kuliste zazwyczaj nie osiągają bardzo dużych rozmiarów, co pozwala na ich sadzenie nawet w małych ogrodach bez obawy, że zdominują całą przestrzeń. Dzięki temu można cieszyć się pięknem drzew, nie rezygnując z miejsca na inne rośliny czy elementy małej architektury.
- Dodatkowo, drzewa o kulistych koronach często oferują ochronę przed słońcem. Ich gęsta korona tworzy przyjemny cień w upalne dni, co jest szczególnie cenne w miejscach przeznaczonych do wypoczynku.
- Niektóre gatunki charakteryzują się również pięknym jesiennym przebarwieniem liści, co dodaje ogrodowi uroku w późniejszych miesiącach roku.
- Warto również wspomnieć o ich pozytywnym wpływie na bioróżnorodność – gęste korony stanowią schronienie dla ptaków i owadów, przyczyniając się do tworzenia zdrowego ekosystemu w ogrodzie.
Kiedy i jak sadzić drzewa o kulistym pokroju?
Najlepszym terminem na sadzenie większości drzew liściastych, w tym tych o kulistych koronach, jest wiosna (marzec-kwiecień) lub jesień (wrzesień-październik). Sadzenie wiosenne daje roślinie czas na ukorzenienie się przed nadejściem letnich upałów, natomiast sadzenie jesienne pozwala jej na spokojne przygotowanie się do zimy i rozpoczęcie intensywnego wzrostu wiosną. Unikaj sadzenia w okresach największych upałów lub mrozów.Przed posadzeniem należy wcześniej sprawdzić wymagania wybranego gatunku i starannie przygotować miejsce.
Sadzenie drzewa krok po kroku:
- wykop dół o szerokości i głębokości dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa drzewa,
- dno dołu spulchnij i wymieszaj z kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby wzbogacić glebę w składniki odżywcze,
- wyjmij drzewo z pojemnika, starając się nie uszkodzić bryły korzeniowej,
- jeśli korzenie są mocno zbite, delikatnie je rozluźnij,
- w przypadku drzew z gołym korzeniem, przed posadzeniem warto je namoczyć w wodzie przez kilka godzin,
- wstaw drzewko do przygotowanego dołu, upewniając się, że górna część bryły korzeniowej znajduje się na poziomie gruntu,
- zasyp wolne przestrzenie ziemią, delikatnie ją ugniatając, aby usunąć puste przestrzenie wokół korzeni,
- po posadzeniu obficie podlej drzewo.
W przypadku młodych drzewek, zwłaszcza tych z dużą koroną, zaleca się palikowanie. Wbij palik obok pnia (w odległości 15-20 cm) i przymocuj do niego drzewko za pomocą specjalnych opasek, które nie będą wrzynać się w korę. Palikowanie zapewni stabilność i ochroni drzewko przed wiatrem.Obszar wokół pnia warto wyściółkować korą, zrębkami lub kompostem. Ściółka pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy wzrost chwastów i ochroni korzenie przed skrajnymi temperaturami.
Po posadzeniu, regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy, jest kluczowe dla prawidłowego ukorzenienia się drzewka. W pierwszych latach po posadzeniu warto również zadbać o nawożenie, aby wspomóc wzrost i rozwój drzewa.
7 najpopularniejszych drzew o kulistym pokroju
Do najpopularniejszych drzew o kulistej koronie należą: klon pospolity 'Globosum', robinia akacjowa 'Umbraculifera', katalpa bignoniowa 'Nana', wiśnia piłkowana ‘Kanzan’, jesion wyniosły 'Globosa', klon polny 'Nanum', wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'.
Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')
To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych klonów o kulistej koronie. Dorasta do około 4–6 m wysokości, tworząc gęstą, regularną i zwartą kulę. Liście są duże, pięcioklapowe, intensywnie zielone latem, a jesienią przebarwiają się na piękny, złocistożółty kolor. 'Globosum' jest bardzo odporny na warunki miejskie, zanieczyszczenia powietrza i suszę, co czyni go idealnym do sadzenia w parkach, wzdłuż ulic oraz w ogrodach przydomowych. Preferuje stanowiska słoneczne i gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Nie wymaga intensywnego cięcia, a jego naturalny kształt utrzymuje się bez większych zabiegów.
Robinia akacjowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')
To niewielkie drzewo o parasolowatej, bardzo gęstej i zwartej koronie, osiągające zazwyczaj 4-6 m wysokości. Charakteryzuje się drobnymi, jasnozielonymi liśćmi, które jesienią przybierają żółty odcień. Nie kwitnie ani nie owocuje, co jest zaletą dla osób, które nie chcą mieć problemów z opadającymi kwiatami czy strąkami. Jest niezwykle odporna na suszę, zanieczyszczenia powietrza i trudne warunki glebowe, w tym jałowe i piaszczyste podłoża. Idealnie nadaje się do małych ogrodów, jako soliter lub do tworzenia alei. Wymaga sporadycznego cięcia w celu utrzymania kształtu i zagęszczenia korony.
Katalpa bignoniowa 'Nana' (Catalpa bignonioides 'Nana')
To karłowa odmiana katalpy, szczepiona na pniu, tworząca bardzo dekoracyjną, gęstą i kulistą koronę. Dorasta do około 3-5 m wysokości, a jej korona może osiągnąć średnicę 2-3 m. Wyróżnia się bardzo dużymi, sercowatymi liśćmi o jasnozielonej barwie, które nadają jej egzotyczny wygląd. Nie kwitnie ani nie zawiązuje owoców. Jest odporna na suszę i zanieczyszczenia, ale preferuje stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru oraz gleby żyzne i umiarkowanie wilgotne. Wymaga regularnego cięcia wczesną wiosną, aby zachować zwarty kształt korony.
Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ (Prunus serrulata ‘Kanzan’)
To spektakularne drzewo ozdobne, cenione za obfite, wiosenne kwitnienie i elegancki pokrój. Choć jej korona nie jest idealnie kulista, młode egzemplarze i regularnie przycinane drzewa często przyjmują zaokrąglony, rozłożysty kształt. Drzewo osiąga 5-8 m wysokości, tworząc gęstą, rozłożystą koronę. Największą atrakcją są pełne, intensywnie różowe kwiaty, które pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, zamieniając drzewo w różową chmurę. Liście są ciemnozielone, a jesienią przebarwiają się na piękne odcienie pomarańczy i czerwieni. 'Kanzan' najlepiej rośnie na słonecznych i osłoniętych stanowiskach, w żyznej, przepuszczalnej glebie. Jest odporna na mróz. Doskonale sprawdza się jako soliter lub w szpalerach, wprowadzając elegancję i wiosenną radość do ogrodu.
Jesion wyniosły 'Globosa' (Fraxinus excelsior 'Globosa')
To drzewo o zwartej, regularnej i kulistej koronie, szczepione na pniu. Osiąga wysokość 4-6 m. Liście są pierzastozłożone, ciemnozielone, a jesienią przebarwiają się na żółto. Jest bardzo odporny na mróz, suszę i zanieczyszczenia miejskie. Doskonale nadaje się do małych ogrodów, parków i jako drzewo alejowe. Preferuje stanowiska słoneczne i gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Nie wymaga intensywnego cięcia, co jest jego dużą zaletą.
Klon polny 'Nanum' (Acer campestre 'Nanum')
To niewielkie drzewo o bardzo gęstej, zwartej i kulistej koronie, szczepione na pniu. Osiąga wysokość 3-5 m. Drobne, klapowane, ciemnozielone liście jesienią przybierają żółtopomarańczowe barwy. Jest bardzo odporny na trudne warunki, takie jak susza, zanieczyszczenia miejskie i mróz. Świetnie sprawdza się w małych ogrodach, jako drzewo alejowe czy w kompozycjach z innymi roślinami. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych i gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Wymaga minimalnego cięcia formującego.
Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' (Salix integra 'Hakuro-nishiki')
Choć często występuje w formie krzewu, szczepiona na pniu tworzy efektowne, kuliste drzewko. Jest to jedna z najbardziej dekoracyjnych wierzb, ceniona za młode pędy i liście, które wiosną mają intensywny, różowo-biało-zielony kolor, z czasem stający się zielony. Dorasta do 2-3 m wysokości, a jej korona może osiągnąć podobną średnicę. Wymaga stanowiska słonecznego i wilgotnej gleby. Aby zachować intensywne wybarwienie młodych pędów i zwarty kształt, konieczne jest coroczne, silne cięcie wczesną wiosną. Jest to idealna roślina do małych ogrodów, nad oczka wodne lub jako soliter.
*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI