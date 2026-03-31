Dlaczego warto sadzić drzewa o kulistej koronie?

Drzewa o kulistych koronach pozwalają stworzyć atrakcyjną i uporządkowaną przestrzeń w każdym ogrodzie. Ich naturalna, zaokrąglona forma ogranicza konieczność przycinania, a przy tym pozwala na tworzenie efektownych kompozycji, pasujących zarówno do nowoczesnych i minimalistycznych aranżacji, jak i tych bardziej klasycznych czy naturalistycznych. Świetnie sprawdzają się jako solitery, ale też jako elementy szpalerów czy nasadzeń wzdłuż alejek. Co ważne, wiele z tych drzew osiąga niewielkie rozmiary, dzięki czemu nadają się także do małych ogrodów.

Zalety drzew o kulistym pokroju

Wybór drzew o kulistym pokroju do ogrodu to decyzja, która niesie ze sobą wiele korzyści. Ich główną zaletą jest przede wszystkim estetyka i dekoracyjność.

Regularny, zaokrąglony kształt korony wprowadza do ogrodu ład i symetrię, tworząc przyjemny dla oka akcent.

Drzewa te doskonale prezentują się zarówno jako solitery, stanowiąc centralny punkt kompozycji, jak i w grupach, tworząc efektowne aleje czy szpalery. Ich jednolity kształt ułatwia również planowanie przestrzeni, zapewniając spójność wizualną.

Kolejną istotną zaletą jest łatwość w utrzymaniu. Wiele gatunków drzew o kulistym pokroju naturalnie zachowuje swój kształt, co oznacza, że wymagają minimalnego cięcia formującego . To oszczędność czasu i pracy dla każdego ogrodnika. W przypadku, gdy cięcie jest konieczne, zazwyczaj ogranicza się ono do usunięcia suchych lub uszkodzonych gałęzi, a także do lekkiego skorygowania kształtu, aby zachować jego idealną formę.

Ograniczony rozmiar to kolejna cecha, która czyni te drzewa idealnymi do mniejszych ogrodów. W przeciwieństwie do wielu gatunków o rozłożystych koronach, drzewa kuliste zazwyczaj nie osiągają bardzo dużych rozmiarów , co pozwala na ich sadzenie nawet w małych ogrodach bez obawy, że zdominują całą przestrzeń. Dzięki temu można cieszyć się pięknem drzew, nie rezygnując z miejsca na inne rośliny czy elementy małej architektury.

Dodatkowo, drzewa o kulistych koronach często oferują ochronę przed słońcem. Ich gęsta korona tworzy przyjemny cień w upalne dni, co jest szczególnie cenne w miejscach przeznaczonych do wypoczynku.

Niektóre gatunki charakteryzują się również pięknym jesiennym przebarwieniem liści, co dodaje ogrodowi uroku w późniejszych miesiącach roku.

Warto również wspomnieć o ich pozytywnym wpływie na bioróżnorodność – gęste korony stanowią schronienie dla ptaków i owadów, przyczyniając się do tworzenia zdrowego ekosystemu w ogrodzie.

i Autor: Getty Images Szpaler z drzew

Kiedy i jak sadzić drzewa o kulistym pokroju?

Najlepszym terminem na sadzenie większości drzew liściastych, w tym tych o kulistych koronach, jest wiosna (marzec-kwiecień) lub jesień (wrzesień-październik). Sadzenie wiosenne daje roślinie czas na ukorzenienie się przed nadejściem letnich upałów, natomiast sadzenie jesienne pozwala jej na spokojne przygotowanie się do zimy i rozpoczęcie intensywnego wzrostu wiosną. Unikaj sadzenia w okresach największych upałów lub mrozów.Przed posadzeniem należy wcześniej sprawdzić wymagania wybranego gatunku i starannie przygotować miejsce.

Sadzenie drzewa krok po kroku:

wykop dół o szerokości i głębokości dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa drzewa,

dno dołu spulchnij i wymieszaj z kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby wzbogacić glebę w składniki odżywcze,

wyjmij drzewo z pojemnika, starając się nie uszkodzić bryły korzeniowej,

jeśli korzenie są mocno zbite, delikatnie je rozluźnij,

w przypadku drzew z gołym korzeniem, przed posadzeniem warto je namoczyć w wodzie przez kilka godzin,

wstaw drzewko do przygotowanego dołu, upewniając się, że górna część bryły korzeniowej znajduje się na poziomie gruntu,

zasyp wolne przestrzenie ziemią, delikatnie ją ugniatając, aby usunąć puste przestrzenie wokół korzeni,

po posadzeniu obficie podlej drzewo.

W przypadku młodych drzewek, zwłaszcza tych z dużą koroną, zaleca się palikowanie. Wbij palik obok pnia (w odległości 15-20 cm) i przymocuj do niego drzewko za pomocą specjalnych opasek, które nie będą wrzynać się w korę. Palikowanie zapewni stabilność i ochroni drzewko przed wiatrem.Obszar wokół pnia warto wyściółkować korą, zrębkami lub kompostem. Ściółka pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy wzrost chwastów i ochroni korzenie przed skrajnymi temperaturami.

Po posadzeniu, regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy, jest kluczowe dla prawidłowego ukorzenienia się drzewka. W pierwszych latach po posadzeniu warto również zadbać o nawożenie, aby wspomóc wzrost i rozwój drzewa.

7 najpopularniejszych drzew o kulistym pokroju

Do najpopularniejszych drzew o kulistej koronie należą: klon pospolity 'Globosum', robinia akacjowa 'Umbraculifera', katalpa bignoniowa 'Nana', wiśnia piłkowana ‘Kanzan’, jesion wyniosły 'Globosa', klon polny 'Nanum', wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'.

Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych klonów o kulistej koronie. Dorasta do około 4–6 m wysokości, tworząc gęstą, regularną i zwartą kulę. Liście są duże, pięcioklapowe, intensywnie zielone latem, a jesienią przebarwiają się na piękny, złocistożółty kolor. 'Globosum' jest bardzo odporny na warunki miejskie, zanieczyszczenia powietrza i suszę, co czyni go idealnym do sadzenia w parkach, wzdłuż ulic oraz w ogrodach przydomowych. Preferuje stanowiska słoneczne i gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Nie wymaga intensywnego cięcia, a jego naturalny kształt utrzymuje się bez większych zabiegów.

i Autor: Marina Denisenko/ Getty Images Klon pospolity 'Globosum'

Robinia akacjowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')

To niewielkie drzewo o parasolowatej, bardzo gęstej i zwartej koronie, osiągające zazwyczaj 4-6 m wysokości. Charakteryzuje się drobnymi, jasnozielonymi liśćmi, które jesienią przybierają żółty odcień. Nie kwitnie ani nie owocuje, co jest zaletą dla osób, które nie chcą mieć problemów z opadającymi kwiatami czy strąkami. Jest niezwykle odporna na suszę, zanieczyszczenia powietrza i trudne warunki glebowe, w tym jałowe i piaszczyste podłoża. Idealnie nadaje się do małych ogrodów, jako soliter lub do tworzenia alei. Wymaga sporadycznego cięcia w celu utrzymania kształtu i zagęszczenia korony.

i Autor: Elmar Gubisch/ Getty Images Robinia akacjowa 'Umbraculifera'

Katalpa bignoniowa 'Nana' (Catalpa bignonioides 'Nana')

To karłowa odmiana katalpy, szczepiona na pniu, tworząca bardzo dekoracyjną, gęstą i kulistą koronę. Dorasta do około 3-5 m wysokości, a jej korona może osiągnąć średnicę 2-3 m. Wyróżnia się bardzo dużymi, sercowatymi liśćmi o jasnozielonej barwie, które nadają jej egzotyczny wygląd. Nie kwitnie ani nie zawiązuje owoców. Jest odporna na suszę i zanieczyszczenia, ale preferuje stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru oraz gleby żyzne i umiarkowanie wilgotne. Wymaga regularnego cięcia wczesną wiosną, aby zachować zwarty kształt korony.

i Autor: beekeepx/ Getty Images Katalpa bignoniowa 'Nana'

Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ (Prunus serrulata ‘Kanzan’)

To spektakularne drzewo ozdobne, cenione za obfite, wiosenne kwitnienie i elegancki pokrój. Choć jej korona nie jest idealnie kulista, młode egzemplarze i regularnie przycinane drzewa często przyjmują zaokrąglony, rozłożysty kształt. Drzewo osiąga 5-8 m wysokości, tworząc gęstą, rozłożystą koronę. Największą atrakcją są pełne, intensywnie różowe kwiaty, które pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, zamieniając drzewo w różową chmurę. Liście są ciemnozielone, a jesienią przebarwiają się na piękne odcienie pomarańczy i czerwieni. 'Kanzan' najlepiej rośnie na słonecznych i osłoniętych stanowiskach, w żyznej, przepuszczalnej glebie. Jest odporna na mróz. Doskonale sprawdza się jako soliter lub w szpalerach, wprowadzając elegancję i wiosenną radość do ogrodu.

i Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’

Jesion wyniosły 'Globosa' (Fraxinus excelsior 'Globosa')

To drzewo o zwartej, regularnej i kulistej koronie, szczepione na pniu. Osiąga wysokość 4-6 m. Liście są pierzastozłożone, ciemnozielone, a jesienią przebarwiają się na żółto. Jest bardzo odporny na mróz, suszę i zanieczyszczenia miejskie. Doskonale nadaje się do małych ogrodów, parków i jako drzewo alejowe. Preferuje stanowiska słoneczne i gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Nie wymaga intensywnego cięcia, co jest jego dużą zaletą.

Klon polny 'Nanum' (Acer campestre 'Nanum')

To niewielkie drzewo o bardzo gęstej, zwartej i kulistej koronie, szczepione na pniu. Osiąga wysokość 3-5 m. Drobne, klapowane, ciemnozielone liście jesienią przybierają żółtopomarańczowe barwy. Jest bardzo odporny na trudne warunki, takie jak susza, zanieczyszczenia miejskie i mróz. Świetnie sprawdza się w małych ogrodach, jako drzewo alejowe czy w kompozycjach z innymi roślinami. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych i gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Wymaga minimalnego cięcia formującego.

i Autor: Getty Images Szpaler z drzew

Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' (Salix integra 'Hakuro-nishiki')

Choć często występuje w formie krzewu, szczepiona na pniu tworzy efektowne, kuliste drzewko. Jest to jedna z najbardziej dekoracyjnych wierzb, ceniona za młode pędy i liście, które wiosną mają intensywny, różowo-biało-zielony kolor, z czasem stający się zielony. Dorasta do 2-3 m wysokości, a jej korona może osiągnąć podobną średnicę. Wymaga stanowiska słonecznego i wilgotnej gleby. Aby zachować intensywne wybarwienie młodych pędów i zwarty kształt, konieczne jest coroczne, silne cięcie wczesną wiosną. Jest to idealna roślina do małych ogrodów, nad oczka wodne lub jako soliter.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

i Autor: Jeongho Shin/ Getty Images Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'

Murator Ogroduje: Metamorfoza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.