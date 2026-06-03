Fasolka szparagowa - jaka to fasola?

Fasola szparagowa to fasola zwyczajna (łac. Phaseolus vulgaris) uprawiana na zielone bądź żółte strąki.

Odmiany fasoli zwyczajnej dzielimy na tyczne oraz karłowe:

odmiany tyczne fasoli dorastają nawet do 3 m wysokości i trzeba je uprawiać przy podporach, po których będą się wspinać. Okres wegetacji wynosi 70–100 dni;

odmiany karłowe mają krótszy okres wegetacji (60–90 dni) i nie wymagają podpór.

Co zawiera fasolka szparagowa?

Fasola szparagowa zawiera cenne składniki mineralne: wapń, potas, mangan i fosfor, a także witaminy i błonnik pokarmowy. Odmiany o zielonych strąkach mają dużo β-karotenu (prowitaminy A) i witamin C i K. Fasolka szparagowa jest warzywem niskokalorycznym i ma niski indeks glikemiczny.

Jakie podłoże pod uprawę fasolki szparagowej?

Gleba dla fasoli szparagowej powinna być ciepła, próchnicza, żyzna, charakteryzująca się dobrymi stosunkami wodno-powietrznym, o odczynie lekko kwaśnym bądź zbliżonym do obojętnego (pH nie może być niższe od 5,5). Nie należy uprawiać fasoli na glebach zbyt lekkich i o wysokim poziomie wody gruntowej. Fasolkę szparagową sieje się w pierwszym lub drugim roku po zastosowaniu obornika lub kompostu.

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i Autor: Mathia Coco/ Getty Images Zbiory fasolki przeprowadza się, gdy strąki są młode i jędrne

Kiedy i jak wysiewać nasiona fasolki szparagowej?

Fasola szparagowa to warzywo ciepłolubne, optymalna temperatura do skiełkowania nasion to 15–18 st.C, a podczas uprawy powinna wynosić 20–25 st.C; fasola nie lubi przymrozków. Fasolę szparagową wysiewa się wprost do gruntu od końca maja i w czerwcu, do ciepłej i wilgotnej ziemi w rzędy co 40–45 cm, a w rzędzie gniazdowo, po 3–5 nasion, co 8–10 cm. Aby zbierać plony dłuższy czas, warto wysiewać fasolkę szparagową kilkakrotnie w odstępach co około 10 dni.

Jak pielęgnować fasolkę szparagową?

Fasolę podczas wzrostu należy nawadniać, ponieważ warzywo to jest wrażliwe na niedobór wody w podłożu. Po wzejściu roślin oraz przed kwitnieniem konieczne jest spulchnienie międzyrzędzi. Do momentu zakrycia międzyrzędzi przez rozrastające się rośliny fasoli niezbędne jest także odchwaszczanie.

Zbiór strąków fasolki szparagowej

Strąki fasoli szparagowej wysianej na początku czerwca zbiera się w pierwszej lub drugiej dekadzie sierpnia, a wysianej pod koniec czerwca – na początku września. Strąki zbiera się sukcesywnie co kilka dni.

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i Autor: Getty Images Fasolka szparagowa to jedno z popularniejszych warzyw uprawianych w ogrodach

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