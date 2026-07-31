Spis treści
Sierpień w ogrodzie to czas letniego odpoczynku. Nasze oczy cieszą kwitnące rośliny, a kwiatów w tym miesiącu jest mnóstwo - kwitną rośliny jednoroczne i dwuletnie, wieloletnie byliny, rośliny cebulowe i bulwiaste, krzewy, pnącza, a nawet niektóre drzewa. Jakie rośliny kwitną w sierpniu? Które gatunki należą do Waszych ulubionych?
Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu
W sierpniu kwitnie wiele roślin jednorocznych i dwuletnich. Oto te najpopularniejsze:
- Aksamitki: rozpierzchła, wąskolistna i wyniosła - zachwycają żółtymi i pomarańczowymi kolorami. .
- Cynie - najlepiej wyglądają, gdy są posadzone w grupie jako mieszanka kolorów.
- Groszek pachnący
- Czarnuszka damasceńska
- Aster chiński
- Begonia stale kwitnąca
- Niecierpki: balsamina, nowogwinejski i walleriana
- Nasturcja ogrodowa
- Lwia paszcza
- Kosmos podwójnie pierzasty
- Szałwia błyszcząca
- Portulaka wielkokwiatowa
- Kleome ciernista
- Gazania lśniąca
- Dziwaczek jalapa
- Tytoń oskrzydlony
- Celozja grzebieniasta
- Nagietek lekarski
- Goździk chiński
- Werbena ogrodowa
- Dimorfoteka pomarańczowa
- Dziewanna ogrodowa
- Goździk brodaty
- Lak pospolity
Galeria zdjęć: Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu
Byliny kwitnące w sierpniu
W sierpniu kwitnie również wiele bylin. Te najbardziej znane to:
- Dzielżan ogrodowy
- Juka karolińska
- Gailardia ogrodowa
- Jeżówka purpurowa
- Języczki: pomarańczowa i Przewalskiego
- Krwawniki: pospolity i wiązówkowaty
- Liatra kłosowa
- Nawłoć ogrodowa
- Słoneczniczek szorstki
- Rudbekia błyskotliwa
- Rozchodnik okazały
- Zawilec japoński
- Trzykrotka Andersona
- Pysznogłówka ogrodowa
- Floks wiechowaty
- Odętka wirginijska
- Kocimiętka Faassena
- Tawułka Arendsa
- Begonia bulwiasta
- Dalia
- Lilia
- Mieczyk
- Paciorecznik
W sierpniu kwitną też grzybienie (lilie wodne) w oczku wodnym.
Krzewy kwitnące w sierpniu
W sierpniu nasze oczy cieszyć będą też kwiaty krzewów - najpopularniejsze to:
- Róże
- Budleja Davida
- Ketmia syryjska
- Hortensja ogrodowa
- Hortensja bukietowa
- Lawenda wąskolistna
- Pięciornik krzewiasty
Pnącza kwitnące w sierpniu
- Powojniki
- Wilce
- Tunbergia oskrzydlona
- Milin amerykański
- Kobea pnąca
- Rdestówka Auberta
Przeczytaj też: Kalendarz ogrodnika na sierpień - co należy zrobić w ogrodzie w sierpniu?
Galeria zdjęć: Krzewy i pnącza kwitnące w sierpniu