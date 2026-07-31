Twój ogród wcale nie musi być nudny w sierpniu. Te kwiaty pokazują teraz pełnię uroku!

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-07-31 9:17

Sierpień to miesiąc, w którym królują prawdziwe gwiazdy rabat – od strzelistych bylin po okazałe krzewy. Zebraliśmy galerię najpiękniejszych roślin, które kwitną właśnie teraz. Zainspiruj się i spraw, by twój ogród zachwycał barwami aż do jesieni.

Sierpień w ogrodzie to czas letniego odpoczynku. Nasze oczy cieszą kwitnące rośliny, a kwiatów w tym miesiącu jest mnóstwo - kwitną rośliny jednoroczne i dwuletnie, wieloletnie byliny, rośliny cebulowe i bulwiaste, krzewy, pnącza, a nawet niektóre drzewa. Jakie rośliny kwitną w sierpniu? Które gatunki należą do Waszych ulubionych?

Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu

W sierpniu kwitnie wiele roślin jednorocznych i dwuletnich. Oto te najpopularniejsze:

  • Aksamitki: rozpierzchła, wąskolistna i wyniosła - zachwycają żółtymi i pomarańczowymi kolorami. .
  • Cynie - najlepiej wyglądają, gdy są posadzone w grupie jako mieszanka kolorów.
  • Groszek pachnący
  • Czarnuszka damasceńska
  • Aster chiński
  • Begonia stale kwitnąca
  • Niecierpki: balsamina, nowogwinejski i walleriana
  • Nasturcja ogrodowa
  • Lwia paszcza
  • Kosmos podwójnie pierzasty
  • Szałwia błyszcząca
  • Portulaka wielkokwiatowa
  • Kleome ciernista
  • Gazania lśniąca
  • Dziwaczek jalapa
  • Tytoń oskrzydlony
  • Celozja grzebieniasta
  • Nagietek lekarski
  • Goździk chiński
  • Werbena ogrodowa
  • Dimorfoteka pomarańczowa
  • Dziewanna ogrodowa
  • Goździk brodaty
  • Lak pospolity

Galeria zdjęć: Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu

Celozja grzebieniasta
Galeria zdjęć 24

Byliny kwitnące w sierpniu

W sierpniu kwitnie również wiele bylin. Te najbardziej znane to:

  • Dzielżan ogrodowy
  • Juka karolińska
  • Gailardia ogrodowa
  • Jeżówka purpurowa
  • Języczki: pomarańczowa i Przewalskiego
  • Krwawniki: pospolity i wiązówkowaty
  • Liatra kłosowa
  • Nawłoć ogrodowa
  • Słoneczniczek szorstki
  • Rudbekia błyskotliwa
  • Rozchodnik okazały
  • Zawilec japoński
  • Trzykrotka Andersona
  • Pysznogłówka ogrodowa
  • Floks wiechowaty
  • Odętka wirginijska
  • Kocimiętka Faassena
  • Tawułka Arendsa
  • Begonia bulwiasta
  • Dalia
  • Lilia
  • Mieczyk
  • Paciorecznik

W sierpniu kwitną też grzybienie (lilie wodne) w oczku wodnym.

Kwiaty w ogrodzie w sierpniu
Autor: Getty Images Jakie rośliny kwitną w sierpniu w ogrodzie? Sierpniowy ogród jest pełen kwitnących roślin

Krzewy kwitnące w sierpniu

W sierpniu nasze oczy cieszyć będą też kwiaty krzewów - najpopularniejsze to:

  • Róże
  • Budleja Davida
  • Ketmia syryjska
  • Hortensja ogrodowa
  • Hortensja bukietowa
  • Lawenda wąskolistna
  • Pięciornik krzewiasty

Pnącza kwitnące w sierpniu

  • Powojniki
  • Wilce
  • Tunbergia oskrzydlona
  • Milin amerykański
  • Kobea pnąca
  • Rdestówka Auberta

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Galeria zdjęć: Krzewy i pnącza kwitnące w sierpniu

Róże w ogrodzie
Galeria zdjęć 13
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