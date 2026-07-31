Sierpień w ogrodzie to czas letniego odpoczynku. Nasze oczy cieszą kwitnące rośliny, a kwiatów w tym miesiącu jest mnóstwo - kwitną rośliny jednoroczne i dwuletnie, wieloletnie byliny, rośliny cebulowe i bulwiaste, krzewy, pnącza, a nawet niektóre drzewa. Jakie rośliny kwitną w sierpniu? Które gatunki należą do Waszych ulubionych?

Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu

W sierpniu kwitnie wiele roślin jednorocznych i dwuletnich. Oto te najpopularniejsze:

Aksamitki: rozpierzchła, wąskolistna i wyniosła - zachwycają żółtymi i pomarańczowymi kolorami. .

Cynie - najlepiej wyglądają, gdy są posadzone w grupie jako mieszanka kolorów.

Groszek pachnący

Czarnuszka damasceńska

Aster chiński

Begonia stale kwitnąca

Niecierpki: balsamina, nowogwinejski i walleriana

Nasturcja ogrodowa

Lwia paszcza

Kosmos podwójnie pierzasty

Szałwia błyszcząca

Portulaka wielkokwiatowa

Kleome ciernista

Gazania lśniąca

Dziwaczek jalapa

Tytoń oskrzydlony

Celozja grzebieniasta

Nagietek lekarski

Goździk chiński

Werbena ogrodowa

Dimorfoteka pomarańczowa

Dziewanna ogrodowa

Goździk brodaty

Lak pospolity

Galeria zdjęć: Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu

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Byliny kwitnące w sierpniu

W sierpniu kwitnie również wiele bylin. Te najbardziej znane to:

Dzielżan ogrodowy

Juka karolińska

Gailardia ogrodowa

Jeżówka purpurowa

Języczki: pomarańczowa i Przewalskiego

Krwawniki: pospolity i wiązówkowaty

Liatra kłosowa

Nawłoć ogrodowa

Słoneczniczek szorstki

Rudbekia błyskotliwa

Rozchodnik okazały

Zawilec japoński

Trzykrotka Andersona

Pysznogłówka ogrodowa

Floks wiechowaty

Odętka wirginijska

Kocimiętka Faassena

Tawułka Arendsa

Begonia bulwiasta

Dalia

Lilia

Mieczyk

Paciorecznik

W sierpniu kwitną też grzybienie (lilie wodne) w oczku wodnym.

Autor: Getty Images Jakie rośliny kwitną w sierpniu w ogrodzie? Sierpniowy ogród jest pełen kwitnących roślin

Krzewy kwitnące w sierpniu

W sierpniu nasze oczy cieszyć będą też kwiaty krzewów - najpopularniejsze to:

Róże

Budleja Davida

Ketmia syryjska

Hortensja ogrodowa

Hortensja bukietowa

Lawenda wąskolistna

Pięciornik krzewiasty

Pnącza kwitnące w sierpniu

Powojniki

Wilce

Tunbergia oskrzydlona

Milin amerykański

Kobea pnąca

Rdestówka Auberta

Przeczytaj też: Kalendarz ogrodnika na sierpień - co należy zrobić w ogrodzie w sierpniu?

Galeria zdjęć: Krzewy i pnącza kwitnące w sierpniu

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Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu