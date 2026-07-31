Rozwar wielkokwiatowy (łac. Platycodon grandiflorus) pochodzi z Azji. Dotąd nie był zbyt popularny w polskich ogrodach, ale warto go rozpowszechnić, bo to ciekawa bylina.

Jak wygląda rozwar wielkokwiatowy?

Rozwar wielkokwiatowy osiąga zwykle do 60–70 cm wysokości (odmiany karłowe mają 10-20 cm). Ma pokrój raczej zwarty, jego pędy są wzniesione i sztywne. Liście mają jasnozielony kolor z lekkim niebieskawym odcieniu, są lancetowate lub owalne z ząbkowanymi brzegami.

Ozdobą tej ciekawej byliny są okazałe kwiaty, które mają 6–8 cm średnicy i białą, niebieską, różową lub fioletową barwę. Dekoracyjne są zarówno w pełni rozwinięte, dzwonkowate kwiaty, jak i pączki kwiatowe, przypominające baloniki. Rozwinięte kwiaty są podobne do kwiatów dzwonka. Kwiaty rozwaru pojawiają się w czerwcu i pozostają na roślinie aż do końca sierpnia. Typowy gatunek ma kwiaty pojedyncze, ale wyhodowano także odmiany botaniczne rozwaru wielkokwiatowego o kwiatach półpełnych i falowanych płatkach.

Kiedy kwitnie rozwar?

Rozwar wielkokwiatowy zakwita na początku lata i kwitnie do września.

Jakie stanowisko i podłoże lubi rozwar?

Rozwar wielkokwiatowy najlepiej uprawiać na stanowiskach słonecznych lub lekko osłoniętych. W cieniu rośnie słabo i kwitnie mało obficie. Miejsce powinno być starannie wybrane, gdyż roślina nie lubi późniejszego przesadzania.

Optymalne podłoże dla rozwaru są przepuszczalne, średnio żyzne, umiarkowanie wilgotne. Bylina znosi suszę, ale źle reaguje na nadmiar wody (mięsiste korzenie mogą gnić).

Jak uprawiać rozwar wielkokwiatowy?

Nasiona rozwaru można wysiewać wiosną w inspekcie. Sadzonki przenosi się na miejsce stałe we wrześniu.

W początkowym okresie uprawy rozwar wymaga podlewania i odchwaszczania.

Od późnej wiosny do końca lata można zasilać rozwar nawozami wieloskładnikowymi.

Warto usuwać przekwitłe kwiatostany – to wydłuży okres kwitnienia.

Czy rozwar zimuje w gruncie?

Roślina w cieplejszych rejonach Polski jest w pełni mrozoodporna, w chłodniejszych – wymaga dokładnego okrycia na zimę. Okazy uprawiane w pojemnikach należy przenieść do chłodnego pomieszczenia przed nadejściem mrozów.

Jak rozmnażać rozwar wielkokwiatowy?

Aby samodzielnie rozmnożyć rozwar wielkokwiatowy, trzeba wysiać zebrane jesienią nasiona (z dojrzałych torebek nasiennych w okresie od marca do maja w ciepłym inspekcie. Wyrosłe sadzonki sadzi się do gruntu we wrześniu.

Rozwar wielkokwiatowy - zastosowanie w ogrodzie

Rozwar wielkokwiatowy można uprawiać w gruncie ogrodzie, a także w pojemnikach ustawianych balkonach czy tarasach. Najczęściej służy do tworzenia barwnych, wielogatunkowych rabat. Dobrze komponuje się z innymi bylinami wytwarzającymi kwiaty o stonowanej, pastelowej barwie. Nadaje się na kwiat cięty. Jest wykorzystywany w ziołolecznictwie i kosmetyce.

Autor: emer1940/ Getty Images Rozwar wielkokwiatowy

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