Kostrzewy (łac. Festuca) warto wprowadzić nie tylko do przydomowego ogrodu, ale także do rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), na działki letniskowe oraz do zieleni miejskiej. To raczej mało wymagające trawy, które nadają się nawet dla początkujących. Rodzaj Festuca obejmuje blisko 500 gatunków kostrzew. Kilka z nich szczególnie wyróżnia się walorami dekoracyjnymi. Przedstawiamy je poniżej.

Kostrzewy - przegląd gatunków

Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem w przydomowych ogrodach jest kostrzewa sina (Festuca glauca, syn Festuca cinerea) czasem nazywana kostrzewą popielatą. Trawa osiąga 20-30 cm wysokości. Jej głównym atutem są niebieskozielone lub srebrzystozielone, wąskie, sztywne liście, które tworzą zwartą rozetę.

Duże walory dekoracyjne charakteryzują także kostrzewę Gautiera (Festuca gautieri) nazywaną „niedźwiedzim futrem”. Ma drobne, miękkie, igiełkowe, zielone liście. Tworzy atrakcyjne „dywany” o wysokości do 15 cm.

Do przedstawicieli grupy kostrzew o średnich rozmiarach (50-60 cm) należy kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina) o nitkowatych, niebieskozielonych liściach.

Większe rozmiary osiąga kostrzewa Maire'a (Festuca mairei) oraz kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea). Pierwszy wymieniony gatunek dorasta od 50-100 cm. Jego liście są szarozielone, wąskie i długie. Drugi osiąga 80-100 cm. Ma łukowato wzniesione, dość szerokie blaszki liściowe o zielonej lub zielonosinej barwie.

Czy kostrzewa kwitnie?

Kostrzewy kwitną zazwyczaj pod koniec wiosny i latem. Kwiaty mają pewną wartość w ogrodowych aranżacjach, nie tak dużą jednak jak efektowne liście.

Przeczytaj też: Rabata z traw ozdobnych - najlepsze gatunki traw na rabatę w ogrodzie

Autor: Getty Images Kostrzewa sina to najczęściej spotykany w ogrodach gatunek kostrzewy

Jakie wymagania mają kostrzewy?

Stanowisko. W zasadzie wszystkie powyższej przedstawione kostrzewy łatwo przystosowują się do zmiennych warunków i radzą sobie na zróżnicowanych stanowiskach. Dla atrakcyjnego wybarwienia liści optymalne są miejsca dobrze nasłonecznione. W częściowym lub pełnym zacienieniu trawy są bardziej zielone, wolniej rosną i są jednocześnie narażone na choroby grzybowe.

Podłoże. Rośliny lubią niezbyt żyzne podłoża. Ważne, aby gleba była lekka i przepuszczalna. Należy unikać uprawy w podłożu ciężkim, zaskorupiającym się, z tendencją do zatrzymywania wody.

Jak dbać o kostrzewy?

Sadzenie. Kostrzewy można sadzić jesienią lub wiosną. Optymalna rozstawa zależy od gatunku i odmiany. Zwykle wynosi 25-40 cm. Trzeba pamiętać, że kostrzewy niskie bardziej rozrastają się wszerz niż na wysokość. Kostrzewy można sadzić jesienią lub wiosną.

Zabezpieczenie przed mrozem. Kostrzewę siną i kostrzewę Gautiera warto zabezpieczyć przez mrozem stosując jesienią warstwę okrywającą (np. gałązki iglaków).

Podlewanie. Trawy rzadko wymagają podlewania (głównie dotyczy to młodych egzemplarzy i okresu rzeczywiście długo utrzymującej się suszy). W uprawie pojemnikowej (zwłaszcza przy ustawieniu w konstrukcjach zadaszonych) nawadnianie powinno być regularne. Donice lub skrzynie muszę mieć otwory w dnie. Warto zastosować drenaż. Nadmiar wody szkodzi zarówno w uprawie w gruncie, jak i w pojemnikach.

Nawożenie. Z nawożenia kostrzew lepiej zrezygnować. Niewielkie dawki nawozów (najlepiej wieloskładnikowych lub potasowo-fosforowych) można podać jedynie na jałowych i kamienistych glebach.

Przycinanie. Wiosną zaleca się ściąć suche liście i kwiatostany.

Odchwaszczanie. Istotne jest także regularne odchwaszczanie – z konkurencją roślin ogrodowych trzeba walczyć przez cały sezon.

Odmładzanie. Po latach uprawy, gdy rośliny tracą swoje walory dekoracyjne (np. ogałacają się od środka) zaleca się je odmłodzić, np. dzieląc kępę na 2-3 mniejsze fragmenty.

Przeczytaj też: Dzielenie bylin – kiedy i jak rozmnażać i przesadzać byliny? Ważne terminy

Autor: TonyBaggett/ Getty Images Tak wygląda kostrzewa ametystowa zimą

Kostrzewy - zastosowanie w ogrodzie

Kostrzewy wykorzystuje się uniwersalnie w ogrodzie, bez względu na styl urządzania. Rośliny pasują zarówno do ogrodów naturalistycznych (np. uprawiane w dużych grupach i tworzące niby-łąki), jak i ogrodów nowoczesnych (np. uprawiane w pojemnikach oszczędnych w formie). Często wykorzystuje się je w ogrodach wiejskich, angielskich, leśnych i śródziemnomorskich.

Kostrzewy nadają się do sadzenia w parkach i zieleni miejskiej. Zazwyczaj służą do urozmaicania rabat bylinowych oraz kwietników. Świetnie sprawdzają się jako dekoracje ogrodów skalnych i skwerków. Można je uprawiać w ogrodach na dachu. To dobra propozycja do zazieleniania miejsc o nieurodzajnej kamienistej lub piaszczystej glebie. Dadzą sobie radę tam, gdzie wiele gatunków rośnie słabo lub nawet zamiera.

Autor: Getty Images Kostrzewy można wykorzystać na przykład do urozmaicenia rabat bylinowych

#MuratorOgroduje: Trawy ozdobne