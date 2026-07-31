Magia niebieskiego koloru w ogrodowych aranżacjach

Niebieskie kwiaty mają niezwykłą zdolność do optycznego powiększania przestrzeni. Posadzone na końcu rabaty lub w oddalonym zakątku ogrodu, tworzą iluzję głębi i sprawiają, że ogród wydaje się większy. Kolor ten doskonale uspokaja, wprowadza harmonię i stanowi idealne tło dla bardziej ognistych barw, takich jak pomarańcz, żółć czy czerwień.

Aranżacje z użyciem niebieskiego mogą przybierać różny charakter:

Połączenie z bielą i srebrem - tworzy elegancką, chłodną i bardzo nowoczesną kompozycję, idealną do minimalistycznych ogrodów.

- tworzy elegancką, chłodną i bardzo nowoczesną kompozycję, idealną do minimalistycznych ogrodów. Kontrast z żółcią - to klasyczne, energetyczne zestawienie, które przyciąga wzrok i wprowadza dynamikę.

- to klasyczne, energetyczne zestawienie, które przyciąga wzrok i wprowadza dynamikę. Harmonia z różem i fioletem - tworzy romantyczne, pastelowe rabaty w stylu angielskim.

Warto pamiętać, że odcień niebieskiego może zmieniać się w zależności od pory dnia i natężenia światła, co dodaje kompozycjom tajemniczości.

Niebieskie kwiaty szałwii omączonej

Szałwia omączona jest rośliną jednoroczną, osiągającą około 50 cm wysokości. Kwitnie od czerwca do października. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Preferuje żyzną i umiarkowanie wilgotną glebę. Sadzona w grupach zachwyca najbardziej.

Niebieskie kwiaty brunnery wielkolistnej

To bylina dorastająca do 40-45 cm wysokości. Kwitnie od maja do czerwca. Niebieskie kwiaty wydają się być jeszcze bardziej intensywne dzięki srebrzystym liściom, które podkreślają jaskrawy odcień błękitu. Roślina wymaga gleby wilgotnej, próchnicznej. Najlepiej czuje się na półcienistym stanowisku. Może być sadzona w grupach, na obwódkach i jako roślina okrywowa.

Autor: GettyImages/ Materiały prasowe Brunnera wielkolistna

Niebieskie kwiaty kosaćca syberyjskiego

Kosaciec syberyjski jest gatunkiem rodzimym, chronionym. Ma wąskie, delikatne, przewieszające się liście. Dorasta do około 100 cm wysokości. Kwitnie w czerwcu. Preferuje gleby próchniczne, żyzne, wilgotne, świeże, lekko kwaśne. Często spotykany jest na stanowiskach nadwodnych.

Autor: Getty Images Kosaciec syberyjski

Niebieskie kwiaty fiołka wonnego

Fiołek wonny to typowa bylina okrywowa. Tworzy malownicze „dywany” i kobierce. Jest bardzo ekspansywna. Kwitnie od marca do kwietnia. Roślina półzimozielona: część liści pozostaje na zimę, do wiosny. Preferuje stanowiska zacienione lub półcieniste. Wymaga gleby próchniczej, świeżej i wilgotnej.

Niebieskie kwiaty hortensji ogrodowej

Hortensje zachwycają pokaźnymi, pełnymi kwiatostanami w różnych kolorach. Krzewy hortensji dorastają do 80-150 cm wysokości. Kwitną zazwyczaj od lipca do września. Barwa kwiatów hortensji uzależniona jest od odczynu gleby. Pamiętajmy! Jeśli chcemy, by nasza hortensja zakwitła na niebiesko, musimy zapewnić jej kwaśną glebę! Roślina preferuje stanowiska półcieniste. Wymaga wilgotnej, próchnicznej, świeżej gleby. Niestety, jest wrażliwa na mróz! We wschodnich rejonach kraju najlepiej zapewnić jej odpowiednie okrycie na zimę. Mimo to często zdarza się iż w tak surowych wschodnich warunkach zimowych, hortensje przemarzają.

Autor: photohampster/ Getty Images Hortensja ogrodowa

Niebieskie kwiaty lnu trwałego

Len to roślina wieloletnia, dorastająca do 60-100 cm wysokości. Kwitnie od sierpnia do września. Preferuje stanowiska słoneczne. Najlepiej sprawdza się na glebach próchnicznych i lekko wilgotnych.

Niebieskie kwiaty ostróżki ogrodowej

Ta bylina osiąga około 150 cm wysokości. Kwitnie od czerwca do września. Preferuje stanowiska słoneczne oraz wilgotną i żyzną glebę. Idealnie wpisuje się w charakter ogrodów naturalistycznych. Na rabatach stanowi zazwyczaj dominanty kolorystyczne, tzw. „wykrzykniki”, wprowadzające dynamikę i ekspresję do kompozycji ogrodowej.

Niebieskie kwiaty lobelii

Lobelia to roślina jednoroczna. Tworzy niewielkie kępki, przypominające malownicze, pastelowe kobierce. Dorasta do około 20 cm wysokości. Kwitnie od maja do października. Preferuje głównie stanowiska słoneczne, choć dobrze radzi sobie również w półcieniu. Najlepiej czuje się na żyznym i umiarkowanie wilgotnym podłożu.

Autor: Preeyaporn Leekiatanan/ Getty Images Lobelia przylądkowa

Niebieskie kwiaty niezapominajki

Nie powinniśmy zapomnieć o niezapominajce! Roślina dorasta do około 30 cm wysokości. Kwitnie zazwyczaj od maja do końca czerwca. Najlepiej sprawdza się w miejscach półcienistych. Wymaga gleby wilgotnej, świeżej i próchnicznej.

Autor: Getty Images Niezapominajka to roślina o drobnych, delikatnych, niebieskich kwiatach, która jest atrakcyjną ozdobą każdego ogrodu lub balkonu

Niebieskie kwiaty szafirka

Roślina cebulowa, wieloletnia, sadzona jesienią. Dorasta do około 20 cm wysokości. Kwitnie od kwietnia do końca maja. Preferuje przede wszystkim stanowiska słoneczne. Wymaga gleby wilgotnej i próchnicznej. Sadzona w grupach tworzy niebieskie kobierce.

Niebieskie kwiaty ketmii syryjskiej

W przypadku ketmii sprawa ma się podobnie, jak z hortensją. Krzew ten wymaga okrycia na zimę, zwłaszcza we wschodnich rejonach Polski. Ketmia dorasta do 1,5-2 m wysokości. Kwitnie od początku czerwca do końca sierpnia. Preferuje stanowiska słoneczne. Najlepiej czuje się na glebach próchnicznych i wilgotnych.

Niebieskie kwiaty czarnuszki damasceńskiej

Czarnuszka damasceńska jest rośliną jednoroczną. Dorasta do ok. 80 cm. Kwitnie od maja do sierpnia, ale dzięki jej atrakcyjnemu, ażurowemu ulistnieniu, roślina ta jest bardzo dekoracyjna przez cały okres wegetacji. Najlepiej prezentuje się sadzona w grupach. Idealnie wpisuje się w sielskie, naturalistyczne krajobrazy, najczęściej wykorzystywana jest jako wypełnienie na rabatach w stylu angielskim. Torebki nasienne czarnuszki również są bardzo ozdobne. Po wysuszeniu wykorzystuje się je w kompozycjach na suche bukiety, po roztarciu wydają bardzo przyjemny, cukierkowy zapach.

Autor: thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Czarnuszka damasceńska świetnie nadaje się na kwietniki, a także na kwiaty cięte i suche bukiety.

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