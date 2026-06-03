Powojnik górski (Clematis montana) w środowisku naturalnym występuje m.in. na terenie Chin, Nepalu, Indii i Afganistanu. W Polsce jest znany wyłącznie z uprawy. Wyróżnia się rozmiarami i atrakcyjnym kwitnieniem. Czym dokładnie charakteryzuje się?

Jak wygląda powojnik górski?

Powojnik górski to silnie rosnące pnącze. Prowadzone na podporze osiąga do 8 m wysokości. Wytwarza liście o długości do 10 cm, złożone z trzech listków. Kwitnie obficie od maja do czerwca. Dobrze rozrośnięty egzemplarz tworzy setki kwiatów. Kwiaty są drobne (do 5 cm średnicy), czteropłatkowe, o białoróżowej barwie płatków i żółtym środku. Duże walory dekoracyjne mają pierzaste owocostany osiągające do 7 cm średnicy, dojrzewające w sierpniu.

Odmiany powojnika górskiego

W sprzedaży dostępnych jest kilka odmian powojnika górskiego:

' Clematis Rubens' – to najbardziej znana, silnie rosnąca odmiana wytwarzająca nieco większe kwiaty w porównaniu z typowym gatunkiem. Ozdobą są także liście przebarwiające się z purpurowozielonych na brązowozielone.

– to najbardziej znana, silnie rosnąca odmiana wytwarzająca nieco większe kwiaty w porównaniu z typowym gatunkiem. Ozdobą są także liście przebarwiające się z purpurowozielonych na brązowozielone. 'Clematis Marjorie' – odmiana osiąga 6-8 m wysokości. Wytwarza kwiaty różowokremowe z łososiowym odcieniem.

– odmiana osiąga 6-8 m wysokości. Wytwarza kwiaty różowokremowe z łososiowym odcieniem. 'Fragrant Spring' – cechuje ją bardzo silny wzrost, dorasta nawet do 10 m wysokości. Kwiaty są różowe, pachnące.

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i Autor: grafxart8888/ Getty Images Powojnik górski znakomicie pokrywa ogrodzenia

Jakie wymagania ma powojnik górski?

Powojnikowi górskiemu należy starannie dobrać stanowisko. Powinno być słoneczne, przy czym dobrze, jeśli podstawa pnia i ziemia wokół jest lekko zacieniona. Należy wybierać miejsca ciepłe, wolne od silnych wiatrów i zastoin mrozowych. Warto je osłonić od wschodu (zabezpieczenie przed mroźnymi i wysuszającymi zimowymi wiatrami). Radzi sobie w lekkim zacienieniu, dużego cienia należy unikać.

Gatunek preferuje podłoża żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, umiarkowanie wilgotne. Słabsze typy gleb, zwłaszcza lekkie, szybko wysychające, wymagają użyźnienia.

Powojnik górski charakteryzuje się niepełną mrozoodpornością. Zaleca się ją uprawiać w cieplejszych rejonach Polski. Wytrzymuje polskie zimy pod warunkiem, że będzie osłaniana.

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i Autor: Getty Images Powojnik górski kwitnie obficie od maja do czerwca. Dobrze rozrośnięty egzemplarz wytwarza setki kwiatów

Uprawa powojnika górskiego

sadzenie powojnika górskiego

Powojnik powinno się sadzić wiosną, aby zdążył ukorzenić się i dobrze zaaklimatyzować przed nadejściem zimy. Podłoże należy dokładnie przekopać i oczyścić. Ciężkie gleby wymagają rozluźnienia i zastosowania drenażu, lekkie – użyźnienia. Jesienią roku poprzedzającego sadzenie glebę warto wymieszać z obornikiem. Roślinę sadzi się nieco głębiej niż znajdowała się w pojemniku.

podlewanie powojnika górskiego

Najważniejsza praca związana z tym gatunkiem to podlewanie. Należy ją wykonywać regularnie u młodych egzemplarzy, a u wszystkich w czasie długo utrzymującej się bezdeszczowej pogody. Zabieg wykonuje się rano lub wieczorem. Nie można moczyć nadziemnych części. Pnącze jest wrażliwe na przesuszenie. Niedobór wody wpływa negatywnie na kwitnienie i powoduje przysychanie liści oraz pędów. Aby ograniczyć straty wody na skutek parowania, a przy okazji zachwaszczenie, zaleca się wykonywać ściółkowanie. Dodatkowo przy podstawie pnia można ułożyć płaskie kamienie (to częste działanie u powojników).

nawożenie powojnika górskiego

Jeśli przed sadzeniem zastosowano obornik, z nawożenia mineralnego można zrezygnować na 2-3 lata. Powojniki nie lubią intensywnego nawożenia, zwłaszcza azotem. Optymalne są nawozy wolno działające, zawierające dużo potasu i fosforu.

okrywanie powojnika górskiego

Bardzo ważne jest solidne okrycie rośliny. Podstawę pędu warto kopczykować, dodatkowo wysypuje się grubą warstwę ściółki okrywającej. Oprócz tego można osłonić nadziemną część, np. agrowłókniną. Ważne, aby materiał przepuszczał powietrze.

Jak ciąć powojnik górski?

Powojnik górski nie wymaga regularnego cięcia (wykształca kwiaty na pędach ubiegłorocznych). W razie potrzeby skraca się go po przekwitnięciu lub wykonuje cięcie sanitarne (usuwając pędy suche, uszkodzone i porażone przez choroby).

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i Autor: Getty Images Powojnik górski to atrakcyjne pnącze, które wprowadza nie tylko koloryt, ale także pewną dzikość do ogrodu

Zastosowanie powojnika górskiego w ogrodzie

Powojnik górski można wykorzystywać tradycyjnie – od dekoracji kratownic, ścian, murów i obiektów małej architektury. Jest dekoracyjny niemal przez cały rok. W odróżnieniu od powojników wielkokwiatowych może tworzyć ścianę kwiatków. Pasuje do ogrodów różnego typu, zwłaszcza tych nawiązujących do natury. Jedynym ograniczeniem uprawy są duże wymagania cieplne.

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Wybór i instalacja podpór dla powojnika górskiego

Ze względu na silny wzrost i osiąganie znacznych rozmiarów, powojnik górski wymaga solidnej i stabilnej podpory. Pnącze to wspina się, owijając swoje ogonki liściowe wokół elementów konstrukcyjnych, dlatego najlepiej sprawdzają się podpory o niezbyt grubych elementach. Idealnym wyborem będą wszelkiego rodzaju kratownice, trejaże, pergole oraz siatki rozpięte na murach lub ścianach. Można również wykorzystać stalowe linki przymocowane do elewacji, które stworzą minimalistyczną i nowoczesną konstrukcję.

Instalację podpory należy zaplanować jeszcze przed posadzeniem rośliny, aby uniknąć późniejszego uszkodzenia jej korzeni lub pędów. Konstrukcja musi być trwale zamocowana do podłoża lub ściany, aby wytrzymać ciężar rozrośniętego pnącza, zwłaszcza podczas silnego wiatru czy opadów. Ważne jest, aby zachować niewielki, kilkucentymetrowy odstęp między podporą a murem. Zapewni to odpowiednią cyrkulację powietrza wokół rośliny, co ograniczy ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

Czy potrafisz rozpoznać te ogrodowe pnącza? Pytanie 1 z 11 To pnącze tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór, a jego liście są skórzaste i zimozielone. Wiciokrzew Bluszcz pospolity Kokornak wielkolistny Następne pytanie