Jakie pnącza rosną najszybciej?

Pnącza mogą być alternatywą dla żywopłotów i można zastosować je również w przypadku, gdy chcemy szybko uzyskać odrobinę prywatności w przyszłym, dopiero zakładanym ogrodzie lub zasłonić brzydki płot, czy mur. Istnieją gatunki pnączy, które potrafią stworzyć efekt zielonej ściany już w pierwszym sezonie uprawy. Należą do nich między innymi rdestówka Auberta, chmiel zwyczajny, akebia pięciolistkowa, aktinidia czy powojniki (np. odmiana 'Bill McKenzie'). Poznajmy bliżej pnącza szybko rosnące.

Rdestówka Auberta - silne, szybko rosnące pnącze

Rdestówka Auberta (Fallopia aubertii) jest najsilniejszym pnączem naszego klimatu o niezwykle szybkim tempie wzrostu – osiąga kilkanaście metrów długości (średnio około 12 m, przyrastając nawet ponad 6 m rocznie!). Liczne, zielone, oszczepowate liście osadzone na owijających się wokół podpór pędach, tworzą w krótkim czasie olbrzymią masę zieloną.

Bardzo liczne, białe i drobne kwiaty, zebrane w luźne wiechy są dekoracją od lipca do października (do przymrozków). Stosowana jako roślina maskująca nieestetyczne budynki i konstrukcję, na pergolę, do obsadzania altan, płotów, ekranów dźwiękochłonnych. Ma niewielkie wymagania glebowe i dobrze znosi cięcie. W czasie ostrych zim może przemarzać, ale dobrze regeneruje się po wiosennym przycięciu.

Chmiel zwyczajny rośnie naprawdę szybko

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) to szybko rosnące, ogrodowe pnącze bylinowe, którego pędy obumierają jesienią, by w kolejnym sezonie ponownie wyrastać z podziemnej części rośliny. W sezonie (wiosną) potrafi stworzyć zieloną ścianę klapowanych liści w ciągu kilku tygodni.

Chmiel zwyczajny przyrasta rocznie średnio do 6 m wysokości i może rozrosnąć się na szerokość 2–3 m. Toleruje każdą średnio wilgotną glebę i może rosnąć w miejscach nasłonecznionych oraz w półcieniu.

Szybko rosnące powojniki

Powojniki (Clematis), np. odmiana 'Bill MacKenzie', której roczne pędy mogą osiągnąć 5–6 m długości i potrafią w ciągu 2-3 miesięcy pokryć ogrodzenie. Odmiana ta ma drobne, ciemnozielone liście, które zachowują niezmienioną barwę do późnej jesieni. Z końcem czerwca na roślinie pojawiają się żółte kwiaty, kwitnące do końca października, a od lipca również dekoracyjne, puszyste owocostany.

Powojnik ten lubi miejsca słoneczne i przepuszczalne podłoża oraz charakteryzuje się niezłą mrozoodpornością. Może rosnąć w pojemnikach przy podporach, także na tarasach i balkonach.

Akebia pięciolistkowa

Akebia pięciolistkowa (Akebia quinata) należy do szybko rosnących pnączy, a jej ozdobą są ładne, półzimozielone liście i ciekawe kwiaty. Jest polecana głównie do obsadzania pergoli ogrodowych (może rosnąć także w pojemnikach) i przyrasta rocznie nawet do 2 m. Młode pędy akebii są fioletowe, potem brązowe i silnie owijają się wokół podpór. Oryginalne, drobne, lekko pachnące kwiaty mają ciekawą czekoladowopurpurową barwę. Roślina najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych.

Aktinidie też szybko rosną

Aktinidie (Aktinidia) - to nie tylko szybko rosnące, ale także dekoracyjne i dające jadalne owoce pnącze ogrodowe. Przykładem jest aktinidia pstrolistna (Aktinidia kolomikta) 'Dr Szymanowski', która daje jadalne owoce, które swym wyglądem przypominają kiwi (tzw. mini kiwi).

Aktinidia jest to wieloletnie, wijące się wokół podpór pnącze. Rośnie dosyć silnie - osiąga wysokość około 4 m, a roczny przyrost to 1-2 m. Wyróżnia się oryginalną barwą liści, które jesienią przyjmują różowo-kremowy odcień. W maju pojawiają się drobne, białe, dekoracyjne i pachnące kwiaty. Jest to odmiana samopylna, dzięki czemu owocują nawet pojedyncze okazy. Roślina wytrzymuje spadki temperatury nawet -40°C i nie wymaga ochrony na zimę.

Do pnączy szybko rosnących należą popularne winobluszcze: pięciolistkowy i trójklapowy

Podpory do pnączy szybko rosnących

Należy pamiętać, że większość szybko rosnących pnączy wymaga dość solidnych podpór (palików, kratek itp.) i przynajmniej w pierwszych latach po posadzeniu muszą być one regularnie nawadniane, nawożone i odchwaszczane.

Pnącza szybko rosnące na płot, mury i ściany

Ciekawy efekt możemy uzyskać stosując także inne dość szybko rosnące pnącza, które nadają się do obsadzania ogrodzeń, murów, czy ścian, np.:

winorośl japońska (Vitis coignetiae) – nadaje się do dużych ogrodów; osiąga wysokość około 12 m, a roczne przyrosty (w dobrych warunkach) mogą osiągać do 4 m; jesienią liście pięknie przebarwiają się na czerwono.

winorośl pachnąca (Vitis riparia) - silnie rosnące pnącze o pachnących kwiatach i dużych liściach, jesienią przebarwiających się na żółto; winorośl pachnąca dorasta do 10 m wysokości (przyrasta ok. 2 m rocznie).

Do tej grupy zaliczają się także popularne winobluszcze: winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) i winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) oraz liczne gatunki i odmiany wiciokrzewów (Lonicera).

Do obsadzania ogrodzeń, murów i ścian sprawdzą się liczne gatunki i odmiany wiciokrzewów

