Miniaturowe iglaki do małego ogrodu – dlaczego warto je sadzić przed domem?

Jeśli całym naszym zielonym królestwem jest miniogródek przy segmencie, posadźmy w nim miniaturowe iglaki, które z czasem nie zacienią i nie zarosną całej działki. Wyhodowano mnóstwo odmian iglaków o małych rozmiarach o ciekawych barwach i pokroju. Można je sadzić w gruncie i w donicach – na balkonie lub tarasie.

Miniaturowe iglaki to wymarzone rośliny na skalniaki i suche murki. Można je też sadzić pod oknami i wokół tarasów, gdyż z czasem nie zasłonią dostępu światła do wnętrza domu. Trzeba tylko uważać, by rośliny rosnące obok zanadto się nie rozrosły i nie zagłuszyły naszego iglaka. Ponieważ mini odmiany mają niewielki system korzeniowy, można je również uprawiać blisko ścian domów i w ciasnych zakamarkach ogrodów.

i Autor: thinkstockphotos.com/ Archivum prywatne W sprzedaży jest mnóstwo odmian miniaturowych iglaków o ciekawych barwach i pokroju

Jak uprawiać miniaturowe iglaki?

Gatunki iglaste w wersji mini uprawiamy tak samo, jak ich duże odpowiedniki. Starajmy się tylko nie wybierać wrażliwych na mróz nowości (przeważnie importowanych), które mogą nie przeżyć ostrych zim.

Stanowisko . Iglaki karłowate kochają słońce (zwłaszcza odmiany srebrzyste). Okazom o delikatnych zielonych igłach lepiej jednak zapewnić trochę cienia w upalne południe.

. Iglaki karłowate kochają słońce (zwłaszcza odmiany srebrzyste). Okazom o delikatnych zielonych igłach lepiej jednak zapewnić trochę cienia w upalne południe. Podłoże. Przepuszczalne i lekko kwaśne, np. mieszanina piasku i żyznej ziemi ogrodowej z dodatkiem gliny. Gdy ziemia jest zbyt mało przepuszczalna, na dnie dołka układamy kilkucentymetrową warstwę drenażu z keramzytu, żwiru czy grysu. Drenaż oraz otwory odpływowe potrzebne są też w donicach.

Przepuszczalne i lekko kwaśne, np. mieszanina piasku i żyznej ziemi ogrodowej z dodatkiem gliny. Gdy ziemia jest zbyt mało przepuszczalna, na dnie dołka układamy kilkucentymetrową warstwę drenażu z keramzytu, żwiru czy grysu. Drenaż oraz otwory odpływowe potrzebne są też w donicach. Podlewanie i nawożenie. Gleba powinna być stale lekko wilgotna. Przesuszone okazy często są atakowane przez mszyce, przędziorki, tarczniki, szkodniki te zwalczamy opryskując rośliny środkami ochrony roślin. Obficiej podlewamy iglaki rosnące pod zadaszeniami, w pełnym słońcu i w donicach. Od wiosny do połowy lata co miesiąc dokarmiamy miniaturki nawozami do iglaków lub biohumusem, w mniejszym stężeniu niż zaleca producent.

Gleba powinna być stale lekko wilgotna. Przesuszone okazy często są atakowane przez mszyce, przędziorki, tarczniki, szkodniki te zwalczamy opryskując rośliny środkami ochrony roślin. Obficiej podlewamy iglaki rosnące pod zadaszeniami, w pełnym słońcu i w donicach. Od wiosny do połowy lata co miesiąc dokarmiamy miniaturki nawozami do iglaków lub biohumusem, w mniejszym stężeniu niż zaleca producent. Zimowanie. Przez pierwsze dwie zimy po posadzeniu miniaturowe iglaki, zwłaszcza uprawiane w pełnym słońcu, pod zadaszeniami i w donicach, okrywamy i podlewamy w czasie odwilży. Rośliny w donicach najlepiej przenieść na zimę w zacienione, zaciszne miejsce.

Jakie kształty mogą mieć miniaturowe iglaki?

Iglaste miniaturki mają kształty kulek, stożków, kolumienek i gwiazdek, inne się zwieszają lub płożą. Często kuliste są tylko młode okazy, a starsze przybierają piramidalną postać (np. choina kanadyjska 'Betty Rose', cyprysik tępołuskowy 'Nana Gracilis', cyprysik groszkowy 'True Blue'). Z kolei kulisty cyprysik Lawsona 'Minima Glauca', cyprysik groszkowy 'Baby Blue' i sosna wejmutka 'Blue Shag' z czasem nabierają kształtu kopca, a ich pędy lekko ścielą się po ziemi.

Popularne są też iglaki szczepione na niskim pniu (0,5-1 m), rosnące nie na wysokość, lecz na szerokość (ale koronę można ciąć). Tak prowadzone są często modrzewie, np. modrzew europejski 'Kórnik', modrzew europejski 'Repens', modrzew japoński 'Blue Dwarf' czy 'Stiff Weeper', jałowce płożące, sosny, świerki i cyprysiki. Są one jednak wrażliwsze na mróz i w ostre zimy wymagają okrycia.

Miniaturowe iglaki kuliste

świerki : biały 'Alberta Globe', czarny 'Nana', pospolity 'Little Gem'

: biały 'Alberta Globe', czarny 'Nana', pospolity 'Little Gem' cyprysik Lawsona 'Gnom'

jodła koreańska 'Molli'

sosna bośniacka 'Schmidtii'

żywotniki : zachodni 'Danica', 'Little Champion', 'Hoseri', 'Teddy', wschodni 'Aurea Nana' i 'Golden Pigmy', olbrzymi 'Cuprea' i 'Rogersii'

: zachodni 'Danica', 'Little Champion', 'Hoseri', 'Teddy', wschodni 'Aurea Nana' i 'Golden Pigmy', olbrzymi 'Cuprea' i 'Rogersii' choina kanadyjska 'Jeddeloh'

Karłowe iglaki stożkowe i kolumnowe

świerki: biały 'Conica', 'Laurin', 'Sander's Blue', serbski 'Nana' i 'Gnom'

biały 'Conica', 'Laurin', 'Sander's Blue', serbski 'Nana' i 'Gnom' jodła górska 'Compacta'

cyprysiki: groszkowy 'Compacta', tępołuskowy 'Nana Lutea', 'Little Ann' i 'Kosteri', Lawsona 'Elwoodii Gold' czy nutkajski 'Jubilee’

groszkowy 'Compacta', tępołuskowy 'Nana Lutea', 'Little Ann' i 'Kosteri', Lawsona 'Elwoodii Gold' czy nutkajski 'Jubilee’ cis pośredni 'Krzysztof'' i 'Wojtek'

jałowce: zwyczajny 'Compressa', 'Sentinell' i 'Suecica Nana', skalny 'Blue Arrow'

Mini iglaki, które przybierają kształt gwiazdki (małe krzewy)

cyprysiki: groszkowy 'Filifera Nana' i 'Sungold', tępołuskowy 'Nana Gracilis'

groszkowy 'Filifera Nana' i 'Sungold', tępołuskowy 'Nana Gracilis' jałowce: chiński 'Plumosa Aurea', pospolity 'Green Carpet' i 'Repanda', łuskowy 'Blue Star'

Miniaturowy świerk

Miniaturowe iglaki o kolorowych igłach – złote, niebieskie i srebrzyste odmiany

Miniaturowe iglaki miewają też ciekawe barwy igieł: od zielonych, przez złociste, szare, błękitne, po pomarańczowe, a nawet fioletowe. Niektóre, np. sosna pospolita ‘Gold Medal’, ‘Aurea Nisbet’, sosna wydmowa ‘Chief Joseph’, sosna górska ‘Ophir’, ‘Carsten’ - zmieniają kolor w ciągu sezonu: wiosną są zielone lub niebieskie, potem żółte lub pomarańczowe. Ciekawe bywają też wiosenne przyrosty iglaków, często nie mniej efektowne niż kwiaty.

Zielone igły mają: cyprysiki: Lawsona 'Globus', groszkowy 'Filifera', nutkajski 'Pendula'; choina kanadyjska 'Nana', 'Jeddeloh', ‘Pendula’; sosny: czarna 'Nana', bośniacka 'Schmidtii', górska 'Gnom', 'Mops', 'Ophir'; cisy: pospolity 'Fastigiata', pośredni 'Wojtek'; świerki: pospolity 'Nidiformis', 'Acrocona Nana', 'Cupressiana', biały 'Conica', 'Alberta Globe', 'Laurin', pospolity 'Inversa'; modrzew europejski 'Repans', jałowce: pospolity 'Arngold', 'Hibernica', 'Sentiel', płożący 'Prince of Wales', 'Wiltonii', pospolity 'Green Carpet', 'Repanda'; mikrobiota syberyjska

Złociste igły mają: cyprysiki: groszkowy 'Plumosa Aurea', 'Sungold', 'Filifera Aurea', Lawsona 'Golden Wonder', 'Ivonne'; żywotnik wschodni 'Aurea Nana'; jałowce: pospolity 'Gold Cone', 'Depressa Aurea', płożący 'Golden Carpet'; cis pospolity 'Dovastonii Aurea'

Niebieskie igły mają: jodły: balsamiczna 'Nana', koreańska 'Silberlocke'; modrzew japoński 'Blue Dwarf', 'Stiff Weeper'; świerki: biały 'Echiniformis', kłujący 'Białobok', 'Maigold', 'Sander’s Blue'; cyprysik Lawsona 'Alumii', 'Blue Surprise', 'Elwoodii', jałowce: pospolity 'Meyer', 'Suecica', skalny 'Blue Arrow'’, 'Skyrocket', łuskowy 'Blue Carpet', 'Blue Star', płożący 'Blue Chip', 'Douglasii'

Jak zabezpieczyć miniaturowe iglaki przed zimą?

Miniaturowe iglaki są bardziej narażone na zimowe uszkodzenia niż duże okazy, zwłaszcza gdy rosną w donicach, przy ścianach domu lub w miejscach silnie nasłonecznionych. Największym zagrożeniem nie jest sam mróz, lecz przesuszenie i zimowe słońce. Jesienią warto więc obficie podlać rośliny i wyściółkować ziemię korą, która ograniczy utratę wilgoci.

Wrażliwsze odmiany dobrze jest osłonić białą agrowłókniną, szczególnie od strony południowej i wschodniej. Miniiglaki uprawiane w donicach najlepiej ustawić w zacisznym miejscu i zabezpieczyć pojemniki styropianem lub jutą, aby korzenie nie przemarzły. Zimą nie można też zapominać o podlewaniu roślin podczas odwilży – to właśnie brak wody najczęściej powoduje brązowienie igieł wiosną.

Jak komponować miniaturowe iglaki z innymi roślinami?

Miniaturowe iglaki najlepiej prezentują się w towarzystwie roślin o lekkim pokroju i dekoracyjnych liściach

Świetnie wyglądają w nowoczesnych aranżacjach z trawami ozdobnymi, lawendą, wrzosami, żurawkami czy niskimi bylinami kwitnącymi

Złociste i niebieskie odmiany pięknie kontrastują z ciemnozielonymi krzewami oraz jasnym żwirem lub kamieniem

W małych ogrodach warto łączyć rośliny o różnych kształtach – kuliste miniiglaki zestawiać z pionowymi trawami albo płożącymi jałowcami. Trzeba jednak uważać, by szybko rosnące byliny i krzewy nie zagłuszyły wolno rosnących iglaków. W modnych aranżacjach przed domem miniaturowe iglaki często sadzi się także w dużych donicach razem z sezonowymi kwiatami i roślinami o bordowych lub srebrzystych liściach.

Iglaki w ogrodowych kompozycjach

5 błędów przy sadzeniu miniaturowych iglaków

Najczęstszym błędem jest sadzenie miniaturowych iglaków w zwykłej, ciężkiej ziemi bez drenażu. Karłowe odmiany źle znoszą zastoiska wody i szybko zaczynają brązowieć lub gnić od korzeni. Problemem bywa też zbyt ciasne sadzenie roślin – po kilku latach nawet miniiglaki potrzebują przestrzeni i przewiewu. Wiele osób wybiera także odmiany wrażliwe na mróz, które pięknie wyglądają w centrum ogrodniczym, ale nie radzą sobie z polską zimą.

Błędem jest również sadzenie iglaków tuż przy rozgrzewającej się elewacji lub pod okapem, gdzie ziemia szybko przesycha. Warto pamiętać także o podlewaniu zimą podczas odwilży – brak wody to jedna z głównych przyczyn usychania iglaków po sezonie.

Dlaczego miniiglaki brązowieją po zimie?

Brązowienie miniaturowych iglaków po zimie najczęściej nie oznacza przemarznięcia, lecz przesuszenie. Zimozielone rośliny tracą wodę także zimą, a gdy ziemia jest zamarznięta, nie mogą jej pobrać. Problem nasila się w przypadku roślin posadzonych pod zadaszeniem, przy ścianach domu i w donicach. Szkodzi im również ostre zimowe słońce oraz mroźny wiatr.

Brązowienie mogą powodować także błędy nawożenia – zbyt późne stosowanie nawozów azotowych osłabia odporność roślin przed zimą. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń, miniiglaki warto jesienią dobrze podlać, ściółkować korą i osłaniać agrowłókniną najbardziej wrażliwe odmiany.

Tych iglaków nie sadź przy ścieżce

Nie wszystkie miniaturowe iglaki nadają się do sadzenia przy chodnikach i wejściu do domu.

Odmiany płożące i szeroko rozrastające się mogą po kilku latach wchodzić na ścieżkę i utrudniać przechodzenie

się mogą po kilku latach wchodzić na ścieżkę i utrudniać przechodzenie Problematyczne bywają także iglaki o kłujących igłach, zwłaszcza sadzone przy wąskich przejściach używanych przez dzieci

Przy kostce brukowej źle czują się również delikatniejsze odmiany, którym szkodzi zimowa sól i nagrzewające się podłoże

W takich miejscach lepiej wybierać wolno rosnące, zwarte miniiglaki o kulistym lub kolumnowym pokroju, które zachowują regularny kształt przez wiele lat.

Iglaki na pniu możemy formować w ciekawe kształty, np. kuliste, stożkowe czy kolumnowe

