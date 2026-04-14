W poszukiwaniu unikalnych akcentów do ogrodu, wzrok często kierujemy ku roślinom o nietypowej formie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują "płaczące iglaki", które przyciągają spojrzenia niczym magnetyczna siła. Ich zwisły pokrój, choć tradycyjnie kojarzony z roślinami liściastymi, takimi jak wierzby czy niektóre klony, coraz śmielej pojawia się również w świecie drzew i krzewów iglastych. Te niezwykłe okazy, z przewieszającymi się pędami bocznymi i często delikatnie opadającym wierzchołkiem, prezentują się niezwykle oryginalnie i wnoszą do przestrzeni ogrodowej wyjątkową elegancję oraz nutę romantyzmu. Stanowią doskonałą alternatywę dla klasycznych, kolumnowych czy kulistych form, tworząc intrygujące punkty centralne i nadając kompozycjom ogrodowym niepowtarzalny charakter.nie.

10 najpopularniejszych gatunków i odmian iglaków o zwisłym pokroju

Zastanawiasz się, które "płaczące iglaki" najlepiej sprawdzą się w twoim ogrodzie? Aby pomóc w podjęciu decyzji, zebraliśmy dziesięć najczęściej wybieranych gatunków i odmian, które dzięki swojemu zwisłemu pokrojowi staną się wyjątkową ozdobą każdej przestrzeni.

Jałowiec pospolity ‘Horstmann’

Jałowiec pospolity 'Horstmann' to wyróżnia się silnie zwisającym, "płaczącym" pokrojem, nadającym mu unikalny charakter. Jego pędy rosną najpierw prosto w górę, a następnie malowniczo przewieszają się w dół, tworząc nieregularną, szeroką, stożkowatą formę, która może osiągnąć do 2-3 metrów wysokości. Po 10 latach dorasta do 1,5 m wysokości. Odmiana ta ma kłujące, szarozielone igły, które zimą mogą nabierać lekko fioletowego odcienia, dodając roślinie dodatkowego uroku.

Jałowiec pospolity 'Horstmann' jest rośliną mało wymagającą, odporną na suszę i mrozy, preferującą stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalne gleby, co czyni go idealnym wyborem do wielu ogrodów. Doskonale sprawdza się jako soliter, w kompozycjach skalnych, na wrzosowiskach, a także w ogrodach japońskich, gdzie jego nietypowa forma stanowi silny akcent dekoracyjny.

i Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Jałowiec pospolity ‘Horstmann’

Cyprysik nutkajski ‘Pendula’

Cyprysik nutkajski 'Pendula' to jedna z najbardziej spektakularnych odmian iglaków o zwisłym pokroju, zachwycająca malowniczą, wręcz teatralną sylwetką. Charakteryzuje się długimi, smukłymi pędami, które malowniczo przewieszają się w dół, tworząc kaskadową, zieloną ścianę z jasnozielonych, łuskowatych igieł. Może osiągnąć znaczne rozmiary (3 m wysokości po 10 latach), dorastając nawet do 10-15 metrów wysokości, co czyni ją idealnym soliterem w dużych ogrodach i parkach.

Cyprysik nutkajski 'Pendula' najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych, w żyznej, wilgotnej, ale dobrze przepuszczalnej glebie. Dzięki swojemu niezwykłemu kształtowi i eleganckiemu wyglądowi, jest często wykorzystywany jako dominujący element kompozycji, przyciągający wzrok i nadający ogrodowi melancholijny, a zarazem majestatyczny charakter.

i Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Cyprysik nutkajski 'Pendula'

Cyprysik nutkajski ‘Klippert’

Cyprysik nutkajski ‘Klippert’ to bardzo atrakcyjna odmiana, wyróżniająca się zwisającym pokrojem, ale o bardziej zwartej, smukłej i kolumnowej formie niż odmiana 'Pendula'. Jego pędy są krótsze i gęściej ułożone, malowniczo opadają wzdłuż pnia, tworząc gęstą, zieloną zasłonę o bardziej uporządkowanym wyglądzie. Odmiana ta charakteryzuje się intensywnie zielonymi, łuskowatymi igłami, które utrzymują swój kolor przez cały rok, stanowiąc elegancki akcent w ogrodzie. Osiąga 2 m wysokości po 10 latach.

Cyprysik nutkajski ‘Klippert’ jest rośliną wolniej rosnącą niż ‘Pendula’, co sprawia, że doskonale nadaje się do mniejszych ogrodów, gdzie nie przytłoczy przestrzeni, osiągając po wielu latach 3-5 metrów wysokości. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych oraz żyzne, umiarkowanie wilgotne gleby, będąc doskonałym wyborem na soliter lub jako element kompozycji w ogrodach o nowoczesnym lub japońskim charakterze.

Jodła pospolita ‘Pendula’

Jodła pospolita ‘Pendula’ to niezwykle efektowna odmiana, która wyróżnia się silnie zwisającym, płaczącym pokrojem. Jej pędy malowniczo opadają wzdłuż pnia, tworząc wąską, kolumnową formę, która może osiągnąć znaczną wysokość, często wymagając prowadzenia przy podporze w młodości. Charakteryzuje się długimi, błyszczącymi, ciemnozielonymi igłami z dwoma białymi paskami od spodu, które są miękkie w dotyku, typowe dla jodły pospolitej.

Jodła pospolita ‘Pendula’ preferuje żyzne, wilgotne i dobrze przepuszczalne gleby oraz stanowiska półcieniste lub cieniste, co chroni jej igły przed przypaleniem słonecznym. To doskonały wybór do dużych ogrodów, parków i arboretów, gdzie jej majestatyczny i oryginalny wygląd może być w pełni doceniony jako wyjątkowy soliter.

Jodła kaukaska ‘Pendula’

Jodła kaukaska ‘Pendula’ to odmiana o wybitnie zwisającym pokroju, która tworzy wąską, kolumnową sylwetkę z malowniczo opadającymi pędami. Jej długie, błyszczące, ciemnozielone igły są gęsto ułożone na pędach i posiadają charakterystyczne białe paski od spodu, nadając roślinie elegancki wygląd. Osiąga 4,5 m wysokości po 10 latach. Podobnie jak inne jodły kaukaskie, ‘Pendula’ wyróżnia się również dekoracyjnymi, dużymi, fioletowo-niebieskimi szyszkami, które pojawiają się na starszych egzemplarzach.

Jodła kaukaska ‘Pendula’ preferuje stanowiska osłonięte, umiarkowanie wilgotne, żyzne gleby o lekko kwaśnym odczynie i jest bardziej wrażliwa na suszę niż jodła pospolita. Ze względu na swój majestatyczny wygląd i rzadkość, jodła kaukaska ‘Pendula’ jest doskonałym wyborem jako soliter w ogrodzie, gdzie może w pełni zaprezentować swoją urodę.

Modrzew europejski ‘Pendula’

Modrzew europejski ‘Pendula’ to malownicze drzewo iglaste, wyróżniające się charakterystycznym, płaczącym pokrojem. Jego długie, zwisające gałęzie tworzą kaskady zielonych igieł, które jesienią przebarwiają się na złocistożółty kolor, by następnie opaść na zimę. Jest to drzewo szczepione na pniu, co pozwala na kontrolowanie wysokości pnia i formowanie korony zgodnie z preferencjami.

Ze względu na swój dekoracyjny wygląd, modrzew europejski ‘Pendula’ jest często sadzony jako soliter w ogrodach przydomowych i parkach, stanowiąc efektowny akcent krajobrazowy. Drzewo to preferuje stanowiska słoneczne i gleby przepuszczalne, dobrze znosząc miejskie warunki, co czyni je wszechstronnym wyborem do różnorodnych aranżacji.

i Autor: Rvo233/ Getty Images Modrzew europejski 'Pendula'

Modrzew japoński ‘Stiff Weeper’

Modrzew japoński ‘Stiff Weeper’ to bardzo dekoracyjna odmiana modrzewia, ceniona za swój unikalny, płaczący pokrój i sztywne, zwisające gałęzie. Charakteryzuje się intensywnie zielonymi igłami, które jesienią przebarwiają się na piękny, złocisty odcień, zanim opadną na zimę. Odmiana ta jest zazwyczaj szczepiona na pniu, co pozwala na stworzenie efektownej formy parasolowatej lub kaskadowej, idealnej jako soliter.

Modrzew japoński ‘Stiff Weeper’ jest stosunkowo odporny na choroby i szkodniki, a także dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza, co czyni go odpowiednim do sadzenia w ogrodach miejskich. Wymaga stanowiska słonecznego i umiarkowanie wilgotnej, przepuszczalnej gleby, aby w pełni ukazać swoje walory estetyczne.

i Autor: Maksims Grigorjevs/ Getty Images Modrzew japoński 'Stiff Weeper'

Świerk pospolity ‘Inversa’

Świerk pospolity ‘Inversa’ to niezwykle efektowna odmiana, charakteryzująca się zwisającym, płaczącym pokrojem. Jego gałęzie rosną pionowo w dół, tworząc malowniczą kaskadę ciemnozielonych igieł, które gęsto pokrywają pędy. Jest to odmiana często szczepiona na pniu, co pozwala na uzyskanie różnej wysokości i podkreślenie jej unikalnej formy.

Dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi, świerk pospolity ‘Inversa’ stanowi doskonały soliter w ogrodach, przyciągając wzrok i dodając elegancji. Świerk ten jest stosunkowo odporny na mrozy i preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste z umiarkowanie wilgotną, przepuszczalną glebą.

i Autor: Annetka/ Getty Images Świerk pospolity 'Inversa'

Świerk pospolity ‘Frohburg’

Świerk pospolity ‘Frohburg’ to wyjątkowa odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju, która doskonale sprawdzi się w mniejszych ogrodach. Zwykle szczepiona na pniu lub wyprowadzana przy paliku. Charakteryzuje się gęstym ulistnieniem i intensywnie zielonymi igłami, które utrzymują swój kolor przez cały rok. Mimo swojej smukłej sylwetki, ‘Frohburg’ jest drzewem o szybkim tempie wzrostu, co pozwala na szybkie uzyskanie pożądanego efektu.

Świerk pospolity ‘Frohburg’ to odmiana odporna na mrozy i choroby, co czyni ją łatwą w uprawie i niewymagającą. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych oraz żyzne, umiarkowanie wilgotne gleby, ale dobrze znosi również przeciętne warunki.

Choina kanadyjska ‘Pendula’

Choina kanadyjska ‘Pendula’ to wyjątkowa odmiana o charakterystycznym, płaczącym pokroju, która dodaje ogrodowi elegancji i melancholijnego uroku. Jej gałęzie malowniczo zwisają w dół, tworząc gęste, zielone kaskady delikatnych, krótkich igieł. Odmiana ta jest często szczepiona na pniu, co pozwala na formowanie jej wysokości i uzyskanie efektownej, parasolowatej sylwetki. Wysokość rośliny uzależniona jest od miejsca szczepienia i sposobu prowadzenia przez kilka pierwszych lat.

Choina kanadyjska ‘Pendula’ najlepiej rośnie w miejscach półcienistych lub cienistych, w wilgotnej, przepuszczalnej i lekko kwaśnej glebie, gdzie jej igły zachowują intensywny kolor. Jest to doskonały wybór do ogrodów japońskich, leśnych zakątków lub jako soliter, który przyciągnie wzrok swoim niepowtarzalnym kształtem.

i Autor: pcturner71/ Getty Images Choinka kanadyjska 'Pendula'

