Pęcherznica kalinolistna (łac. Physocarpus opulifolius) to krzew dekoracyjny, uniwersalny i mało wymagający. Warto sadzić je w ogrodzie pojedynczo albo tworzyć z nich żywopłoty. Ze względu na wzrastającą popularność warto poznać najpiękniejsze odmiany pęcherznicy kalinolistnej polecane do uprawy w ogrodzie. Do niedawna w handlu dostępne były jedynie dwie odmiany pęcherznicy kalinolistnej: ‘Luteus’ i ‘Diabolo’. Obecnie jednak można znaleźć ich już znacznie więcej.

Jak wygląda pęcherznica kalinolistna?

Pęcherznica kalinolistna to liściasty krzew, który dorasta do 2-3 m wysokości i 1,5-2 m szerokości. Jej nazwa pochodzi od dwóch greckich słów: physa - pęcherz oraz karpos - owoc.

Liście pęcherznicy są ząbkowane, trójklapowe, przypominają nieco liście kaliny (stąd nazwa) albo porzeczek. Ich kolor zależy od odmiany i może być zielony, żółty, bordowy. Na starszych egzemplarzach liście są większe i głębiej klapowate. Kwiaty pęcherznicy są białe lub białoróżowe, zebrane w dekoracyjne, puszyste kwiatostany. Po przekwitnięciu przekształcają się w owoce - czerwone mieszki zawierające żółte nasiona. Owoce pęcherznicy kalinolistnej przypominają napęczniałe pęcherze i to od nich wywodzi się nazwa rośliny.

Jak szybko rośnie pęcherznica kalinolistna?

Roczny przyrost krzewów pęcherznicy kalinolistnej wynosi 30-50 cm.

Wymagania uprawowe pęcherznicy kalinolistnej

Stanowisko dla pęcherznicy kalinostnej może być zarówno słoneczne, jak i półcieniste, choć trzeba pamiętać, że odmiany o barwnych liściach wybarwiają się pięknie tylko w słońcu.

Podłoże dla pęcherznicy kalinolistnej - roślinie odpowiada niemal każdy rodzaj gleby, niezależnie od jej odczynu. Dobrze, gdy podłoże jest próchnicze, przepuszczalne i żyzne.

Kiedy i jak sadzić pęcherznicę kalinolistną?

Krzewy pęcherznicy kalinolistnej można sadzić w dwóch terminach: wiosna bądź jesienią. Przed sadzeniem warto namoczyć bryłę korzeniowa w letniej wodzie - wtedy korzenie dobrze się nawilżą i przyjęcie się rośliny będzie łatwiejsze. Dołek do sadzenia krzewu powinien być dwa razy głębszy i szerszy od bryły korzeniowej.

Przed sadzeniem należy też przygotować glebę. Na początku konieczne jest jej dokładne odchwaszczenie. Jeśli gleba jest piaszczysta, do dołków, w których będziemy sadzić krzewy należy dodać kompost lub próchniczną ziemię, jeśli natomiast gleba jest ciężka i zwięzła konieczny jest drenaż ze żwiru albo piasku.

Krzew w dołku umieszczamy tak, aby szyjka korzeniowa (czyli miejsce, z którego wyrastają pędy) znalazła się na poziomie terenu lub kilka centymetrów poniżej i zasypujemy ziemią. Następnie trzeba starannie, ale delikatnie udeptać ziemię wokół krzewu tak, aby powstało zagłębienie (będzie się w nim gromadziła woda potrzebna roślinie), a na koniec go podlać.

Pielęgnacja pęcherznicy kalinolistnej

Podlewanie pęcherznicy kalinolistnej rosnącej w ogrodzie jest konieczne właściwie jedynie podczas długotrwałej suszy. Nawożenie pęcherznicy kalinolistnej zależy od tego, w jakiej glebie została posadzona - jeśli w żyznej to nie wymaga częstego nawożenia, natomiast jeśli w piaszczystej i przepuszczalnej, to częściej potrzebuje zasilania. Zazwyczaj wystarczy, gdy wiosną zastosujemy kompost rozkładając go wokół roślin by pokryć 3-4-centymetrową warstwą przybliżoną powierzchnię korzeni.

Przeczytaj też o cięciu pęcherznicy kalinolistnej

Pęcherznica kalinolistna - doskonały krzew na żywopłot

Pęcherznica to znakomity krzew liściasty na żywopłot. Dorasta do 2 m wysokości i 1,5-2 m szerokości i jest gęsto ulistniona, więc można z niej stworzyć fantastyczną zieloną ścianę.

Dodatkową zaletą pęcherznicy jest to, że poradzi sobie w każdym podłożu, niezależnie od jego odczynu i jest odporna na niskie i wysokie temperatury - nie straszny jej zarówno mróz, jak i upały! Ma też niewielkie wymagania, a jej pielęgnacja nie zajmuje wiele czasu.

Żywopłot można stworzyć z krzewów jednej odmiany pęcherznicy kalinolistnej, dobierając pasujący do aranżacji kolor liści. Można też zdecydować się na żywopłot z różnych odmian pęcherznicy, na przykład łącząc odmiany żółtolistne z czerwonolistnymi - takie założenie wygląda wyjątkowo ciekawie.

Jak gęsto sadzić pęcherznicę na żywopłot?

Odległość między krzewami pęcherznicy w żywopłocie zależy od tego, jakiej odmiany bądź odmian użyjemy do jego założenia. Musimy uwzględnić ich docelowe rozmiary. Nie można bowiem dopuścić, by poszczególne rośliny nachodziły na siebie. Zakłada się, że optymalnym odstępem między roślinami jest 70-80 cm.

Cięcie pęcherznicy konieczne, aby mieć piękny żywopłot

Dla mocnego zagęszczenia żywopłotu kluczowe jest cięcie krzewów pęcherznicy, gdyż pęcherznice nieprzycinane będą rosły do góry słabiej przyrastając na szerokość, przez co ich gęstość będzie zwiększać się znacznie wolniej. Zalecane jest cięcie dwa razy w roku - wczesnym latem po kwitnieniu oraz jesienią. Częstym błędem jest przycinanie krzewów wiosną. Dlaczego? O tym w poniższym artykule.

i Autor: Getty Images Pęcherznica kalinolistna

Odmiany pęcherznicy kalinolistnej

Ze względu na wzrastającą popularność warto poznać najpiękniejsze odmiany pęcherznicy kalinolistnej polecane do uprawy w ogrodzie. Do niedawna w handlu dostępne były jedynie dwie odmiany pęcherznicy kalinolistnej: ‘Luteus’ i ‘Diabolo’. Obecnie jednak można znaleźć ich już znacznie więcej.

Mimo różnorodności odmianowej, w ogrodach nadal królują dwie najbardziej znane odmiany: pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – o żółtozielonych liściach i białych kwiatach oraz pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ – o białych kwiatach i czerwonobrązowych liściach. Oba krzewy mają wzniesiony, lekko rozłożysty pokrój i dorastają do 2–3 m wysokości. Znakomicie nadają się na formowane żywopłoty, ale mogą być również wykorzystywane w aranżacjach ogrodowych lub do sadzenia jako soliter (pojedyncze rośliny).

Nieco mniej popularną, ale interesującą odmianą jest pęcherznica kalinolistna ‘Lady in Red’, której młode, lekko karbowane na brzegach liście, mają intensywnie czerwone zabarwienie. W miarę rozwoju liście ciemnieją i stają się bordowozielone. Krzew dorasta do 1–1,5 m wysokości, ma dość zwarty pokrój, czerwone pędy i białoróżowe kwiaty.

Do mniejszych ogrodów polecana jest z kolei dość niska odmiana pęcherznicy kalinolistnej ‘Little Devil’, której wysokość nie przekracza na ogół 1–1,2 m. Odmiana charakteryzuje się gęstym, wzniesionym pokrojem, błyszczącymi, bordowoczerwonymi liśćmi i białymi kwiatami.

Oryginalnie ubarwioną odmianą jest również dorastająca do 2–3 m wysokości pęcherznica kalinolistna ‘Annys Gold’, której zielonożółte liście mają jasnożółtą obwódkę.

Nie mniej ciekawą odmianą jest pęcherznica kalinolistna ‘Nugget’, której żółtozielone liście w młodym wieku podbarwione są na brązowoczerwony kolor, a wczesną jesienią przybierają intensywnie żółtą barwę. Odmiana ma wzniesiony, lekko zaokrąglony pokrój i może dorastać do 2–3 m wysokości.

Bardzo ładną odmianą jest również pęcherznica kalinolistna ‘Summer Wine’, której wyraźnie unerwione i lekko pofalowane na brzegach liście mają ciemne, czerwonofioletowe zabarwienie.

Innymi odmianami o czerwono-bordowych liściach są ‘Red Baron’, ‘Andre’ i ‘Mindia’. Krzewy dorastają do 2–3 m wysokości, a ich liście przybierają wiosną pomarańczowomiedziane zabarwienie.

Wśród odmian o żółtych liściach na uwagę zasługują natomiast ‘Angel Gold’ i ‘Dart’s Gold’. Krzewy dorastają do 2–3 m wysokości, a ich dodatkową ozdobą są zabarwione na czerwonobrązowy kolor pędy oraz białe kwiaty.

Jedną z najoryginalniejszych odmian pęcherznicy jest jednak pęcherznica kalinolistna ‘Chameleon’, którego liście zmieniają barwę w ciągu sezonu. Początkowo mają zielonkawą barwę i żółte obrzeże oraz wyraźne, czerwono ząbkowane brzegi. Z czasem kolor liści zmienia się na czerwonobrązowy, zachowując jednak swoją jasną oblamówkę na brzegach.

i Autor: Getty Images Pęcherznica kalinolistna 'Nugget' w pełni kwitnienia

Czy pęcherznica kalinolistna potrzebuje okrycia na zimę?

Pęcherznica kalinolistna jest krzewem o wysokiej mrozoodporności, dzięki czemu w naszym klimacie zazwyczaj nie wymaga specjalnych zabiegów ochronnych na zimę, takich jak osłanianie agrowłókniną, ściółkowanie czy kopczykowanie. Doskonale radzi sobie w gruncie bez dodatkowej ochrony. Wyjątkiem są młode rośliny uprawiane w pojemnikach na tarasie czy balkonie. Ich bryłę korzeniową należy zabezpieczyć przed przemarzaniem, np. okładając donicę styropianem.

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