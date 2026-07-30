Dlaczego pyłki roślin szkodzą alergikom?

Pyłki roślin są jedną z najczęściej uczulających grup alergenów. Typowymi objawami alergii na pyłki są wodnisty katar, kichanie, zatkanie nosa, swędzenie i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, drapanie w gardle oraz suchy kaszel.

Nasilenie dolegliwości zależy nie tylko od rodzaju alergenu, lecz także od jego stężenia, pogody i miejsca zamieszkania. Podczas suchych, ciepłych i wietrznych dni pyłki łatwiej unoszą się w powietrzu. Deszcz zwykle zmniejsza stężenie pyłków, choć wysoka wilgotność może jednocześnie sprzyjać rozwojowi grzybów mikroskopowych.

Co pyli w sierpniu? Lista najważniejszych roślin

W sierpniu największym zagrożeniem dla alergików są pyłki bylicy pospolitej, które są obecne w powietrzu przez cały miesiąc. Równie groźna w tym miesiącu jest ambrozja, komosa, babka zwyczajna, szczaw oraz pokrzywa zwyczajna i trawy.

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Bylica pospolita silnie pyli w sierpniu

Bylica jest jednym z najważniejszych sierpniowych alergenów. To bardzo powszechny chwast, który można spotkać przy drogach, na nieużytkach, polach, terenach kolejowych i placach budowy. Sezon pylenia bylicy rozpoczyna się zwykle w lipcu, ale właśnie w sierpniu stężenie jej pyłku często osiąga najwyższe wartości.

Dolegliwości są szczególnie odczuwalne podczas pogodnych, suchych dni. Pyłek bylicy może powodować intensywny katar sienny, napady kichania, łzawienie oczu, kaszel i zaostrzenie astmy. W wielu regionach Polski wysokie stężenie utrzymuje się przez znaczną część miesiąca, a dopiero pod jego koniec zaczyna stopniowo spadać.

Autor: aga7ta/ Getty Images Bylica pospolita

Ambrozja pyli w sierpniu

W Polsce występują trzy gatunki ambrozji: bylicolistna, zachodnia i trójdzielna. To chwasty mniej powszechne niż bylica, ale ich znaczenie alergologiczne rośnie. Kwitnienie ambrozji rozpoczyna się zazwyczaj w drugiej połowie sierpnia, natomiast najwyższych stężeń pyłku można spodziewać się pod koniec lata i na początku jesieni.

Nawet niewielka ilość pyłku ambrozji może wywołać silne objawy u osoby uczulonej. Zagrożenie nie znika wraz z końcem wakacji – alergeny ambrozji mogą utrzymywać się w powietrzu również we wrześniu, a przy sprzyjającej pogodzie nawet dłużej.

Autor: OlyaSolodenko/ Getty Images Ambrozja bylicolistna

Komosa biała pyli w sierpniu

Komosa biała, nazywana również lebiodą, jest pospolitym chwastem rosnącym na polach, w ogrodach, przy drogach i na terenach ruderalnych. Jej pylenie może trwać od lata aż do wczesnej jesieni, dlatego pyłek komosy jest obecny także w sierpniu.

Zwykle nie osiąga tak wysokich stężeń jak pyłek bylicy, ale u osób uczulonych może powodować katar, kichanie, świąd nosa i podrażnienie oczu. Objawy mogą być bardziej dokuczliwe w miejscach, w których komosa występuje licznie, na przykład na obrzeżach miast, terenach rolniczych lub niepielęgnowanych działkach.

Autor: aga7ta/ Getty Images Komosa biała (lebioda)

Babka zwyczajna pyli w sierpniu

Babka zwyczajna rośnie na trawnikach, łąkach, pastwiskach, poboczach i terenach intensywnie użytkowanych przez człowieka. Jej pyłek może utrzymywać się w powietrzu przez większą część lata, również w sierpniu.

Stężenie pyłku babki jest najczęściej niskie lub umiarkowane, a sama roślina rzadziej odpowiada za bardzo silne reakcje niż trawy czy bylica. Dla osób uczulonych nawet niewielkie stężenie może jednak oznaczać utrzymujący się katar alergiczny, swędzenie oczu i dyskomfort podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Poznaj też babkę lancetowatą.

Autor: Henk Wallays/ Getty Images Babka zwyczajna

Szczaw zwyczajny pyli w sierpniu

Szczaw występuje na łąkach, pastwiskach, polach i przydrożach. Najintensywniej pyli wcześniej, ale jego alergeny mogą być obecne w powietrzu również w pierwszych tygodniach sierpnia.

Pyłek szczawiu przeważnie występuje w niewielkim stężeniu. Może jednak dokładać się do całkowitego obciążenia alergenami, szczególnie u osób uczulonych na kilka gatunków roślin jednocześnie. W takich przypadkach nawet schyłkowa faza sezonu może podtrzymywać objawy.

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Autor: graffoto8/ Getty Images Szczaw zwyczajny - kwiatostan

Pokrzywa zwyczajna pyli w sierpniu

Pokrzywa pyli od czerwca do sierpnia, a w niektórych częściach kraju jej pyłek może być obecny w powietrzu także na początku września. Roślina wytwarza bardzo duże ilości pyłku, dlatego jego stężenie w sierpniu bywa wysokie lub bardzo wysokie.

Mimo dużej ilości pyłku pokrzywa stosunkowo rzadko wywołuje silne reakcje alergiczne. Nie oznacza to jednak, że można ją zupełnie zlekceważyć. Osoby uczulone mogą zauważyć nasilenie kataru, świądu nosa i podrażnienia spojówek, zwłaszcza w pierwszej oraz drugiej dekadzie sierpnia.

Dowiedz się więcej o praktycznym zastosowaniu pokrzywy w ogrodzie i życiu codziennym.

Autor: Natalia Bubochkina/ Getty Images Jedną z roślin, która pyli w sierpniu jest pokrzywa

Trawy także pylą w sierpniu

Główny sezon pylenia traw przypada na maj, czerwiec i lipiec, jednak ich pyłek nie znika całkowicie wraz z nadejściem sierpnia. W niektórych regionach jego niskie stężenie może utrzymywać się przez cały miesiąc.

Pyłki trawy należą do najczęstszych przyczyn sezonowej alergii wziewnej w Polsce. Osoby silnie uczulone mogą zatem odczuwać dolegliwości nawet wtedy, gdy oficjalne komunikaty wskazują na niskie stężenie pyłku. Szczególną ostrożność warto zachować w pobliżu łąk, nieużytków i świeżo koszonych trawników.

Autor: Nature's Essence/ Getty Images Pyląca trawa

Jakie grzyby zagrażają alergikom w sierpniu?

Sierpień jest trudnym dla alergików miesiącem nie tylko ze względu na pyłki roślin. W powietrzu występuje wtedy również duża liczba zarodników grzybów mikroskopowych, przede wszystkim z rodzajów Cladosporium i Alternaria. Ich rozwojowi sprzyjają ciepło, wilgoć, obumierająca roślinność, sterty liści, kompost oraz resztki roślinne znajdujące się na polach i w ogrodach.

Zarodniki Cladosporium mogą utrzymywać wysokie stężenie przez cały sierpień i pozostawać obecne w powietrzu aż do jesieni. Sezon Alternaria jest zwykle krótszy, ale w sierpniu jej zarodniki nadal mogą wywoływać silne objawy. Uczulenie na grzyby mikroskopowe objawia się katarem, kaszlem, podrażnieniem spojówek, dusznością lub zaostrzeniem astmy. Szczególne nasilenie problemów może występować podczas ciepłych i wilgotnych dni oraz w czasie prac ogrodowych.

Jak chronić się przed pyłkami w sierpniu?

Aby ograniczyć kontakt z pyłkami w sierpniu, warto stosować te proste zasady:

Planuj wyjścia - śledź komunikaty pyłkowe i wychodź na zewnątrz po deszczu, unikając suchych i wietrznych dni.

Unikaj źródeł alergenów - ogranicz spacery po łąkach i w pobliżu świeżo skoszonych trawników.

Zamykaj okna w domu i samochodzie, a na zewnątrz noś okulary przeciwsłoneczne.

Po powrocie ze spaceru weź prysznic, aby spłukać pyłki ze skóry i włosów, zmień ubranie.

Nie susz prania na zewnątrz, używaj oczyszczacza powietrza i regularnie sprzątaj na mokro.

Płucz nos i oczy - używaj soli fizjologicznej, by mechanicznie usunąć alergeny.

Pamiętaj o zwierzętach - przynoszą one pyłki do domu na sierści, więc warto je częściej wyczesywać.

Stosuj zalecone leki, a w przypadku duszności lub silnego kaszlu pilnie skontaktuj się z lekarzem.

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