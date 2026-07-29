Kocimiętka to w ostatnim czasie jedna z popularniejszych bylin ogrodowych. Jej urocze, kłosowate kwiatostany, z daleka przypominające kwitnącą lawendę, to wspaniała ozdoba rabat i doskonały materiał na obwódki. Kocimiętka nie ma dużych wymagań uprawowych, dobrze znosi mrozy i długo kwitnie. Dlatego trudno się dziwić, że jej popularność stale rośnie.

Gatunki kocimiętki do uprawy w ogrodzie

Do rodzaju kocimiętka należy ponad 200 gatunków roślin, ale w uprawie na ogół spotyka się jedynie kilka z nich:

kocimiętkę Faassena (łac. Nepeta x faassenii) – mieszańca tworzącego zwarte, gęste kępy, dorastające do 30–45 cm wysokości i wzniesione, kłosowate kwiatostany, w lawendowoniebieskim, różowym lub białym kolorze,

kocimiętkę żyłkowaną (łac. Nepeta nervosa) – tworzącą niskie, zwarte kępy, dorastające do około 30 cm wysokości i wzniesione, kłosowe kwiatostany, na ogół w błękitnoniebieskim kolorze,

kocimiętkę właściwą (łac. Nepeta cataria) – dorastającą do 45–120 cm wysokości.

Kocimiętka właściwa ma też jedną interesującą odmianę botaniczną, nazywaną kocimiętką cytrynową (łac. Nepeta cateria var. citrodora), o atrakcyjnym, cytrynowym aromacie.

Popularne odmiany kocimiętki

Do najpopularniejszych odmian kocimiętki Faassena należą:

'Alba’ o białozielonych kwiatach,

'Blue Wonder’ o jasnoniebieskich kwiatach,

'Dawn to Dusk’o różowych kwiatach

'Limelight’ o niebieskich kwiatach,

'Purrsian Blue’ o fioletowych kwiatach,

'Six Hills Gigant’ o niebieskofioletowych kwiatach,

'Snowflake’ o śnieżnobiałych kwiatach,

’Walker’s Low’ o jasnoliliowych kwiatach.

Ciekawe są też odmiany kocimiętki żyłkowanej:

'Blue Moon' o niebieskich kwiatach,

'Pink Cat' o różowych kwiatach.

Jak uprawiać kocimiętkę w ogrodzie?

Kocimiętki spotykane w ogrodach to byliny o bardzo małych wymaganiach uprawowych. Nie oczekują też żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, rzadko chorują i są wytrzymałe na niskie temperatury.

podłoże dla kocimiętki

Mogą rosnąć niemal na każdym rodzaju podłoża, o ile nie jest zbyt suche, zbyt ciężkie lub mokre.

stanowisko dla kocimiętki

Mogą też niezawodnie kwitnąć przez całe lato (od czerwca do września). Do prawidłowego wzrostu i bujnego kwitnienia potrzebują jedynie słońca, gdyż posadzone w cieniu kwitną słabo i źle się rozkrzewiają.

rozmnażanie kocimiętki

Rozmnażanie kocimiętki jest równie łatwe jak jej uprawa. Nowe rośliny można pozyskać przez podział dorosłych egzemplarzy lub przez wysiew nasion (niektóre gatunki dają nawet całkiem obfity samosiew).

Gdzie sadzić kocimiętkę?

Kocimiętka to wspaniała bylina rabatowa, znakomicie komponująca się takimi roślinami, jak róże, kosaćce, lawenda, przywrotnik i roślinami skalnymi. Kocimiętka doskonale nadaje się na obwódki, które szczególnie malowniczo wyglądają wzdłuż ścieżek lub jako obramowanie trawnika. Uprawiając kocimiętkę, należy jednak pamiętać, że roślina wymaga stałej kontroli, gdyż łatwo się rozrasta.

Autor: Irina Piskova/ Getty Images Kocimiętka

Gdzie kupić kocimiętkę do ogrodu?

Sadzonki kocimiętki można bez trudu kupić w każdym większym centrum ogrodniczym, na giełdzie kwiatowej, u ogrodnika lub na targowisku. Rośliny można też samodzielnie wyprodukować z nasion, zakupionych w dobrym sklepie ogrodniczym.

Właściwości lecznicze kocimiętki

Kocimiętkę warto uprawiać w ogrodzie jednak nie tylko ze względu na urocze kwiaty i atrakcyjny pokrój, ale też z powodu jej właściwości leczniczych. Liście kocimiętki właściwej zawierają w swoim składzie liczne substancje chemiczne (m.in. olejki eteryczne, irydoid nepetalakton, garbniki, gorycze), dzięki którym ziele wykazuje działanie bakteriostatyczne, przeciwzapalne, moczopędne, żółciopędne i uspokajające. Ziele kocimiętki wykorzystuje się w leczeniu przewlekłych chorób układu pokarmowego, nawracających stanów zapalnych górnych dróg oddechowych oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zapach kocimiętki (z wyjątkiem kocimiętki cytrynowej), który pochodzi z olejków eterycznych zawierających w składzie substancje feromonowe, przyciąga też koty, które w kępach kocimiętek mogą wyrządzić niemałe szkody.

Autor: peplow/ Getty Images Koty kochają kocimiętkę

Wykorzystanie kocimiętki w kuchni i nie tylko

Kocimiętkę można też wykorzystywać do celów kulinarnych. Jej młode liście doskonale zaostrzają smak sałatek i surówek, a suszone są cenioną przyprawą do mięsa i bardzo dobrym surowcem na ziołową herbatkę.

Aromat kocimiętki jest tak intensywny, że często wykorzystuję się go do odstraszania niektórych owadów, np. komarów, much, karaluchów.

Kwiaty kocimiętki cenią też pszczelarze, gdyż są niezwykle miododajne i doskonale nadają się jako pożytek dla pszczół. Pędy kocimiętki właściwej można też sprezentować domowym kotom, które uwielbiają jej aromat, zawierający naturalny koci feromon.

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