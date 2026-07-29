W drugiej połowie lata warzywnik powoli zaczyna pustoszeć. Kończą się zbiory warzyw wysianych wiosną i pozostają po nich puste grządki. Ponieważ jednak do pierwszych przymrozków pozostaje zwykle jeszcze sporo czasu, warto wykorzystać wolną przestrzeń na jesienne poplony. Niektóre warzywa o krótkim okresie wegetacji, można wysiać lub sadzić w sierpniu i do późnej jesieni cieszyć się ich plonami.

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Uprawa warzyw na poplon - pamiętajmy o zmianowaniu

Uprawiając warzywa na poplon, zawsze należy pamiętać o przestrzeganiu zmianowania. Rośliny wysiewane w sierpniu nigdy nie powinny zajmować stanowisk, na których wcześniej były uprawiane warzywa z tej samej rodziny botanicznej, dzięki czemu będą mniej podatne na typowe choroby i szkodniki.

Jakie warzywa siać w sierpniu? Listę otwiera rzodkiewka

Jednym z najpopularniejszych warzyw wysiewanych na późny poplon jest rzodkiewka. Z wyjątkiem niektórych odmian, jej uprawa w okresie letnim jest niewskazana, gdyż wtedy roślina szybko tworzy pęd kwiatowy i nie rozwija zgrubień korzeniowych (roślina dnia długiego). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby jej nasiona wysiewać w pierwszej połowie sierpnia, a dorodne plony zbierać pod koniec września i w październiku.

Rzodkiewka ma dość krótki okres wegetacji (40-50 dni) i jest stosunkowo odporna na jesienne chłody, mimo to na poplon najlepiej wybierać odmiany przeznaczone do uprawy gruntowej wczesnowiosennej lub jesiennej jak np. Carmen, Krasa, Saxa Polana, Fiesta, Ramona, Jutrzenka, Silesia, Bona, Malaga, Lucynka, Pasja, Lidka, Flamboyant, Poloneza czy ciekawą odmianę o podłużnym korzeniu Sopel Lodu.

Warunkiem uzyskania dobrego plonu rzodkiewki, jest odpowiednia wilgotność podłoża, dlatego w czasie wzrostu i tworzenia zgrubienia korzeniowego, należy rośliny podlewać. Dużą zaletą późnej uprawy rzodkiewki jest znikome ryzyko porażenia zgrubień przez śmietkę.

Koper ogrodowy na jesienne poplony

Kolejnym warzywem idealnie nadającym się na jesienne poplony jest koper ogrodowy (okres wegetacji 30-40 dni). Warzywo również oczekuje żyznego podłoża o stałej wilgotności, ale może być siane na stanowiskach po różnych roślinach. Siewki kopru nie są tak odporne na chłody jak rzodkiewka, dlatego jesienią, przed zapowiadanymi przymrozkami, zagony warto osłonić włókniną.

Nasiona kopru można wysiewać rzutowo, w wolne miejsca na grządkach lub siać rzędowo. Najlepszy termin siewu na jesienny poplon to koniec lipca i pierwsza połowa sierpnia. Odmiany polecane do jesiennej uprawy to m.in. Szmaragd i Ambrozja.

Szpinak, a może roszponka? Posadź w sierpniu i ciesz się ich smakiem jesienią

Na jesienny poplon nadaje się też sporo warzyw liściowych, z których godne polecenia są przede wszystkim szpinak, roszponka i burak liściowy.

Szpinak wymaga żyznej i stale lekko wilgotnej gleby, a jego zbiory rozpoczynają się w październiku (siew w pierwszej połowie sierpnia). Na poplon najlepiej uprawiać go po wczesnej marchwi, grochu lub wczesnej kapuście. Szpinak nie jest wrażliwy na niskie, jesienne temperatury, dlatego nie wymaga okrywania. Jego odmianami polecanymi do uprawy jesiennej są m.in.: Asta, Markiza, Orbita, Matador i Greta.

Bardzo ciekawym warzywem nadającym się na jesienny poplon jest także roszponka. Wprawdzie jej okres wegetacji trwa od 60 do 90 dni i jest dłuży niż u rzodkiewki czy kopru, ale za to roślina jest tak wytrzymała na niskie temperatury, że można ją zbierać nawet zimą spod śniegu. Siew nasion przeprowadza się w sierpniu, natomiast pierwsze zbiory rozpoczynają się w październiku. Ze względu na płytki system korzeniowy i dłuży okres wegetacji, roślina oczekuje żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe gleb oraz ciepłego stanowiska uprawy.

Mniej popularnym warzywem nadającym się na jesienne poplony jest natomiast burak liściowy. Jego częścią jadalną nie są podziemne zgrubienia korzeniowe, a część nadziemna w postaci liści, przyrządzanych w formie jarzynki podobnie jak szpinak oraz grubych łodyg liściowych, traktowanych jak jesienne szparagi. Warzywo nie ma szczególnych wymagań uprawowych, choć nie lubi gleb ciężkich i podmokłych. Jeśli planujemy jego uprawę, powinniśmy natomiast ograniczyć nawożenie warzywnika nawozami zawierającymi azot, gdyż roślina ma tendencję do gromadzenia w liściach azotanów. Okres wegetacji buraka liściowego to około 60 dni, dlatego chcąc zbierać plony pod koniec września, nasiona należy wysiać w pierwszych dniach sierpnia.

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Jakie warzywa sadzić na jesienne poplony? Uprawa z rozsady

W sierpniu możemy jednak nie tylko siać warzywa, ale też sadzić ich rozsadę. Do tego celu nadaje się przede wszystkim sałata głowiasta (krucha i masłowa) i endywia.

Rozsadę sałaty sadzimy w sierpniu. Ponieważ jednak sałata krucha ma trochę dłuższy okres wegetacji (ok. 40 dni), niż masłowa (30-40 dni.), jej zbiory będą nieco późniejsze, co przedłuża plonowanie sałat.

Nieco inaczej uprawia się endywię. Jej rozsadę sadzi się zwykle pod koniec lipca i na początku sierpnia, ale ze względu na zawartą w liściach goryczkę, rozety liściowe poddaje się bieleniu. Zabieg przeprowadza się wtedy, gdy zewnętrzne liście endywii osiągną dostateczną wielkość, pozwalającą na związanie ich sznurkiem ponad rozetą. Aby uzyskać kruche, delikatne i mniej goryczkowate wnętrze, zewnętrzne liście muszą być tak związane, aby światło nie przenikało do wnętrza rozety.

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