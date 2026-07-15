Ceny odstraszaczy zwierząt 2026 – ile kosztują urządzenia na krety, kuny, ptaki i dziki?

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Jakie rodzaje odstraszaczy zwierząt są dostępne na rynku?

Największą grupę produktów stanowią odstraszacze ultradźwiękowe. Mogą być zasilane z gniazdka, baterii, akumulatora samochodowego albo niewielkiego panelu solarnego. W sprzedaży znajdują się zarówno urządzenia przeznaczone do pomieszczeń, garaży i poddaszy, jak i modele ogrodowe wyposażone w czujnik ruchu. Osobną kategorią są odstraszacze wibracyjne wbijane w ziemię, stosowane głównie przeciwko kretom i nornicom. Dostępne są również urządzenia dźwiękowe, hukowe, świetlne, makiety ptaków drapieżnych, taśmy odblaskowe oraz preparaty zapachowe przeznaczone między innymi na dziki, sarny, jelenie, lisy i kuny.

Jak działają ultradźwiękowe, zapachowe i wizualne odstraszacze?

Odstraszacze ultradźwiękowe emitują fale o częstotliwości nieprzyjemnej dla określonych zwierząt. W modelach z czujnikiem PIR urządzenie uruchamia się po wykryciu ruchu, co ogranicza zużycie energii i utrudnia zwierzętom przyzwyczajenie się do bodźca. Odstraszacze kretów dodatkowo przekazują do gruntu drgania. Preparaty zapachowe imitują natomiast obecność człowieka albo naturalnego wroga danego gatunku. Taśmy, reflektory i makiety działają przede wszystkim na wzrok ptaków, a urządzenia hukowe emitują głośne, powtarzające się wystrzały. Skuteczność zależy od prawidłowego rozmieszczenia urządzenia, liczby przeszkód, powierzchni terenu i regularnego zmieniania położenia odstraszacza.

Aktualne ceny odstraszaczy zwierząt 2026

Podane ceny pochodzą z ofert dostępnych w sklepach internetowych i porównywarkach w lipcu 2026 r. Nie obejmują kosztów dostawy.

Solarny odstraszacz kretów i nornic, pojedynczy – od 10,75 zł.

Zestaw dwóch odstraszaczy kretów i nornic – od 17,80 zł.

Zestaw czterech solarnych odstraszaczy kretów i nornic – 33,90 zł.

Zestaw dwóch solarnych odstraszaczy kretów o większym zasięgu – od 64,99 zł.

Ultradźwiękowy odstraszacz kotów i psów – 79,99 zł.

Ogrodowy odstraszacz kotów, psów, kun, lisów, dzików, saren i jeleni – 69,90 zł.

Solarny odstraszacz z czujnikiem ruchu na koty, psy, kuny, myszy, ptaki i zwierzynę leśną – 53,82 zł.

Ręczny ultradźwiękowy odstraszacz psów z alarmem świetlnym – 42,99 zł.

Kieszonkowy odstraszacz i urządzenie treningowe dla psów – 56,90 zł.

Ultradźwiękowy odstraszacz myszy, szczurów i kun o zasięgu do około 230 m² – 38,99 zł.

Wielokierunkowy odstraszacz myszy i szczurów z diodą LED – 59,99 zł.

Odstraszacz 360 stopni na myszy, szczury i kuny, przeznaczony do większych pomieszczeń – 169 zł.

Ultradźwiękowy odstraszacz myszy, szczurów i kun o deklarowanym zasięgu do 550 m² – 159 zł.

Bateryjny odstraszacz kun i gryzoni do samochodu – 124,90 zł.

Wodoodporny odstraszacz kun do samochodu, zasilany napięciem 12 V – 119,90 zł.

Zapachowy odstraszacz dzików w opakowaniu 50 ml – 29,99 zł.

Preparat zapachowy na dziki, kuny, krety, sarny i zające, opakowanie 250 ml – 48,45 zł.

Granulat odstraszający dziki, sarny, jelenie, zające i ptaki, opakowanie 1 kg – 65,55 zł.

Makieta dużego kruka do odstraszania gołębi i szpaków – 26,40 zł.

Ile kosztuje samodzielna budowa odstraszacza ptaków?

Najprostszy odstraszacz ptaków można wykonać ze starych płyt CD, sznurka, listewek albo fragmentów błyszczącej folii. Jeżeli wykorzystamy materiały dostępne w domu, koszt może zamknąć się w kwocie około 15 zł. Gotowa taśma holograficzna kosztuje od około 7 do 10 zł za rolkę, dlatego wykonanie zestawu z taśmy, sznurka i kilku palików oznacza wydatek rzędu 15–35 zł. Taśmę należy pociąć na długie paski i zawiesić tak, aby swobodnie obracała się na wietrze. Warto jednak pamiętać, że skuteczność takich odstraszaczy bywa nikła.

Jaki odstraszacz zwierząt wybrać i na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem należy sprawdzić, dla jakiego gatunku przeznaczono urządzenie i jaki jest jego rzeczywisty obszar działania. Ultradźwięki słabo przechodzą przez ściany, meble i gęstą roślinność, dlatego jeden odstraszacz nie zawsze zabezpieczy kilka pomieszczeń albo cały ogród. W modelach zewnętrznych ważna jest odporność na deszcz, sposób zasilania oraz możliwość regulacji częstotliwości i czułości czujnika ruchu. Właściciele psów, kotów i innych zwierząt domowych powinni sprawdzić, czy emitowany sygnał nie będzie dla nich uciążliwy. Preparaty zapachowe trzeba stosować zgodnie z instrukcją i regularnie odnawiać, zwłaszcza po intensywnych opadach. Makiety, taśmy i urządzenia dźwiękowe warto co pewien czas przestawiać, ponieważ zwierzęta mogą przyzwyczaić się do nieruchomego lub powtarzalnego bodźca.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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