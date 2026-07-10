Ceny żagli ogrodowych 2026 – ile kosztują żagle przeciwsłoneczne?

Murator Ogroduje: Czyszczenie kostki brukowej (porada) Materiał sponsorowany

Czym są żagle ogrodowe?

Żagiel ogrodowy to lekka osłona przeciwsłoneczna wykonana najczęściej z tkaniny poliestrowej lub materiału HDPE odpornego na promieniowanie UV. Montuje się go pomiędzy ścianami budynku, słupami albo specjalnymi masztami, dzięki czemu tworzy zacienioną przestrzeń nad tarasem, patio, piaskownicą czy miejscem do wypoczynku. W sprzedaży dostępne są modele trójkątne, kwadratowe i prostokątne, a także wersje wodoodporne oraz wykonywane na wymiar.

Największą zaletą żagli ogrodowych jest skuteczna ochrona przed słońcem przy stosunkowo niewielkim koszcie zakupu. Konstrukcja nie wymaga wykonywania fundamentów ani budowy stałego zadaszenia, a sam montaż zwykle zajmuje niewiele czasu. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd oraz możliwość łatwego demontażu poza sezonem. Wadą może być natomiast konieczność odpowiedniego napięcia materiału oraz ograniczona odporność części modeli na silny wiatr lub intensywne opady. W przypadku tańszych produktów trwałość materiału i okuć bywa wyraźnie niższa niż w modelach klasy premium.

Ceny żagli ogrodowych 2026

Model trójkątny HDPE 3 × 3 × 3 m – około 35–60 zł

Model kwadratowy HDPE 2 × 2 m – około 60–90 zł

Model kwadratowy 3 × 3 m – około 80–140 zł

Model prostokątny 3 × 4 m – około 120–220 zł

Model prostokątny wodoodporny 3 × 4 m – około 180–350 zł

Model prostokątny 4 × 5 m – około 250–500 zł

Model trójkątny premium z tkaniny HDPE – około 450–650 zł

Model kwadratowy premium 4 × 4 m – około 600–900 zł

Żagiel przeciwsłoneczny wykonywany na wymiar – około 900–1500 zł

Żagiel wodoodporny na wymiar – około 1300–2200 zł

Żagiel rozsuwany z systemem prowadnic – około 2500–5000 zł

Kompletny zestaw z żaglem, masztami i osprzętem montażowym – około 4600–8000 zł.

O czym pamiętać przy lokalizowaniu żagli ogrodowych?

Przed montażem żagla warto dokładnie przeanalizować kierunek padania promieni słonecznych w różnych porach dnia. Najlepszy efekt uzyskuje się wtedy, gdy żagiel zacienia miejsce wypoczynku w godzinach największego nasłonecznienia. Bardzo ważne jest również zapewnienie odpowiednio wytrzymałych punktów mocowania oraz zachowanie właściwego napięcia materiału, które zapobiega jego falowaniu podczas wiatru. W przypadku modeli wodoodpornych należy dodatkowo zadbać o odpowiedni spadek, dzięki któremu woda deszczowa będzie swobodnie spływać z powierzchni żagla, zamiast tworzyć zastoiska obciążające konstrukcję.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20