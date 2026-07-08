Obudowa śmietnika – ceny 2026. Ile kosztują gotowe osłony na kosze?

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Do czego przydaje się obudowa śmietnika?

Obudowa śmietnika to praktyczny element wyposażenia posesji, który pozwala estetycznie ukryć pojemniki na odpady komunalne i segregowane. Dzięki niej kosze nie dominują wizualnie przed domem, a jednocześnie są zabezpieczone przed przewróceniem przez silny wiatr lub zwierzęta. W wielu nowych inwestycjach jednorodzinnych i szeregowych zabudowy śmietnikowe stały się standardowym elementem zagospodarowania terenu.

Nowoczesne obudowy są projektowane tak, aby zapewniały wygodny dostęp do pojemników zarówno mieszkańcom, jak i służbom odbierającym odpady. W zależności od modelu mogą pomieścić od jednego do nawet sześciu pojemników o pojemności 120 lub 240 litrów. Na rynku dominują konstrukcje modułowe, które można rozbudowywać wraz ze wzrostem liczby koszy.

Z czego może być wykonana obudowa śmietnika?

Największą popularnością cieszą się obudowy wykonane ze stali ocynkowanej, często malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Takie konstrukcje są odporne na korozję, opady atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, dlatego dobrze sprawdzają się przez wiele lat użytkowania. Producenci oferują również modele z blachą trapezową lub panelami imitującymi drewno.

Alternatywą są obudowy drewniane oraz kompozytowe. Drewno dobrze komponuje się z ogrodem i elewacją domu, jednak wymaga okresowej impregnacji. Coraz częściej spotyka się także konstrukcje łączące stalowy stelaż z drewnianymi lub kompozytowymi lamelami. Takie rozwiązania zapewniają nowoczesny wygląd oraz wysoką trwałość przy stosunkowo niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.

Autor: beekeepx/ Getty Images

Ceny obudowy śmietnika 2026

Obudowa stalowa na 1 pojemnik 120 l – od około 800 do 1000 zł.

Obudowa stalowa na 1 pojemnik 240 l – od około 1300 do 1400 zł.

Obudowa stalowa na 2 pojemniki 240 l – od około 2100 do 2260 zł.

Obudowa stalowa na 3 pojemniki 240 l – od około 3020 do 3250 zł.

Obudowa stalowa na 4 pojemniki 240 l – od około 3840 do 4140 zł.

Obudowa stalowa na 5 pojemników 240 l – od około 4600 do 4960 zł.

Obudowa stalowa na 6 pojemników 240 l – od około 5410 do 5830 zł.

Obudowa drewniana na 1 pojemnik – od około 900 do 1700 zł.

Obudowa stalowo-drewniana na 1–2 pojemniki – od około 1100 do 1900 zł.

Obudowa modułowa premium na 3 pojemniki – od około 2350 do 3600 zł.

Obudowa wykonywana na wymiar – od około 2500 do 5000 zł.

Duża zabudowa śmietnikowa dla wspólnot i firm – od około 10 000 do ponad 17 000 zł.

Jak wybrać odpowiednią obudowę śmietnika?

Przy wyborze obudowy śmietnika warto przede wszystkim dopasować jej wielkość do liczby i pojemności wykorzystywanych koszy. Istotne znaczenie mają również materiał wykonania, odporność na warunki atmosferyczne, jakość zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wygoda codziennego użytkowania. Dobrym rozwiązaniem są modele modułowe, które w przyszłości można rozbudować o kolejne segmenty. Warto także zwrócić uwagę na sposób otwierania drzwi, jakość zamków oraz możliwość dopasowania koloru obudowy do elewacji budynku lub ogrodzenia.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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