Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Poidełko dla ptaków w ogrodzie. Dlaczego warto je mieć?

Poidełko dla ptaków to niewielki element wyposażenia ogrodu, który może mieć duże znaczenie dla lokalnej przyrody. W czasie upałów, suszy oraz w miejscach z małą liczbą naturalnych zbiorników wodnych ptaki mają problem ze znalezieniem bezpiecznego źródła wody. Płytka misa ustawiona w ogrodzie pomaga im ugasić pragnienie, a jednocześnie służy jako miejsce krótkiej kąpieli. Dzięki temu ptaki mogą czyścić pióra, co jest ważne dla ich kondycji i ochrony przed przegrzaniem.

Poidełko przydaje się nie tylko ptakom. Dla właściciela ogrodu to prosty sposób na ożywienie przestrzeni i częstsze obserwowanie sikor, wróbli, rudzików, kosów czy mazurków. Obecność ptaków może też wspierać naturalną równowagę w ogrodzie, bo wiele gatunków żywi się owadami, larwami i innymi drobnymi bezkręgowcami. Dobrze ustawione poidełko staje się więc jednocześnie dekoracją, pomocą dla zwierząt i elementem ogrodu przyjaznego przyrodzie.

Ile kosztuje gotowe poidełko dla ptaków, a ile samodzielnie wykonane?

Ceny gotowych poidełek są bardzo zróżnicowane. Najprostsze modele ceramiczne, cementowe lub z tworzywa można kupić za kilkadziesiąt złotych, a większe poidła żeliwne, stojące lub dekoracyjne są wyraźnie droższe. Przykładowe ceny:

Poidełko serce, szare, ok. 25 x 23,5 cm – 39,98 zł.

Poidełko owalne, kremowe, ok. 29 x 16,5 cm – 39,98 zł.

Poidełko z podziałką, ok. 20,6 cm – 43,99 zł.

Poidełko plastikowe lub karmnik-poidło – ok. 45 zł.

Poidełko ceramiczne, mix, średnica ok. 23,3 cm – 65,99 zł.

Wiszące poidełko żeliwne z dekoracyjnym ptakiem – ok. 67 zł.

Poidełko żeliwne do wbicia w ziemię – ok. 79 zł.

Betonowe poidło ogrodowe, ok. 29 x 29 cm – ok. 89 zł.

Ceramiczne poidełko dekoracyjne do zawieszenia – ok. 98 zł.

Duże dekoracyjne poidełko stojące lub stylizowane – ok. 188,99–298,99 zł.

Koszt samodzielnego wykonania poidełka może wynieść od 0 zł, jeśli wykorzystamy starą podstawkę pod doniczkę, kamienie i cegłę z ogrodu, do ok. 20–60 zł, gdy trzeba dokupić płytką misę ceramiczną, większą podstawkę, klej montażowy, kamienie ozdobne albo stabilną podstawę.

Jak samodzielnie wykonać poidełko dla ptaków?

Najprostsze poidełko można zrobić z płytkiej podstawki pod doniczkę, ceramicznej misy lub szerokiego talerza. Naczynie powinno być stabilne, niezbyt głębokie i łatwe do mycia. Najlepiej, aby woda miała 2–5 cm głębokości. Na dnie warto położyć kilka płaskich kamieni, które ułatwią ptakom wejście do wody i zmniejszą ryzyko poślizgnięcia się.

Miskę można ustawić na płaskim kamieniu, pniu, cegłach albo niskim stojaku. Ważne, by poidełko nie chwiało się na wietrze i nie stało w miejscu całkowicie odsłoniętym. Dobrym wyborem będzie spokojny fragment ogrodu, oddalony od ruchliwej ścieżki, ale położony tak, by ptaki widziały otoczenie i mogły szybko odlecieć. Nie należy ustawiać poidełka tuż przy gęstych krzewach, w których może ukrywać się kot.

Wodę trzeba regularnie wymieniać, najlepiej codziennie w czasie upałów. Co kilka dni poidełko warto umyć szczotką i czystą wodą, bez silnych detergentów. Zimą można korzystać z niego ostrożnie, pamiętając, że zamarznięta woda nie spełni swojej funkcji. Dobrze wykonane poidełko nie musi być drogie ani skomplikowane – najważniejsze, by było płytkie, stabilne, czyste i bezpieczne dla ptaków.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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