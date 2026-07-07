Ceny palenisk ogrodowych 2026. Ile kosztują najpopularniejsze modele?

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Do czego przydaje się palenisko ogrodowe?

Palenisko ogrodowe pozwala bezpiecznie rozpalić ogień w przydomowym ogrodzie lub na większym tarasie. Może służyć jako miejsce do organizowania spotkań z rodziną i znajomymi, pieczenia kiełbasek, pianek czy przygotowywania potraw na ruszcie, jeśli konstrukcja umożliwia jego montaż. W chłodniejsze wieczory zapewnia także dodatkowe źródło ciepła oraz tworzy przyjemny klimat sprzyjający wypoczynkowi na świeżym powietrzu. W sprzedaży dostępne są zarówno proste stalowe misy, jak i cięższe modele żeliwne oraz dekoracyjne paleniska wykonane ze stali corten lub wyposażone w dodatkowe akcesoria.

Palenisko najlepiej ustawić na stabilnym, niepalnym podłożu, takim jak kostka brukowa, płyty betonowe, kamień lub utwardzony żwir. Powinno znajdować się w odpowiedniej odległości od budynków, drewnianych ogrodzeń, altan, drzew i krzewów, aby ograniczyć ryzyko zaprószenia ognia. Warto również zadbać o to, aby dym nie przeszkadzał domownikom ani sąsiadom oraz aby wokół paleniska pozostało wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznego korzystania z niego.

Aktualne ceny palenisk ogrodowych 2026

Palenisko stalowe o średnicy 50–55 cm – od około 70 złPalenisko stalowe o średnicy 60 cm – od około 120 zł

Palenisko z rusztem grillowym – od około 180 zł

Palenisko stalowe 70 cm – od około 240 zł

Palenisko żeliwne 55–60 cm – od około 260 zł

Palenisko stalowe z pokrywą – od około 350 zł

Palenisko dekoracyjne ze stali malowanej – od około 450 zł

Palenisko ze stali corten – od około 700 zł

Palenisko premium o średnicy 80 cm – od około 950 zł

Palenisko z kompletem akcesoriów do grillowania – od około 1200 zł

Designerskie palenisko stalowe klasy premium – od około 1700 zł

Duże palenisko ogrodowe do strefy wypoczynkowej – od około 2000 zł

Ceny opracowano na podstawie aktualnych ofert sklepów internetowych i producentów dostępnych w 2026 roku. Rzeczywiste kwoty zależą od średnicy misy, materiału wykonania, grubości stali, wyposażenia oraz wykończenia powierzchni.

O czym pamiętać przy wyborze paleniska ogrodowego?

Przed zakupem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, grubość blachy, średnicę misy oraz stabilność całej konstrukcji. Istotne znaczenie mają również obecność uchwytów ułatwiających przenoszenie, możliwość zamontowania rusztu, odporność na korozję oraz łatwość czyszczenia po zakończeniu użytkowania. Jeśli palenisko będzie używane przez wiele sezonów, warto rozważyć zakup solidniejszego modelu wykonanego z grubszej stali lub żeliwa, który lepiej znosi wysokie temperatury i intensywną eksploatację.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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