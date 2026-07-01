Niezbędnym wyposażeniem instalacji basenowej są więc filtry i pompy przetłaczające przez nie wodę. W bardziej luksusowej wersji powinny się znaleźć także urządzenia automatycznie dozujące środki chemiczne do uzdatniania wody oraz system do jej podgrzewania. Na te wszystkie elementy trzeba przewidzieć miejsce w pobliżu basenu, na przykład osobne pomieszczenie o powierzchni przynajmniej 2 m². Zamiast nich można zastosować kompaktową stację uzdatniania i umieścić ją tuż przy basenie ogrodowym.

Filtry i pompa pomogą utrzymać czystą wodę w basenie

Woda basenowa musi krążyć w układzie zamkniętym przez filtry i – jeśli jest podgrzewana – również przez wymiennik. Z basenu wypływa przez rynnę przelewową zamontowaną wzdłuż ścian basenu na jego obrzeżu, na równi z posadzką, lub przez skimery, czyli odpływy punktowe.

W basenach prywatnych częściej instaluje się skimery. Umożliwiają one szybkie zasysanie zanieczyszczeń pojawiających się na powierzchni wody. Są w nich w sita, na których zatrzymują się pływające w wodzie ciała stałe, na przykład liście lub włosy.

Ze skimerów pompa tłoczy wodę do filtra piaskowego wychwytującego drobniejsze zanieczyszczenia. Powinno się go płukać co kilka dni. Zużywa się do tego od 0,5 do 1,5 m³ wody, którą można jeszcze wykorzystać, na przykład do podlewania ogrodu. Ubytek wody w instalacji spowodowany koniecznością wypłukania filtra trzeba oczywiście uzupełnić. Dzięki temu woda w instalacji basenowej jest przy okazji stopniowo wymieniana. Całkowita wymiana nie jest konieczna.

Filtry są zwykle wyposażone we wskaźniki informujące o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu zabrudzenia, czyli potrzebie ich płukania. Jeśli zamiast filtrów piaskowych używa się wkładów filtrujących z kartonu lub włókniny, czyści się je bądź pierze bez konieczności płukania. Wydajność pompy wymuszającej krążenie wody w instalacji basenowej powinna umożliwiać czterokrotną wymianę wody w niecce basenu w ciągu doby. Podawana jest zwykle w m³/h. Aby ją obliczyć, należy podzielić przez sześć pojemność basenu wyrażoną w m3. Taką samą wydajność muszą mieć filtry.

Czy wymiana wody w basenie jest konieczna?

Jeśli jednak basenu nie opróżnia się z wody na zimę, niektórzy producenci zalecają jej wymianę raz na dwa-trzy lata. Basen opróżnia się wtedy przez spust w dnie lub wypompowuje wodę pompą głębinową.

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Jak czyścić ogrodowy basen?

Nie wszystkie zanieczyszczenia są wychwytywane przez skimery. Część opada na dno i dlatego co kilka dni trzeba oczyścić nieckę basenu specjalnym odkurzaczem wysysającym zanieczyszczenia. Robi się to, nie opróżniając basenu z wody. Odkurzacz zwykle podłącza się do instalacji filtrującej wodę i wykorzystuje jej pompę. Wąż odkurzacza włącza się do gniazda w ścianie basenu lub do złącza w obudowie skimera

Niektóre odkurzacze działają niezależnie od instalacji basenowej. Mogą być zdalnie sterowane lub nawet – jak roboty – samodzielnie się poruszać po dnie i ścianach. Takie modele są oczywiście wielokrotnie droższe od najprostszych odkurzaczy ręcznych.

Aby oczyszczanie wody w basenie nie było walką z wiatrakami, dobrze jest przykrywać go w czasie, kiedy nie jest używany. To zapobiegnie przedostawaniu się do wody liści i innych zanieczyszczeń oraz zmniejszy parowanie. Najprostsze przykrycia to pływające po powierzchni wody folie polietylenowe z filtrem UV, tak zwane bąbelkowe. Mogą być nawinięte na zamocowane do brzegów basenu wałki i zwijane ręcznie – korbą lub automatycznie.

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Dezynfekcja i koagulacja wody w ogrodowym basenie, czyli uzdatnianie wody

Żeby mieć taką w basenie, nie wystarczą filtr i odkurzacz. Potrzebne jest także uzdatnianie, na które składają się: dezynfekcja, koagulacja i utrzymywanie odczynu pH.

Do dezynfekcji używa się związków chloru sprzedawanych w postaci płynnych preparatów, granulatu lub tabletek. Można też stosować urządzenia, które dzięki elektrodom wytwarzają chlor z soli kuchennej dodawanej do wody przed wpuszczeniem jej do niecki basenu. Ten sposób dezynfekcji wody jest tańszy niż przy użyciu specjalnych preparatów, ale urządzenia do elektrolizy, które trzeba w tym celu kupić, są stosunkowo drogie.

Jeszcze więcej kosztują generatory do ozonowania wody. Ich eksploatacja jest też bardzo droga, ale skuteczność dezynfekcji jeszcze większa niż w przypadku chlorowania. Koagulacja zapobiega mętnieniu wody. Powodują ją substancje o cząsteczkach tak drobnych, że nie wychwytują ich filtry. Po dodaniu do wody specjalnych środków chemicznych drobne cząstki łączą się w większe i te dają się już odfiltrować.

Jak nie dopuścić, by w basenie były glony?

Aby utrzymać odpowiednią jakość wody basenowej, trzeba do niej także dodawać środki zapobiegające namnażaniu się glonów. Rozwijają się one i gromadzą przede wszystkim w miejscach, gdzie woda jest nieruchoma. Robi się wtedy zielona, a na ścianach i na dnie basenu oraz elementach jego wyposażenia powstaje śliski osad. Obecność glonów sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą być przyczyną różnych chorób. Aby uniemożliwić rozwój glonów, woda w instalacji basenowej powinna być w ciągłym ruchu i dlatego należy ją stale przepompowywać.

Glony szczególnie kłopotliwe są w małych i płytkich ogrodowych stawach i oczkach wodnych, gdzie woda łatwo się nagrzewa i glony mają świetne warunki wzrostu. Najlepszym sposobem na zwalczanie glonów w oczku wodnym jest zapobieganie i niedopuszczanie do ich powstawania.

Utrzymanie odpowiedniego odczyny pH wody w basenie

Odczyn wody basenowej (pH) powinien wynosić około 7,5. Bardziej zasadowy będzie powodował wytrącanie się wapnia i osadzanie go w postaci kamienia, natomiast zbyt kwaśny będzie sprzyjał przyspieszonej korozji metalowych elementów mających kontakt z wodą oraz prowadził do podrażnienia oczu i skóry kąpiących się osób. Środki chemiczne mogą być dodawane do wody ręcznie albo dozowane w sposób automatyczny przez specjalne urządzenia. Ręcznie jest oczywiście taniej, ale trzeba pamiętać, by co dwa-trzy dni uzupełnić zapas środków w specjalnym pływającym w wodzie pojemniku (tak zwanej boi dozującej) lub w koszyku skimera.

Automatyczne dozowanie umożliwiają między innymi popularne i stosunkowo tanie urządzenia zwane chloratorami. Zapas środków chemicznych trzeba w nich uzupełniać mniej więcej raz w miesiącu. Najbardziej zaawansowane automatyczne dozowniki są wyposażone w mierniki stężenia chloru i wartości pH i na podstawie ich wskazań samoczynnie dozują odpowiednią ilość preparatów.

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Harmonogram pielęgnacji basenu: co robić codziennie, a co raz w tygodniu?

Regularna pielęgnacja to klucz do utrzymania krystalicznie czystej wody przez cały sezon. Systematyczne wykonywanie kilku prostych czynności pozwoli uniknąć większości problemów i ograniczy zużycie chemii basenowej. Warto podzielić te zadania na codzienne i cotygodniowe.

Czynności codzienne

W szczycie sezonu, zwłaszcza podczas upałów, warto poświęcić kilka minut każdego dnia na podstawową kontrolę. Przede wszystkim należy upewnić się, że pompa filtrująca pracuje odpowiednio długo – w gorące dni powinno to być nawet 7-8 godzin, najlepiej w ciągu dnia, gdy woda jest najcieplejsza i ryzyko rozwoju mikroorganizmów jest największe. Warto też na bieżąco usuwać za pomocą siatki większe zanieczyszczenia, takie jak liście czy owady, oraz opróżniać koszyk skimmera, zanim zanieczyszczenia zaczną się rozkładać w wodzie.

Czynności cotygodniowe

Raz w tygodniu należy przeprowadzić bardziej gruntowne porządki. Kluczowe jest dokładne odkurzenie dna i ścian basenu specjalnym odkurzaczem. To także dobry moment na wykonanie płukania wstecznego filtra piaskowego, co przywróci mu pełną wydajność. Należy również przeprowadzić dokładniejszy pomiar parametrów wody – sprawdzić nie tylko pH i chlor, ale także poziom chloru związanego i kwasu cyjanurowego. Na koniec uzupełnij środki chemiczne w boi dozującej lub w automatycznym systemie dozowania.

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