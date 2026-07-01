Murator Remontuje #3: Klejenie i fugowanie płytek w łazience Materiał sponsorowany

O ile kształt i wielkość basenu ogrodowego nie są problemem, o tyle wybór materiału, z jakiego ma być wykonana niecka, nie jest najłatwiejszy. Poznaj materiały, z którymi budowa basenu na pewno się uda.

Budowa basenu w ogrodzie. Najlepiej - etapami

Prace przy budowie basenu przydomowego można podzielić na etapy.

Pierwszy, w którym trzeba wybudować nieckę i przygotować podejścia do instalacji, można wykonać samodzielnie, ale zgodnie z projektem.

Drugi, polegający na podłączeniu instalacji dostarczających, czyszczących i podgrzewających wodę, lepiej zlecić hydraulikowi lub specjaliście od instalacji basenowych.

Trzeci etap to wykończenie całości i zabezpieczenie basenu – pomalowanie ścian lub ułożenie płytek ceramicznych, montaż przykrycia. Również te prace można z powodzeniem wykonać we własnym zakresie.

Zanim jednak przystąpimy do budowy basenu, musimy wybrać jego kształt, wielkość i materiał z jakiego ma być wykonana niecka basenowa.

Wielkość basenu ogrodowego Autor: Niveko/ Materiały prasowe Zbudowanie wielkiego basenu może być kuszące, ale trzeba liczyć się z wysokimi kosztami jego utrzymania Niecki basenów ogrodowych zwykle nie są duże. Prywatni inwestorzy najczęściej wybierają te o wymiarach 6-10 x 3-5 m. Decydują o tym przeważnie koszty inwestycyjne i przewidywane wydatki na eksploatację oraz oczywiście wielkość działki. Do pływania i zabaw w basenie wystarczy głębokość 1,5 m. Nie da się wtedy jednak skakać do wody. Żeby można było skakać z trampoliny, głębokość basenu powinna wynosić co najmniej 2,4 m. Im większe wymiary i głębokość będzie miał basen, tym więcej będzie w nim wody i tym wyższe będą koszty jej pompowania i filtrowania. Więcej będą także kosztowały środki do jej dezynfekcji. Największą pozycję w wydatkach na utrzymanie basenu będzie jednak stanowił koszt energii do podgrzewania wody. Warto o tym pamiętać, ustalając wymiary basenu.

Basen ogrodowy zagłębiony w gruncie

Planując wykonanie takiej inwestycji, trzeba zacząć od sprawdzenia poziomu wód gruntowych na działce. Jeśli jest zbyt wysoki, lepiej zrezygnować z takiego pomysłu albo odpowiednio zwiększyć wytrzymałość ścian i dna oraz zaplanować odpowiednią hydroizolację. W przeciwnym razie parcie gruntu, którego objętość zwiększa się na skutek zamarzania wody gruntowej, może zniszczyć nieckę, kiedy zostanie ona na zimę opróżniona z wody.

Roboty ziemne pod basen przydomowy

Budowa basenu ogrodowego wymaga wykonania wielkiego i głębokiego wykopu oraz zagospodarowania kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu metrów sześciennych gruntu. Trzeba przewidzieć, co zrobimy z ziemią z wykopu, albo umówić jej wywiezienie. Jeśli na działce jest grunt niespoisty, który może się osypywać, może być konieczne zabezpieczenie jego brzegów na czas budowy lub montażu niecki.

Wzmocnienie dna basenu ogrodowego

Na grunt pod basenem będzie przenoszony ciężar kilkunastu albo kilkudziesięciu metrów sześciennych wody, dlatego wymaga on wzmocnienia. Na wyrównanym i zagęszczonym piaskiem dnie wykopu zwykle wykonuje się płytę denną ze zbrojonego żelbetu. Czasem bywa konieczne wykonanie ścian oporowych, jeśli tworzywowa lub stalowa niecka basenu nie jest wystarczająco sztywna i wytrzymała.

Z czego budować basen ogrodowy?

żelbetu,

bloczków betonowych,

tworzyw sztucznych,

stali,

drewna.

Basen z niecką murowaną lub żelbetową może mieć dowolny kształt, zależnie od upodobań lub pomysłu inwestora, i dowolne nachylenie dna. Niecki z tworzyw sztucznych i stali są produkowane w wielu wzorach i rozmiarach. Z tworzywa sztucznego łatwo kształtować obłe bryły niecek ładnie wyglądające w ogrodzie. Niektórzy producenci dopuszczają możliwość wykonania niecki według zamówienia inwestora. Z drewna najłatwiej zbudować nieckę prostokątną, kwadratową albo wielokątną, np. ośmioboczną.

Autor: Andrzej Szandomirski Basen ogrodowy może miec przewężenie, co nie umniejsza wygody z jego korzystania, a zmniejsza wymiar

Żelbetowa lub betonowa niecka basenu przydomowego

Najtrwalsze i najbardziej wytrzymałe są niecki z żelbetu – betonu zbrojonego kilkoma warstwami siatki mocowanej do rusztu z prętów zbrojeniowych o średnicy 5-6 mm. Nieckę­ formuje się w tradycyjnym deskowaniu lub formach ze styropianu albo polipropylenu, które przed wypełnieniem mieszanką betonową muszą być solidnie podparte. Nieckę można także wymurować z bloczków betonowych lub zbrojonych i wypełnionych betonem pustaków fundamentowych. Żeby otrzymać konstrykcje wodoszczelną do budowy można użyć betonu wodoszczelnego albo wykonać hydroizolację przeciwwodną niecki. Wygodnym materiałem jest cementowy szlam uszczelniający. Nakłada się go na równe i gładkie powierzchnie. Ściany murowane przed jego nałożeniem powinny być otynkowane. Niektórzy wykonawcy basenów wykonują uszczelnienie z grubej folii z tworzywa sztucznego przygotowanej na wymiar basenu.

11

Niecka z tworzyw sztucznych do basenu w ogrodzie

Wielu producentów oferuje gotowe niecki wykonane ze spawanych dyfuzyjnie płyt poliproplenowych, łaczonych warstw folii poliestrowej albo z PCW, a także materiałów kompozytowych wzmacnianych np. włóknem szklanym. Mogą mieć bardzo ozdobny kształt różnorodnych owali, ukształtowane schodki, opadające dno. Zależnie od wielkości i rodzaju tworzywa niecka może mieć zewnętrzne ożebrowanie wzmacniające konstrukcję. Od wewnątrz mają dodatkową powłokę akrylową, ceramiczną lub z żywicy epoksydowej, która jest gładka, miła w dotyku i łatwa do czyszczenia.

Autor: LEKS/ Materiały prasowe Niecki plastikowe są bardzo wygodne i proste w montażu

Jak wybrać miejsce na basen w ogrodzie Autor: Niveko/ Materiały prasowe Basen dobrze jest zbudować w nasłonecznionym miejscu na działce Im bliżej domu usytuujesz basen, tym mniejsze koszty poniesiesz na wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej.Na basen wybierz miejsce dobrze nasłonecznione. Dzięki temu woda będzie się szybciej nagrzewać.Nie buduj basenu pod drzewani, ponieważ rosnące przy basenie drzewa będą zanieczyszczać wodę opadającymi liśćmi i igłami.

Niecka stalowa basenu w ogrodzie

Jest zbudowana z blachy stalowej ocynkowanej o różnej grubości zależnie od głębokości basenu. Na przykład niecka o głębokości 120 cm ma brzegi o grubości 0,6 mm, wysoka na 150 cm - 0,8 mm. Są też niecki panelowe składane z blach o większej grubości, np. 1,5 - 2 mm. W arkuszach blachy są fabrycznie przygotowane otwory do przeprowadzenia instalacji. Montaż niecki stalowej przebiega bardzo szybko. Wnętrze wykłada się folią uszczelniającą.

3

Niecka drewniana basenu w ogrodzie

Szkielet niecki tworzą stalowe rozpory oraz drewniane belki, które stabilizują konstrukcję i zapobiegają jej odkształceniu. Zarówno stal, jak i drewno muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem przez wilgoć. Ściany basenu obija się wodoodporną sklejką. To materiał o dużej wytrzymałości mechanicznej zaimpregnowany ciśnieniowo lub pokryty powłoką wodoszczelną. Po wykonaniu niecki jej wnętrze trzeba wyłożyć folią wodoszczelną wykonaną na wymiar.

Warto wiedzieć Przed zaizolowaniem niecki trzeba zainstalować w niej wszelkie przewody instalacyjne, np. filtry, skimery, oświetlenie dna, i bardzo dokładnie uszczelnić przejścia.

Wykończenie basenu ogrodowego płytkami

Decyduje o jego estetycznym wyglądzie, ale ma także istotny wpływ na walory użytkowe, zwłaszcza łatwość utrzymania w czystości. Niecki betonowe z hydroizolacją wykańcza się płytkami ceramicznymi, które muszą być mrozo-, chloro- i wodoodporne. Najczęściej układa się mozaikę szklaną, która jest odporna na wodę i środki chemiczne stosowane w basenach. Te ułożone na brzegach basenu powinny być dodatkowo antypoślizgowe. Do układania płytek trzeba stosować kleje o podwyższonej przyczepności i odkształcalności klasy C2S2. Fuga użyta do spoinowaniamusi być także odporna na mróz, wodę i chemię basenową.

Dzięki ogromnej różnorodności kolorów, kształtów i faktur płytek wykończone nimi niecki basenów mogą być bardzo atrakcyjne. Ten rodzaj wykończenia jest jednak najdroższy. Aby nie uległ zniszczeniu, zbiornik trzeba koniecznie na zimę opróżnić z wody.

Wykończenie basenu ogrodowego folią

Do wykańczania niecek stalowych i drewnianych (czasem także betonowych) używa się folii, najczęściej z PCW. Wykorzystuje się do tego folię cienką lub grubszą – 1,5-milimetrową zbrojoną tworzywem, dzięki temu bardziej wytrzymałą, ale niestety również droższą. Folia jest dostępna w kilku kolorach, gładka i wzorzysta. Zależnie od materiału i jego trwałości gwarantuje szczelność basenu na kilka-kilkanaście lat. Po tym czasie trzeba ją wymienić na nową.

9