Najczęstszy błąd przy przygotowaniu oczka wodnego do sezonu. Sprawdź, czy nie niszczysz swojego stawu

Elżbieta Borkowska-Gorączko
2026-03-06 12:56

Marzysz o krystalicznie czystej wodzie, w której wesoło pływają ryby, a słońce odbija się od tafli? Wiosna to kluczowy moment, by to marzenie stało się rzeczywistością. Choć teraz twoje oczko może przypominać zaniedbany staw, kilka prostych kroków wystarczy, by przywrócić mu życie i blask.

Przygotowanie oczka wodnego do sezonu zaczynamy, gdy temperatura wody wzrośnie do 8-10 st. C, czyli zwykle w drugiej połowie kwietnia. Szczególnej uwagi wymagają małe i płytkie zbiorniki, ponieważ nie zachodzą w nich procesy samooczyszczania wody.

Oczko wodne wiosną - sprawdzamy brzeg oczka wodnego

Sprawdzamy, czy folia uszczelniająca nieckę stawu jest zamaskowana, bo nic tak nie szpeci widoku jak jej fragmenty wystające z lustra wody lub ziemi otaczającej zbiornik. Folia może się wypiętrzyć zimą, kiedy woda, zamarzając i rozmarzając, zmienia objętość. W efekcie dochodzi do przemieszczania się ziemi i drobnych elementów, takich jak żwir i kamienie, którymi przykryte jest dno zbiornika.O urodzie oczka wodnego decyduje również jego otoczenie. Zwykle są nim posadzone wokół rośliny. Pamiętajmy o tym, żeby zasilać je bardzo ostrożnie. Nawozy, zarówno mineralne, jak i organiczne, nie powinny się dostać do wody, ponieważ powodują rozwój glonów.

Czyszczenie wody w oczku wodnym na początku sezonu

Wiosna to dobry czas, aby oczyścić dno zbiornika z mułu. Zwykle wystarczy go usuwać raz na kilka lat, jednak w małych i płytkich oczkach wodnych warto to robić co roku. Jeżeli w zbiorniku żyją ryby, z rozpoczęciem odmulania czekamy, aż temperatura wody wzrośnie do 10 st. C i zwierzęta zbudzą się z letargu; wcześniejsze ich niepokojenie może niekorzystnie wpłynąć na ich zdrowie. Pracujemy bardzo ostrożnie (z małych sadzawek można odłowić ryby do pojemnika z wodą). Muł powstaje z osadzających się na dnie resztek organicznych. Sprawia, że z czasem zbiornik wodny robi się coraz płytszy, co ma znaczenie w małych sadzawkach ogrodowych. Niestety, jego obecność w stawie ma też groźniejsze konsekwencje. Bogaty w związki pokarmowe osad sprzyja wzrostowi glonów, a gazy powstające w procesach gnilnych mogą prowadzić do zatrucia wody. Muł możemy usunąć przy użyciu pompy do brudnej wody. Przy okazji warto wymienić około 1/3 wody w oczku wodnym (w dużych zbiornikach, gdzie panuje równowaga biologiczna podobna do tej w naturalnych sadzawkach, nie jest to konieczne).

Czynnością, o której powinniśmy pamiętać, jest badanie takich parametrów wody jak odczyn (pH), twardość węglanowa oraz zawartość w niej fosforanów i azotynów. Jest to ważne, ponieważ od jakości wody zależy to, czy powstanie środowisko sprzyjające rozwojowi roślin i zwierząt (między innymi ozdobnych ryb), czy glonów. Wymienione parametry możemy oznaczyć za pomocą prostego w obsłudze zestawu do testowania wody.Właściwe wyniki to:

  • odczyn pH 7,4-8,4,
  • twardość węglanowa powyżej 5 stopni,
  • ilość fosforanów poniżej 0,035 mg/l,
  • ilość azotynów mniejsza niż 0,3 mg/l.

Jeśli otrzymane wartości odbiegają od normy, trzeba zastosować specjalne preparaty (do kupienia w sklepach ogrodniczych), które regulują pH, twardość węglanową oraz obniżają zawartość fosforanów, a w przypadku nadmiaru azotynów wymienić wodę (jeżeli norma jest przekroczona nieznacznie, wystarczy wymienić ją częściowo, ale jeśli zawartość azotynów wynosi powyżej 1,0 mg/l, należy przepompować całą wodę).Kiedy woda osiągnie co najmniej 6 st. C, włączamy filtr. Przed uruchomieniem filtra biologicznego trzeba wsypać do niego tak zwany aktywator (zwany też starterem bakteryjnym). Są to wyselekcjonowane kultury pożytecznych bakterii. Występują one w środowisku naturalnym, gdzie rozkładają resztki organiczne i prowadzą do samooczyszczenia wody. Aktywator można też dodać do wody, żeby odtworzyć po zimie florę bakteryjną stawu.

Przygotowanie oczka wodnego do sezonu: rośliny

Przycinamy zeszłoroczne suche lub gnijące pędy, posługując się sekatorem na długim trzonku. Jeżeli rośliny nadmiernie się zagęściły i zarastają lustro wody, część z nich usuwamy. Dużo gatunków wodnych szybko się rozrasta (na przykład grzybienie, czyli lilie wodne, grążele, osoki aloesowate, żabiścieki pływające), więc nie należy ich sadzić zbyt gęsto – wystarczy jedna-dwie rośliny na 1 m2 powierzchni zbiornika. Najlepiej umieszczać je w ażurowych koszach wyłożonych jutą lub w donicach z tkaniny przeznaczonych do roślin wodnych. Dzięki temu nie będą się nadmiernie rozrastały, łatwiejsza też będzie ich pielęgnacja. Jako podłoże wykorzystujemy ziemię gliniastą wymieszaną pół na pół z piaskiem lub ziemią ogrodową (lilie wodne wolą żyźniejszą glebę) lub kupujemy gotowe podłoże do roślin wodnych. Do uprawy roślin w stawie nie należy stosować zwykłej ziemi do kwiatów, ponieważ jest zbyt żyzna i powoduje rozwój glonów. Roślin w stawie nie nawozimy.

Oczko wodne

i

Autor: suravikin/ Getty Images Wiosna to dobry czas, aby oczyścić dno oczka wodnego z mułu

Przygotowanie oczka wodnego do sezonu: ryby

Kiedy temperatura wody wzrośnie do 10 st. C, zaczynamy dokarmiać ryby. Nie robimy tego wcześniej, ponieważ ryby są wtedy w letargu, a niezjedzony pokarm opada na dno i staje się pożywką dla glonów. Zwierzęta najlepiej karmić w południe, kiedy są najbardziej aktywne, taką ilością jedzenia, którą są stanie spożyć w ciągu 5-10 minut. Jeżeli dopiero planujemy zarybienie stawu, czekamy, aż temperatura wody osiągnie 15 st. C. Ryb nie może być zbyt dużo. Przyjmuje się, że na każde 50 l wody i 0,5 m2 lustra stawu powinno przypadać nie więcej niż 10 cm ryb. Zbyt duże zagęszczenie zwierząt powoduje, że częściej chorują, a ich odchody gromadzące się na dnie sprzyjają rozwojowi glonów. Może nawet dojść do zatrucia wody, ponieważ w czasie rozkładu dużej ilości substancji organicznej przy niedostatecznej ilości tlenu zachodzą procesy gnilne, podczas których tworzą się toksyczne gazy.

#MuratorOgroduje: Oczko wodne
