Do czego przyda się rozdrabniacz do gałęzi w ogrodzie?
Po cięciu drzew i krzewów pozostaje znaczna ilość odpadów organicznych. Drobne gałęzie można częściowo wykorzystać w kompostowniku (w niewielkiej ilości), jako domki dla jeży, motyli czy hotele dla owadów. Wciąż jednak pozostaje ogromna ilość materiału do utylizacji. Zamiast się ich pozbywać, można przerobić je na zrębki i wykorzystać jako ściółkę dla roślin.
Rozdrabniacze do gałęzi dzielą gałęzie na części, gotowe do kompostowania, dzięki czemu z resztek pozostałych po cięciu drzew i krzewów uzyskujemy wartościowy materiał organiczny. Wybór rozdrabniarki zależy przede wszystkim od wielkości ogrodu oraz grubości gałęzi drzew i krzewów, jakie będą w niej rozdrabniane. Aby zakup rozdrabniacza do gałęzi opłacał się, a praca była komfortowa, trzeba starannie dobrać model, dopasowując go do rzeczywistych potrzeb.
Rozdrabniacz do gałęzi – elektryczny czy spalinowy?
Pierwszy dylemat w przypadku ogrodowego sprzętu dotyczy rodzaju napędu. Podobnie jest w przypadku rozdrabniarek.
- Rozdrabniacze elektryczne pracują ciszej (względnie niski poziom emitowanego hałasu), są bardziej ekologiczne i mobilne (tzn. łatwiejsze do przenoszenia). Z reguły jednak mają mniejszą moc i są polecane są do mniejszych ogrodów (lub tych z małą liczbą krzewów i drzew). Pewnym nieudogodnieniem może być także długość kabla i uzależnienie od źródeł prądu.
- Rozdrabniacze spalinowe są mocniejsze, wytrzymalsze, ale i droższe. Pewną wadą jest także głośność pracy. W sprzedaży dostępne są także profesjonalne rozdrabniacze ciągnikowe. Każde rozwiązanie ma więc wady i zalety – trzeba dopasować to do potrzeb.
Główne kryteria wyboru rozdrabniacza do gałęzi
O funkcjonalności urządzeń do rozdrabniania gałęzi w największym stopniu decyduje moc.
- Na mniejszych działkach można zdecydować się na model elektryczny 1,2 do 2,8 kw. Poradzi sobie z cienkimi i średnimi gałęźmi.
- W przypadku rozdrabniania grubszych pędów lub dużej ilości lepiej postawić na sprzęt spalinowy o mocy 1,2 KM do 6 KM. Modele o wysokiej wartości parametru poradzą sobie nawet w sadzie (i rozdrobnią gałęzie o średnicy 6-7 cm).
Istotny jest także mechanizm tnący. Najmniej efektywne są obracające się noże, które poradzą sobie jedynie z cienkimi gałęźmi. Dla statystycznego właściciela działki optymalny będzie mechanizm z napędem ślimakowym, który sprawnie radzi sobie z grubszymi i twardszymi gałęźmi. Nawet on może nie wystarczyć (nie poradzi sobie lub jego wytrzymałość będzie obniżona) w profesjonalnym sadzie. Tutaj najczęściej stawia się na rozdrabniacze w formie walca zębatego lub turbiny z kilkoma masywnymi nożami.
Każdy model rozdrabniacza powinien mieć podaną maksymalną średnicę ścinanych gałęzi. Dodatkowe elementy, które należy wziąć pod uwagę kupując rozdrabniacz, to jakość materiałów, gwarancja i waga urządzenia.
Dodatkowe wyposażenie rozdrabniacza do gałęzi
- Automatyczne wciąganie gałęzi – jest potrzebne w szczególności w dużych rozdrabniaczach, u których ręczne umieszczanie materiału w otworze podajnika jest uciążliwe i niewygodne. Praca ze sprzętem z automatycznym wciąganiem gałęzi jest znacznie bardziej komfortowa. Wystarczy tylko kontrolować wciąganie materiału i czasem popychać pędy.
- Kosz na zrębki – ułatwia pracę i pozwala na utrzymanie porządku; warto sprawdzić jego pojemność.
- Bieg wsteczny – może zdarzyć się, że trzeba będzie wycofać gałąź, której rozdrabnianie zostało rozpoczęte (np. będzie zbyt gruba). Taka opcja pozwoli uniknąć kłopotu, a przy tym ograniczy ryzyko uszkodzenia sprzętu.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem – zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Koła – mają większe znaczenie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Są szczególnie ważne u cięższego spalinowego sprzętu. Umożliwiają sprawny transport.
- Łatwy dostęp do noży pnących – pozwala na łatwe wyjęcie gałęzi, które utkwiły wewnątrz maszyny. Dobry model wyposażony jest w długi kanał albo przykrywę z otworem - to zwiększa bezpieczeństwo użytkowania (nie dopuszcza do kontaktu ręki z elementami tnącymi).
- Wyłącznik przeciążeniowy – wyłącza sprzęt w momencie, gdy włożymy do podajnika zbyt dużo gałęzi lub gdy są zbyt grube.
Dużą rolę przy wyborze rozdrabniacza odgrywa także cena, tu jednak trzeba znaleźć pewien kompromis. Czasem lepiej wstrzymać się z zakupem i odłożyć pieniądze na model lepszej jakości niż kupić najtańszy sprzęt w okazyjnej cenie. W tym wypadku ma to duże przełożenie na efektywność oraz wygodę pracy.
