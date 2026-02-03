Czysty i zadbany ogród. Ile kosztują gotowe schowki ogrodowe w lutym 2026?

Dlaczego warto zainwestować w domek narzędziowy?

Dobrze dobrany schowek ogrodowy to nie tylko miejsce do składowania – a realna poprawa komfortu użytkowania ogrodu. Wszystkie narzędzia, kosiarka, grabie, węże, donice i meble ogrodowe mają swoje miejsce, dzięki czemu ogród wygląda schludnie przez cały rok.

Konstrukcja chroni sprzęt przed deszczem, śniegiem, wilgocią i promieniowaniem UV, co znacznie wydłuża jego żywotność. Dodatkowo solidny zamek zmniejsza ryzyko kradzieży, a estetyczny wygląd domku może nawet podnieść wartość całej nieruchomości. Gotowe modele montuje się szybko i bez pozwolenia na budowę (do 35 m² i przy zachowaniu odległości od granic działki).

Gdzie kupić gotowy schowek ogrodowy?

Największy wybór znajdziesz w marketach budowlano-ogrodniczych, sklepach specjalistycznych oraz na popularnych platformach sprzedażowych. Oferty obejmują modele gotowe do samodzielnego montażu (z instrukcją i wszystkimi elementami) oraz wersje z montażem w cenie.

Zakupy online pozwalają łatwo porównać parametry, przeczytać opinie i skorzystać z promocji oraz darmowej dostawy przy większych zamówieniach. W styczniu i lutym często pojawiają się przedsezonowe obniżki i pakiety z podłogą lub impregnacją.

Aktualne ceny domków narzędziowych – luty 2026

Ceny gotowych domków narzędziowych w 2026 roku zależą przede wszystkim od użytego materiału, powierzchni użytkowej, grubości ścian, rodzaju dachu, liczby okien, drzwi oraz tego, czy w zestawie jest podłoga i fabryczna impregnacja. Na początku roku, w okresie przedsezonowym, wiele modeli jest dostępnych w atrakcyjnych promocjach – różnice w stosunku do cen wiosennych i letnich mogą wynosić nawet 10–25%.

Najtańszą i najszybciej montowaną opcją pozostają domki metalowe (blaszane). Małe szopy o powierzchni 1,5–3 m² kupisz już od około 450–1200 zł. Modele średniej wielkości (4–7 m²), które pomieszczą kosiarkę spalinową, rowery i podstawowe narzędzia, mieszczą się zazwyczaj w przedziale 1300–2500 zł. To właśnie te konstrukcje cieszą się największym zainteresowaniem w promocjach styczniowo-lutowych i bardzo szybko znikają z ofert.

Domki z tworzywa sztucznego (plastikowe) są nieco droższe, ale oferują doskonałą odporność na korozję, wilgoć i promienie UV, a przy tym wymagają minimalnej konserwacji. Najprostsze modele o powierzchni 2–4 m² zaczynają się od około 900–1800 zł. Najpopularniejsze wersje 4–7 m², z solidnymi drzwiami dwuskrzydłowymi i oknami, kosztują najczęściej 2200–5500 zł. W tej kategorii bardzo często pojawiają się atrakcyjne pakiety z podłogą w cenie i imitacją drewna, które wyglądają nowocześnie i estetycznie przez wiele lat.

Najbardziej eleganckie i najlepiej komponujące się z zielenią ogrodu są domki drewniane. Tutaj ceny zaczynają się od około 2500–4500 zł za najmniejsze, podstawowe modele (ok. 3–5 m²) z desek o grubości 19–28 mm. Solidniejsze konstrukcje o powierzchni 6–10 m² z lepszym ociepleniem ścian, podwójnymi drzwiami i oknami to wydatek rzędu 5500–12 000 zł. Duże domki z tarasem, zadaszeniem lub dodatkową drewutnią, które pełnią funkcję małego pomieszczenia gospodarczego, potrafią kosztować od 13 000 zł wzwyż – w segmencie premium ceny sięgają nawet 25 000–35 000 zł za modele z grubszymi belkami i lepszym wykończeniem.

Jeśli planujesz zakup w najbliższych tygodniach, najbardziej opłacalne będą modele z podłogą w komplecie, fabrycznie impregnowane i z solidnymi okuciami. W lutym 2026 promocje na metalowe i plastikowe domki do 4000 zł są szczególnie liczne – to idealny moment, by zaoszczędzić kilkaset, a nawet ponad tysiąc złotych w porównaniu z okresem maj–czerwiec. Powodzenia w wyborze i udanego sezonu ogrodowego!

Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

