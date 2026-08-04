Z chwastami walczy się w ogrodzie na różne sposoby – od ręcznego usuwania po stosowanie herbicydów czy używanie wypalarek do chwastów. Oczywiście najbardziej zdrowe dla środowiska, ale niekoniecznie dla naszych pleców jest pierwsze rozwiązanie. Dlatego opracowano specjalne narzędzie – wyrywacz do chwastów. Wybór modeli na rynku jest coraz większy, można dopasować zakup do realnych potrzeb. Na co zwracać uwagę przy zakupie wyrywacza do chwastów?

Jakie zalety ma wyrywacz do chwastów?

Wyrywacz do chwastów ma różny sposób działania, zależny od rodzaju (o tym poniżej), ale zalety użytkowania są takie same. Pozwala na sprawne usuwanie roślin niepożądanych bez szkody dla środowiska (tj. stosowania chemii). Jednocześnie dzięki niemu odchwaszczanie nie jest tak męczące dla kręgosłupa jak pielenie ręczne przy schylonej pozycji, bowiem chwasty wyrywa się w pozycji wyprostowanej. Wyrywacz do chwastów daje większą pewność, że roślinę usunie się wraz z całym korzeniem. To istotne, gdyż w przypadku wielu gatunków, np. mniszka czy babki, pozostawienie nawet drobnego fragmentu skutkuje szybkim odbijaniem rośliny i ponownym zachwaszczeniem.

Przeczytaj też: Jak pracować w ogrodzie, by uniknąć bólu pleców

6

Teleskopowy wyrywacz do chwastów i wycinak do chwastów - jak używać?

Wyrywacz do chwastów to typowe narzędzie na teleskopowej rączce, które służy do wyrywania chwastów wraz z bryłą korzeniową. Umieszcza się go nad chwastem (wbija w ziemię), a dzięki silnemu naciskowi (stopą) roślina jest sprawnie chwytana. W rezultacie usuwanie chwastów jest szybsze, wygodniejsze i efektywniejsze niż ręczne pielenie. Narzędzie ma zastosowanie uniwersalne. Często służy do oczyszczania trawnika z chwastów wieloletnich. Ponadto można stosować go w rabatach i innych miejscach w ogrodzie.

Wycinak do chwastów to narzędzie dodatkowe, które przydaje się do oczyszczania ścieżek, podjazdów, miejsc przy krawężnikach i patio. Posiada kółka, dzięki czemu łatwo można poruszać się w linii prostej. Jest wyposażony w specjalny hak, który służy do niszczenia chwastów w drobnych szczelinach (np. między kostką). Jest to wygodniejsze niż usuwanie ręczne, bardziej przyjazne środowisku od stosowania herbicydów i mniej kosztowne od niszczenia roślin silnym strumieniem wody. Niestety, trzeba używać go regularnie, gdyż przycinane chwasty szybko odrastają.

Przeczytaj też: Ścieżki i nawierzchnie w ogrodzie przerośnięte trawą i roślinami

Wyrywacz do chwastów - jaki wybrać?

Przy wyborze wyrywacza to chwastów zwraca się uwagę przede wszystkim na jakość materiałów, rozmiary i wagę. Najlepsze modele wyrywaczy do chwastów zbudowane są ze stali nierdzewnej i wysokiej klasy tworzywa sztucznego. Ze względu na lekkość dobrym materiałem jest także aluminium. Aluminiowe wyrywacze chwastów są w szczególności cenione przez osoby starsze. Zwykle narzędzia ważą 0,9-1,2 kg, te aluminiowe są średnio lżejsze o 100 g. Wbrew pozorom nawet taka różnica przy kilkugodzinnej pracy może mieć znaczenie.

Wyrywacze do chwastów to narzędzia teleskopowe, które najczęściej mają długość od 99 do 119 cm. Im wyższa osoba, tym należy wybrać większy model. Dotyczy to niektórych narzędzi, gdyż większość, przynajmniej z tej wyższej półki, ma opcję regulacji.

Na rynku dostępne są różnorodne modele, wśród nich popularne wyrywacze marki Fiskars, Cellfast, Gardena, np.:

Wycinak do chwastów GARDENA (03518-20) - dwa specjalne ostrza łatwo zagłębiają się w ziemi i ułatwiają usuwanie chwastów, Z wyrzutnikiem do wygodnego usuwania wyrwanych chwastów, bez konieczności brudzenia rąk.

Wyrywacz do chwastów CELLPRO™ – wygodny i łatwy system regulacji długości trzonka od 990 mm do 1190 mm. Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D zapewnia komfort pracy, a podstawka pod stopę ułatwia wbijanie.

Wyrywacz do chwastów Fiskars 1020125 SmartFit™- to mocne, wytrzymałe urządzenie, które posłuży przez długie lata. Jest zbudowane ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Jest nieco cięższe od innych modeli (1250 g). Długość trzonka jest regulowana, od 99-119 cm.

Przeczytaj też: Masz chwasty w ogrodzie? Sprawdź, jak usunąć je za pomocą oprysku z octu i innymi domowymi sposobami

Wyrywacz do chwastów – ile kosztuje i gdzie go kupić?

Wyrywacz do chwastów to proste narzędzie, które przyda się właścicielom ogrodów, działek i trawników. Najtańsze ręczne wycinaki można kupić już za 30–45 zł. Modele umożliwiające pracę w pozycji stojącej kosztują zazwyczaj od 90 do 130 zł, natomiast ceny solidniejszych wyrywaczy renomowanych producentów oscylują w granicach 200-400-200 zł

Przed zakupem warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, lecz także na długość trzonka, wygodę uchwytu, jakość elementów zagłębianych w ziemi oraz mechanizm uwalniania wyrwanego chwastu. Narzędzia tego typu są dostępne w marketach budowlanych, centrach ogrodniczych, sklepach internetowych i na dużych platformach sprzedażowych. Ceny mogą się różnić w zależności od sklepu, modelu i aktualnych promocji.

Wyrywacz najlepiej sprawdza się przy punktowym usuwaniu chwastów o długich korzeniach, takich jak mniszek lekarski. Pozwala wyciągnąć roślinę wraz z większą częścią korzenia, a modele z długim trzonkiem ograniczają konieczność schylania się. Regularne mechaniczne usuwanie pojedynczych chwastów z trawnika, rabat lub ścieżek może również zmniejszyć potrzebę stosowania środków chwastobójczych.

Jak usuwać chwasty z ogrodu