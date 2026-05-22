Basen ogrodowy z drewna zmontuje każdy. To relaks i ozdoba w jednym!

Basen ogrodowy z drewna

Basen ogrodowy z drewna

Ogrodowe baseny powstają w zakładach produkcyjnych. Klient wybiera z katalogu kształt i rozmiary. Popularne są baseny ośmiokątne lub czworokątne. Elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową powstają w zakładzie i są przywożone na miejsce realizacji zamówienia.

Warto wiedzieć, że drewniana obudowa basenu pełni też funkcję izolatora termicznego i zapobiega szybkiemu wychładzaniu się wody.

Konstrukcja i wyposażenie basenu

Oprócz drewnianej konstrukcji i jej stalowych wsporników, w cenę basenu wliczony jest zestaw niezbędnych urządzeń i akcesoriów. Dostarczony będzie więc tak zwany liner, czyli gruba niebieska folia, którą wykłada się jego wnętrze. W skład zestawu wchodzi też: wykładzina pod folię wykonana z geowłókniny, profile do mocowania linera, filtr do wody, piasek do filtra, pompa o odpowiedniej mocy, skimmer, dysza, drabinka ze stali nierdzewnej, schodki drewniane prowadzące do basenu, węże i złączki.

Jakie najlepsze miejsce na basen?

Będzie to miejsce z dala od drzew, dobrze nasłonecznione. W pobliżu powinno znajdować się źródło zasilania. Przed montażem należy przygotować twarde, równe i stabilne podłoże. Najlepiej sprawdza się w tej roli betonowa wylewka.

Basenu nie należy stawiać na balkonie, tarasie oraz w miejscach, których konstrukcja nie przewiduje tak dużych obciążeń. Nie powinien też być ulokowany nad instalacjami wodnymi, elektrycznymi lub gazowymi, do których może być konieczny dostęp.

Należy również pamiętać, aby zestaw filtrujący był umiejscowiony na tym samym poziomie, co dno basenu, w miejscu zadaszonym oraz poniżej poziomu wody.

Montaż basenu ogrodowego krok po kroku

Niewątpliwym plusem basenu wykonanego z drewna jest szybkość jego montażu. Może tym zająć się firmowa ekipa, ale da się też zbudować go własnoręcznie, posiłkując się instrukcją dostarczoną przez producenta. Wystarczą do tego dwie osoby.

Najpierw w betonie kotwi się wsporniki stalowe, mające postać dwuteowników. Powinny być zagłębione na około 50 cm. Rozstaw miedzy nimi podany jest w instrukcji danego modelu basenu. Następnie układa się matę podłogową, wyciętą w kształt basenu. Ma ona chronić przed przetarciem folię (liner) , którą basen zostanie wyłożony. Zniweluje także drobne nierówności podłoża. Następnie, od wewnętrznej strony wsporników układa się jedna na drugiej deski, z których powstanie obudowa basenu. Deski mają pióra i wpusty. W narożach łączy się je na wręby. Montując deski trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy przekątne basenu mają identyczną długość. W którymś miejscu, między dwoma ostatnimi deskami, trzeba umieścić skimmer. Najlepiej ulokować go od strony, w którą najczęściej wieje wiatr. Po wykonaniu drewnianej obudowy basenu, montuje się wsporniki tak zwanej marżelki, czyli poziomego obramowania ścianek, wykonywanego z ryflowanych desek. Same deski instaluje się na samym końcu, gdy zamontowane zostaną wszelkie urządzenia basenowe. Wokół krawędzi basenu instaluje się profile z PCW, służące do mocowania linera, czyli foliowej wykładziny niecki basenowej. Ważne, żeby liner poleżał najpierw jedną dobę w miejscu o temperaturze około 20ºC. Najlepiej układać go przy temperaturze między 18 a 25ºC. Przy niższej staje się sztywniejszy i trudniejszy w montażu. Rozkłada się go zaczynając od środka basenu, po czym wyprowadza na ścianki i zaczepia do listwy. Na koniec nalewa się wody do basenu, do wysokości około 2 cm i wygładza ewentualne nierówności linera. Otwory w linerze – na dyszę i skimmer – wykonuje się dopiero gdy basen napełni się wodą do poziomu kilku centymetrów poniżej tych elementów.

i Autor: ALTANKA.COM.PL/ Materiały prasowe Przed zamontowaniem linera, wewnętrzne ścianki basenu powinno się obłożyć specjalna matą ochronną, podobnie jak jego dno

Prace instalacyjne

Po zbudowaniu basenu trzeba wyposażyć go w urządzenia dozujące i filtrujące wodę. Montuje się więc dyszę służącą do wprowadzania przefiltrowanej wody z powrotem do basenu. Jest umieszczana w otworze nawierconym wcześniej w obudowie. Instaluje się też skimmer, a od wewnątrz basenu mocuje jego kołnierz. Na koniec instaluje się pompę i zestaw filtrujący. Komplet ten musi znajdować się około 3,5 m od basenu – z uwagi na ryzyko porażenia prądem.

Po napełnieniu basenu woda będzie zasysana przez skimmer. Stamtąd trafi rurą do pompy z filtrem wstępnym. Przefiltrowana woda wraca do basenu poprzez dyszę.

i Autor: ALTANKA.COM.PL/ Archiwum prywatne Po zamontowaniu marżelek pozostaje przytwierdzenie stalowej drabinki od środka i drewnianej od zewnątrz basenu

Pierwsze napełnienie basenu

Najpierw podłącza się odpływ do systemu kanalizacyjnego za pomocą rury. Następnie przekręca zawór na pozycję „mycie” i włącza pompę na 30 sekund. Następnie wyłącza się ją, ustawia zawór na pozycję „płukanie” i uruchamia na 10 sekund. Po wyłączeniu ustawia zawór na pozycję „filtrowanie” i włącza ją raz jeszcze, by tym razem napełnić basen. Jej poziom powinien dojść do poziomu nieco powyżej wysokości połowy skimmera.

Na koniec sprawdza się, czy kosze skimmera i wstępnego filtra są czyste, a układ hydrauliczny działa, jak powinien. Nie należy korzystać z basenu podczas działania systemu filtrującego.

Basen z drewna po sezonie

Woda pozostaje w basenie na zimę. Na jesieni trzeba ja tylko spuścić poniżej dyszy i nalać środka, który zapobiega rozmnażaniu się glonów, zapobiega przyklejaniu brudu do ścian i osadzaniu na ścianach osadów mineralnych, co ułatwi oczyszczenie basenu na wiosnę. Trzeba też opróżnić z wody skimmer, rury i filtr oraz zdemontować pompę oraz schować ją do miejsca, w którym przeczeka z dala od ujemnej temperatury do kolejnego sezonu.

Bieżąca konserwacja

Wskazane jest, aby sprawdzać pH wody raz w tygodniu. Prawidłowe pH powinno być na poziomie pomiędzy 7,2 i 7,4.

Woda w basenie musi być poddawana uzdatnianiu chemicznemu w celu likwidacji bakterii, drobnoustrojów i zapobieganiu rozwojowi glonów, bez względu na używany system filtrujący. Do sterylizacji można stosować różne produkty takie jak: atom bromu, tlen, chlor. Czasami stosuje się również inne typy uzdatniania jak system miedzi i srebra czy elektrolizy. Regularnie trzeba kontrolować, czy w koszu skimmera nie ma jakichś zanieczyszczeń, na przykład liści. Oczyszczać trzeba tez filtr w pompie.

