Ile kosztuje napełnienie basenu wodą?

Zakup basenu to dopiero początek wydatków. Pierwszym kosztem po montażu jest jego napełnienie. Wysokość rachunku zależy przede wszystkim od pojemności zbiornika oraz lokalnych taryf za wodę. W Polsce ceny za 1 m³ wody wraz z odprowadzeniem ścieków najczęściej wynoszą od około 10 do 20 zł, choć w niektórych gminach są jeszcze wyższe. 1 m³ to 1000 litrów wody.

Warto pamiętać, że jeśli basen napełniamy wodą z wodociągu, która nie trafia do kanalizacji (np. pozostaje w ogrodzie lub zostanie wykorzystana do podlewania), w części gmin można uniknąć opłat za ścieki po zamontowaniu dodatkowego wodomierza ogrodowego. Takie rozwiązanie opłaca się szczególnie właścicielom dużych basenów.

Cannik napełnienia popularnych basenów

Napełnienie niewielkiego basenu rozporowego o pojemności około 2,5 tys. litrów będzie kosztować około 38 zł. W przypadku popularnych basenów stelażowych mieszczących 5 tys. litrów wody trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 75 zł, natomiast napełnienie basenu o pojemności 10 tys. litrów kosztuje około 150 zł.

Większe modele wymagają już znacznie większych ilości wody:

basen o pojemności 15 tys. litrów to koszt około 225 zł,

to koszt około przy 20 tys. litrów rachunek wzrasta do około 300 zł.

rachunek wzrasta do około w przypadku dużych basenów wkopanych mieszczących 30 tys. litrów napełnienie kosztuje średnio 450 zł,

napełnienie kosztuje średnio właściciele basenów o pojemności 50 tys. litrów muszą przygotować około 750 zł.

Warto pamiętać, że są to wartości orientacyjne. W gminach z najniższymi taryfami za wodę koszty mogą być nawet o kilkadziesiąt procent niższe, natomiast tam, gdzie ceny należą do najwyższych, napełnienie dużego basenu może kosztować ponad 900, a nawet 1000 zł.

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Nie ma wody na działce? Basen można napełnić beczkowozem

Na działkach rekreacyjnych lub budowlanych często nie ma jeszcze przyłącza wodociągowego. W takiej sytuacji basen można napełnić wodą dostarczoną beczkowozem przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe lub prywatną firmę.

Cena usługi zależy od regionu kraju, odległości transportu oraz ilości zamówionej wody. Za jednorazowy transport kilku metrów sześciennych najczęściej trzeba zapłacić od około 200 do 500 zł, natomiast dostarczenie większej ilości wody do dużego basenu może kosztować 600-1200 zł lub więcej. W przypadku bardzo dużych basenów często konieczne jest wykonanie kilku kursów beczkowozu.

Alternatywą jest studnia głębinowa lub kopana, jednak należy pamiętać, że nie każda woda nadaje się do napełniania basenu. Woda zawierająca dużo żelaza, manganu lub innych minerałów może powodować przebarwienia oraz utrudniać utrzymanie odpowiednich parametrów chemicznych.

Ile kosztuje utrzymanie basenu przez cały sezon?

Samo napełnienie basenu to tylko część wydatków. Aby woda pozostała czysta i bezpieczna, konieczna jest regularna filtracja, czyszczenie oraz stosowanie odpowiedniej chemii basenowej.

Najczęstsze koszty eksploatacji obejmują:

chemię basenową (chlor, preparaty do regulacji pH, środki przeciw glonom) - około 200-600 zł na sezon,

wymienne wkłady lub piasek do filtra - 50-300 zł,

pracę pompy filtrującej i zużycie energii elektrycznej - zwykle 100-400 zł w sezonie,

siatki, szczotki i ręczne odkurzacze basenowe - od 50 do 300 zł,

automatyczne odkurzacze basenowe - od około 700 zł do kilku tysięcy złotych.

Łączny koszt utrzymania przeciętnego przydomowego basenu przez jeden sezon wynosi zazwyczaj 500-1500 zł, natomiast właściciele dużych basenów wyposażonych w wydajną filtrację, automatyczne odkurzacze czy podgrzewanie wody muszą liczyć się z wydatkami przekraczającymi nawet 2000-3000 zł rocznie.

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Jak obniżyć koszty użytkowania basenu?

Najprostszym sposobem na ograniczenie wydatków jest stosowanie pokrywy lub plandeki basenowej. Ogranicza ona parowanie wody, zmniejsza ilość zanieczyszczeń wpadających do basenu i pozwala zużyć mniej środków chemicznych.

Warto również regularnie kontrolować pH wody, systematycznie czyścić filtr oraz unikać całkowitej wymiany wody w trakcie sezonu. Prawidłowo eksploatowany basen może służyć przez wiele miesięcy bez konieczności ponownego napełniania, co znacząco obniża koszty jego użytkowania.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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