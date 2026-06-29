Gdy na dworze upał, szukamy cienia! Najlepiej, gdy jego źródłem są rośliny, które nie tylko chronią przed słońcem, ale też nawilżają i schładzają powietrze. Niezastąpione są duże drzewa (szczególnie liściaste) oraz zielone parawany stworzone z gęstych pnączy.

Jeśli jednak w naszym ogrodzie, na tarasie czy balkonie nie ma dużych roślin, zadowolić się musimy cieniem rzucanym przez różnego rodzaju konstrukcje, takie jak markiza, altana czy pergola. Oto 5 pomysłów na osłony przed słońcem na balkon, taras i do ogrodu.

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Osłona przed słońcem w ogrodzie. Drzewa, które zapewnią cień

Posadź na działce kilka drzew (a jeśli już rosną, to ich nie wycinaj). Zrób to jak najszybciej, gdyż większość gatunków wolno rośnie. W mini ogródku i przy tarasie zmieszczą się drzewka szczepione na pniu (np. robinia akacjowa ‘Umbraculifera’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, brzoza brodawkowata 'Youngii'). Możesz też opleść pionową konstrukcję (np. pergolę, kratkę) szybciej rosnącymi pnączami.

Mocnych podpór wymaga glicynia, milin, niektóre róże z grupy ramblerów, ale powojnikom i pnączom jednorocznym wystarczą delikatne konstrukcje. Możesz też zrobić (zwłaszcza na tarasie) naciągi z linek, po których będą się wspinać rośliny, tworząc żywą przesłonę.

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Osłona przeciwsłoneczna - altana lub namiot

Altana sprawdzi się w większym ogrodzie. Możesz kupić gotowy model altany, zamówić projekt u architekta lub samodzielnie ją wznieść z drewnianego stelaża i krat w roli ścianek oraz dachu. Tańszy jest przenośny pawilon - zadaszona konstrukcja bez bocznych ścian lub z zasłonami - rozsuwanymi, gdy chcesz podziwiać krajobraz, i zasuwanymi, gdy pragniesz kameralności czy cienia. Najprostsze modele to cztery rurki (z reguły aluminiowe), na których wsparty jest daszek z materiału. Ciekawym pomysłem są też lekkie składane namioty - łatwe do przenoszenia z miejsca na miejsce.

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Pergola i trejaż - osłona przed słońcem na tarasie i w ogrodzie

Cień znajdziesz też pod obsadzoną roślinami pergolą, najlepiej zbudowaną z materiałów użytych w ogrodzie (będzie pasować do otoczenia). Pergolą z roślinami można zacienić taras albo miejsce wypoczynku w ogrodzie. Dobrym patentem jest też pergotenda - zwykle metalowa pergola ze zwijanym daszkiem z impregnowanej tkaniny zsuwanej i rozsuwanej pilotem lub włącznikiem, rzadziej za pomocą sznurka. Może być mocno napięta (wtedy bardzo zacienia) lub swobodnie opadać, tworząc fale. Źródłem cienia bywają też kratki porośnięte roślinami. Te lekkie, z bambusa czy trzciny, są mało stabilne. Lepiej kupić gotowy panel i wbić go w grunt na specjalnych kotwach.

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Markiza lub żagiel - osłona tarasu przed słońcem i skuteczna osłona na balkon

Cień, zwłaszcza na balkonie czy tarasie, zapewni Ci też zadaszenie z nieprzemakalnej tkaniny. Może to być markiza z manualnym systemem sterowania lub z napędem. Największe rzucają cień o powierzchni 80 m2! Niektóre wyposażone są w czujniki pogodowe, dzięki którym same się rozwijają, gdy świeci słońce, i zwijają, kiedy mocno wieje.

Dobrze spisze się też "żagiel" mocowany do barierki, ściany, sufitu czy wnęki okna, zwykle w formie trójkąta lub kwadratu z odpornego na wilgoć i promienie UV poliestru. Największe mają boki o długości 5 m. Zadaszenie tarasu możesz też zrobić samodzielnie, na przykład z płyt z poliwęglanu komorowego bądź z PCV.

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Autor: Getty Images Markiza zewnętrzna jest potrzebna, gdy chcemy odpocząć od męczących promieni słonecznych i ochronić przed nimi taras czy balkon oraz wnętrze domu

Parasol ogrodowy - prosty sposób na ochronę przed słońcem

Na balkonie i tarasie po prostu ustaw parasol ogrodowy. Możesz wybrać model ze stelażem aluminiowym lub drewnianym, z regulacją kąta pochylenia czy na wysięgniku, z systemem zapobiegającym wyłamywaniu drutów, otwierany korbką lub pilotem. Niektóre świecą po zmroku dzięki lampkom solarnym, a te luksusowe dostarczają też prądu, mają bowiem panele solarne przetwarzające energię słoneczną w elektryczną. Możesz do nich podłączyć ładowarkę lub laptop. Cień na żądanie da Ci też przenośny parawan z mocnej tkaniny naciągniętej na ramę, żaluzja z regulowanym kątem pochylenia listewek albo zasłona, którą możesz powiesić dosłownie z dnia na dzień na szynie, drążku lub na haczykach.

Autor: Stock photo and footage/ Getty Images Parasol ogrodowy

Jak wybrać odpowiednią osłonę przeciwsłoneczną?

Wybór idealnej osłony przeciwsłonecznej to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności. Zanim podejmiesz decyzję, zastanów się nad kilkoma kluczowymi aspektami.

Przede wszystkim weź pod uwagę lokalizację tarasu lub balkonu. Przestrzenie z ekspozycją południową i zachodnią wymagają osłon o wysokiej skuteczności zacienienia, które zablokują najintensywniejsze promienie słoneczne.

Równie ważne jest dopasowanie konstrukcji do stylu architektonicznego budynku – minimalistyczna pergola świetnie uzupełni nowoczesną bryłę, a klasyczna markiza w pasy podkreśli tradycyjny charakter domu.

Kolejnym krokiem jest określenie, jak dużo światła chcesz wpuścić do osłoniętej strefy i jak zamierzasz z niej korzystać. Zastanów się, czy zależy ci na pełnym zaciemnieniu, czy jedynie na delikatnym filtrowaniu światła.

Weź pod uwagę także wygodę obsługi. Systemy manualne są tańsze, ale modele sterowane elektrycznie za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej oferują znacznie większy komfort. Niektóre z nich można wyposażyć w czujniki pogodowe, które automatycznie zwiną osłonę podczas silnego wiatru.

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