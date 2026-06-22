Polskie lata robią się coraz gorętsze, coraz więcej jest dni słonecznych. Żeby komfortowo wypoczywać na tarasie, w ogrodzie, czy na balkonie trzeba schronić się w cieniu. Zapewni nam go parasol ogrodowy. Pamiętajmy, że wysoka temperatura i bezpośrednie oddziaływanie słońca męczą, mogą doprowadzić do pogorszenia samopoczucia, podwyższenia ciśnienia, a nawet udaru słonecznego. Ponadto promienie UV są bardzo szkodliwe dla naszych oczu i skóry.

Czy warto kupić parasol ogrodowy?

Parasole ogrodowe są produkowane z profili stalowych lub aluminiowych pokrytych farbą proszkową w różnych kolorach. Takie elementy długo nie ulegną korozji. Jako poszycie czaszy parasola stosuje się mocne i wytrzymałe tkaniny z tworzyw sztucznych w różnorodnych kolorach. Możemy wybrać parasole białe, beżowe, zielone, czy nawet czarne. Konstrukcje parasoli ogrodowych są przemyślane i dopracowane pod względem estetycznym, stanowią wszak element wyposażenia reprezentacyjnej części ogrodu i aranżacji tarasu, w której lubimy wypoczywać, często też przyjmujemy gości.

Parasole ogrodowe - jaki wybrać?

parasol ogrodowy z pionową nogą ustawioną centralnie

parasol ogrodowy z boczną nogą i czaszą na wysięgniku

parasol ogrodowy z czaszą okrągłą

parasol ogrodowy z czaszą kwadratową

Parasol ogrodowy prosty z pionową nogą

Najprostsze parasole ogrodowe mają stelaż centralny. Stanowi go mocny i nośny profil metalowy. U dołu jest podstawa, a u góry konstrukcja, na której rozpina się czaszę. Taki parasol można ustawić w otworze stołu ogrodowego, więc zapewni ochronę podczas wspólnego biesiadowania. Może być też ustawiony w dowolnym miejscu w ogrodzie jako parasol wolnostojący. Pionowy element w środku zadaszonej przestrzeni może jednak przeszkadzać w jej wygodnym zagospodarowaniu.

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Parasole ogrodowe z boczną nogą i czaszą na wysięgniku

Drugim typem konstrukcji jest parasol ogrodowy z wysięgnikiem. Boczna noga może być pionowa albo łukowa. Przestrzeń osłaniana przez czaszę parasola znajduje się obok nogi, więc może być dowolnie zaaranżowana. Można tam umieścić stół ogrodowy z krzesłami do wspólnego spożywania posiłków albo rozstawić fotele ogrodowe, leżanki, kanapy. Zaletą tego typu parasoli jest to, że mogą mieć mechanizm do regulacji kąta nachylenia czaszy.

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Autor: Maryana Serdynska/ Getty Images Parasol na balkonie osłania od słońca i deszczu

Parasol ogrodowy czasza

Czasza parasola może być okrągła lub kwadratowa, rozłożysta jak spadochron albo niewielka i dyskretna jak parasolka. Zadaniem czaszy parasola jako konstrukcji chroniącej przed słońcem, jest zapewnienie komfortowych warunków do urządzenia kącika wypoczynkowego lub jadalni na świeżym powietrzu. Wymiar czaszy może wynosić 2,5-6 m. Czasza parasola jest rozpięta na wieloelementowej konstrukcji, która w postaci złożonej zajmuje mniej więcej pole szerokości 50 cm. Do rozkładania czaszy stosuje się mechanizm z korbą połączony linkami z poszczególnymi jej poprzeczkami. Dzięki temu nawet parasol ogrodowy o wielkiej rozpiętości można łatwo otwierać i zamykać. Parasol w postaci rozłożonej trzeba zablokować.

Parasol ogrodowy tkanina

Do wykonania czaszy parasola ogrodowego stosuje się tkaniny poliestrowe lub akrylowe o gramaturze 200-300 g/m2. Im większa jest gramatura, tym tkanina gęstsza i przepuści mniej słońca. Tkaniny akrylowe są bardziej wytrzymałe i dłużej trzymają kolor. Wybór kolorów parasoli ogrodowy jest bardzo duży, więc bez trudu dopasujemy barwę parasola do otoczenia, np. koloru elewacji, wykończenia tarasu, zakątka ogrodu. Tkaniny na parasole są poddawane procesowi impregnacji, która nadaje im wodoodporność, sztywność i zapewnia mniejsze wchłanianie brudu. Tkaniny parasola są też klasyfikowane pod kątem odporności na odbarwienia pod wpływem promieni UV, czyli płowienie. Najlepiej wybierać te o najwyższych lokatach w ośmiostopniowej skali.

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Parasole ogrodowe. Schowaj się przed słońcem

Jaka podstawa do parasola ogrodowego?

Konstrukcja parasola ogrodowego musi być stabilna. Nie chcielibyśmy go łapać, gdy nagle w czasie grillowania rozpęta się wichura. Słup parasola ma zwykle czteroramienną metalową podstawę, która musi w takiej sytuacji go utrzymać. W profilach metalowych często są przygotowane otwory, żeby przykręcić parasol do podłoża długimi wkrętami. Jednak wiatr to nieokiełznany żywioł. Silne porywy mogą wyrwać parasol, uszkadzając przy tym podłoże. Zdecydowanie bezpieczniej jest ustabilizować podstawę parasola betonowymi obciążnikami, które zwykle są w komplecie z parasolem. Tanie parasole ogrodowe nie mają obciążników. Do tego celu można wykorzystać betonowe płyty tarasowe, płyty gresowe albo kostkę brukową.

Gdzie kupić parasol ogrodowy?

Parasol ogrodowy można kupić w sklepach ogrodniczych, magazynach z wyposażeniem wnętrz lub wyposażeniem do ogrodów, marketach budowlanych, a także przez Internet. Oferta parasoli jest bardzo duża.

Autor: Mariusz Bykowski Żeby wiatr nie porwał parasola z tarasu, trzeba go ustabilizować obciążnikami. Zwykle to elementy z betonu kupowane w komplecie z parasolem.

Parasole ogrodowe konserwacja i naprawa

W wielu sklepach, zwłaszcza specjalizujących się w wyposażeniu do ogrodów, można dokupić elementy do wymiany zużytych części parasoli ogrodowych. Naddartą albo zaplamioną czaszę parasola można naprawić taśmą przezroczystą. Starą, spłowiałą tkaninę albo korbkę można wymienić na nowe, pod warunkiem dopasowania rozmiarów i typu konstrukcji.

Ciekawym urządzeniem jest rotator, który mocuje się na dole podstawy parasola. Pozwala on na skokowy obrót czaszy o 360o wokół osi słupka. Dzięki temu wraz z przesuwaniem się słońca po niebie czasza parasola będzie się także przemieszczała, żeby podążać za nim i stale zapewniać cień.

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Ochrona przed słońcem – co oznacza wskaźnik UPF?

Wybierając parasol, warto pamiętać, że jego głównym zadaniem jest nie tylko dawanie cienia, ale przede wszystkim ochrona przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Kluczowym parametrem, który o tym informuje, jest wskaźnik UPF (Ultraviolet Protection Factor). Określa on, jaka część promieniowania UV jest blokowana przez dany materiał. Im wyższa wartość UPF, tym skuteczniejsza ochrona dla naszej skóry.

Zgodnie z klasyfikacją, tkanina z oznaczeniem UPF 30 zapewnia bardzo dobrą ochronę, blokując około 96,7% promieni UV. Najwyższą, doskonałą ochronę oferują materiały z symbolem UPF 50+, które zatrzymują ponad 98% szkodliwego promieniowania. Dla porównania, tanie poszycia z bawełny bez specjalnej impregnacji mogą mieć wskaźnik na poziomie zaledwie UPF 5-7, co oznacza, że przepuszczają znaczną część promieni słonecznych i nie stanowią wystarczającej bariery ochronnej.