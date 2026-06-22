Jest sporo roślin, które dobrze rosną nawet w niezbyt urodzajnej, piaszczystej ziemi, są odporne na suszę i palące promienie słońca. Pochodzą z suchych siedlisk – skalistych zboczy, nadmorskich wydm, piaszczystych gleb polodowcowych, stepów wysychających latem.

Choć nieźle radzą sobie w trudnych warunkach, odwdzięczą się bujniejszym wzrostem, jeśli ziemia zostanie ulepszona przez zwiększenie w niej zawartości próchnicy. Od tego należy zacząć prace w ogrodzie.

Jak pielęgnować rośliny na słońcu?

W miejscach suchych i słonecznych ziemia szybko przesycha, dlatego przede wszystkim warto zadbać, aby była bardziej wilgotna.

Przede wszystkim warto zwiększyć zawartość próchnicy w ziemi. Próchnica wiąże cząsteczki wody, dzięki czemu nie ucieka ona w głąb ziemi, ale jest dostępna dla korzeni roślin. Ilość próchnicy w glebie wzrośnie, jeśli będzie ona co roku zasilana nawozem organicznym.

Dobrym rozwiązaniem jest też rozłożenie ściółki na rabatach i pod krzewami. Najlepiej zastosować mieloną i przekompostowaną korę. Ściółka powinna mieć grubość kilku centymetrów. Kora zapobiega parowaniu wody do atmosfery i przegrzaniu gruntu, a po rozłożeniu zamienia się w żyzną próchnicę.

Na suchych i słonecznych miejscach lepiej podlewać rośliny rano lub wieczorem. Powietrze jest wtedy chłodniejsze niż w ciągu dnia, dlatego parowanie wody, a więc jej straty, są mniejsze. W czasie podlewania w upalne południe do atmosfery ucieka nawet kilkadziesiąt procent wody.

Przekopywanie ziemi powoduje większe parowanie i przesuszenie wierzchniej warstwy. Dlatego piaszczystej gleby lepiej nie spulchniać, szczególnie gdy jest gorąco. Chwasty zamiast motyką lepiej wyrywać ręcznie.

Autor: Piotr Gorączko Ogród stepowy tworzą okazałe trawy i rosnące swobodnie między nimi mało wymagające wysokie byliny: miskant chiński, trzęślica trzcinowata, werbena patagońska

Jak ulepszyć suchą ziemię?

Próchnica, zwana także humusem, to wierzchnia, urodzajna warstwa gruntu. Im jej jest więcej, tym ziemia jest bardziej żyzna. Humus dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, chłonie wodę, stając się jej rezerwuarem na czas suszy. Można poprawić jego właściwości preparatami zawierającymi pożyteczne mikroorganizmy glebowe (tak zwane Emy, czyli efektywne mikroorganizmy). Po rozcieńczeniu w wodzie podlewa się nimi ogród. Najlepiej je stosować razem z nawożeniem organicznym, które zwiększa zawartość próchnicy w ziemi.

Jeśli ogród jest dopiero planowany, jego urządzanie warto zacząć od posiania roślin na zielony nawóz. Są to gatunki szybko i bujnie rosnące, które po rozłożeniu w glebie dostarczają dużo próchnicy. Dzięki temu, po rozłożeniu, zasilają w składniki odżywcze wyższe warstwy gruntu, dobrze przygotowując go na nowe rośliny. Na gleby piaszczyste nadają się łubin żółty, mieszanka łubinu żółtego i seradeli oraz mieszanka peluszki i wyki. Rośliny ścina się, gdy zaczynają kwitnąć, i lekko miesza z glebą tak, żeby docierało do nich powietrze – w takich warunkach powstaje wysokiej jakości próchnica.

Bardzo dobrym, zrównoważonym nawozem organicznym jest kompost. Można go stosować przez cały sezon, choć najlepiej dodać go do gleby wiosną. Zwykle rozkłada się go warstwą 3-5 cm i lekko miesza z ziemią, ale można go zastosować więcej. Kompost warto robić samodzielnie z resztek organicznych pochodzących z gospodarstwa domowego i działki, ale można też kupić gotowy nawóz w formie granulatu.

W postaci granulatu dostępny jest również obornik. To także doskonały nawóz, który dostarcza wszystkich potrzebnych roślinom substancji pokarmowych, poza tym silnie pobudza życie gleby, ponieważ sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów. Zwykle stosuje się go wiosną w ilości 2-4 garście na 1 m².

Nawozy organiczne należy stosować systematycznie, najlepiej co roku. Już po kilku latach ilość próchnicy w podłożu znacznie wzrośnie, dzięki czemu zwiększy się jego wilgotność.

Zobacz galerię zdjęć: Aranżacja ogrodu na suchym i słonecznym miejscu

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Jak założyć ogród na słońcu?

Stworzenie ogrodu w suchym i silnie nasłonecznionym miejscu to spore wyzwanie. Trzeba się liczyć z ciągłym deficytem wody w podłożu. Oczywiście można posadzić dowolne rośliny i intensywnie je podlewać, jednak jest to kosztowne, nieekologiczne i pracochłonne. Lepiej dostosować się do siedliska i wybrać rośliny, które je zaakceptują. Rozwiązaniem, które dobrze sprawdzi się na suchej i słonecznej działce, jest założenie:

ogrodu żwirowego – jego zaletą jest to, że zawsze dobrze wygląda – żwir porządkuje przestrzeń i powoduje, że sprawia ona wrażenie zadbanej. Poza tym ogranicza nagrzewanie się gruntu i parowanie wody;

– jego zaletą jest to, że zawsze dobrze wygląda – żwir porządkuje przestrzeń i powoduje, że sprawia ona wrażenie zadbanej. Poza tym ogranicza nagrzewanie się gruntu i parowanie wody; ogrodu biocenotycznego – w którym sadzi się rodzime gatunki, szczególnie drzewa i krzewy, żeby utworzyły kanwę ogrodu i zapewniły cień na działce. Właściwie dobrane rośliny z czasem utworzą zrównoważony ekosystem naśladujący przyrodę. Taki ogród nie wymaga intensywnej pielęgnacji, bo podlega procesom zachodzącym w naturze, jest odporny na niesprzyjające warunki wzrostu, na przykład suszę, poza tym wpisuje się w bardzo modny nurt ogrodów biocenotycznych;

– w którym sadzi się rodzime gatunki, szczególnie drzewa i krzewy, żeby utworzyły kanwę ogrodu i zapewniły cień na działce. Właściwie dobrane rośliny z czasem utworzą zrównoważony ekosystem naśladujący przyrodę. Taki ogród nie wymaga intensywnej pielęgnacji, bo podlega procesom zachodzącym w naturze, jest odporny na niesprzyjające warunki wzrostu, na przykład suszę, poza tym wpisuje się w bardzo modny nurt ogrodów biocenotycznych; ogrodu stepowego – tworzą go przede wszystkim kępy traw przeplecione kwitnącymi bylinami. Choć ogród naśladujący step zachwyca bujnością roślin, tak naprawdę ma bardzo małe wymagania, a jego pielęgnacja nie pochłania dużo czasu. Szybko staje się dojrzały, a na efekt nie trzeba czekać latami;

– tworzą go przede wszystkim kępy traw przeplecione kwitnącymi bylinami. Choć ogród naśladujący step zachwyca bujnością roślin, tak naprawdę ma bardzo małe wymagania, a jego pielęgnacja nie pochłania dużo czasu. Szybko staje się dojrzały, a na efekt nie trzeba czekać latami; łąki kwietnej – płaszczyznę trawnika lepiej zredukować do minimum, a pozostały teren obsiać mieszanką łąkową na suche miejsca. W jej skład, poza nasionami traw, wchodzą rośliny o małych wymaganiach, między innymi: cieciorka pstra, chabry bławatek i driakiewnik, dziewanny drobnokwiatowa i pospolita, farbownik lekarski, goździk kartuzek, kąkol polny, krwawnik pospolity, lepnice biała i rozdęta, mak polny, rumian barwierski i polny oraz żmijowiec zwyczajny;

– płaszczyznę trawnika lepiej zredukować do minimum, a pozostały teren obsiać mieszanką łąkową na suche miejsca. W jej skład, poza nasionami traw, wchodzą rośliny o małych wymaganiach, między innymi: cieciorka pstra, chabry bławatek i driakiewnik, dziewanny drobnokwiatowa i pospolita, farbownik lekarski, goździk kartuzek, kąkol polny, krwawnik pospolity, lepnice biała i rozdęta, mak polny, rumian barwierski i polny oraz żmijowiec zwyczajny; ogrodu w pojemnikach – rośliny uprawiane w donicach to przede wszystkim ozdoba tarasów i balkonów. Jednak można je także wykorzystać na rabatach. Jeżeli gleba w ogrodzie jest sucha i słabej jakości, wypełnione żyznym podłożem pojemniki zapewnią roślinom dobre warunki wzrostu.

Autor: Piotr Mastalerz Rośliny na słońce i suszę

Drzewa i krzewy liściaste odporne na suszę

Do drzew i krzewów liściastych odpornych na suszę należą: berberys pospolity i Thunberga, brzoza brodawkowata, glediczja trójcierniowa, grusza wierzbolistna, karagana syberyjska, katalpa bignoniowata, klon polny, lilak pospolity, oliwnik wąskolistny, perukowiec podolski, pięciornik krzewiasty, tamaryszek drobnokwiatowy, tawuła wczesna, szczodrzeńce.

Drzewa i krzewy iglaste lubiące słońce

Do drzew i krzewów iglastych odpornych na suszę należą: jałowce chiński, płożący, pospolity, rozesłany i sabiński, jodła kalifornijska, sosny Banksa, bośniacka, czarna, górska (kosodrzewina) i pospolita, świerki Brewera i kłujący (zwany srebrnym).

Byliny na słońce

Do bylin, które można posadzić na słonecznych stanowiskach należą: aster gawędka, dyptam jesionolistny, dziewanny, firletka kwiecista (omszona), gailardia oścista, juki, kosaćce bródkowe, krwawnik pospolity, kocimiętka Faassena, mikołajki nadmorski i olbrzymi, nachyłek okółkowy, ostrogowiec czerwony, perowskia łobodolistna, posłonek ogrodowy, przegorzan pospolity, przetacznik pagórkowy, rozchodnik okazały, słoneczniczek szorstki.

Rośliny zadarniające na słońce

Do roślin zadarniających, które można posadzić na słonecznych stanowiskach należą: czyściec wełnisty, dzwonek dalmatyński, gęsiówka kaukaska, gipsówka rozesłana, goździki kropkowany i siny, kocanki piaskowe, lepnica nadmorska, rogownica kutnerowata, rojniki, rozchodniki, smagliczka skalna, ukwap dwupienny, zawciąg nadmorski.

Trawy ozdobne lubiące słońce

Te trawy ozdobne lubią słońce: kostrzewy, ostnice olbrzymia i bródkowata, proso rózgowate, strzęplica sina, szczotlicha siwa, trzcinnik ostrokwiatowy, wydmuchrzyca piaskowa.

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