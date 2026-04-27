Cena studni głębinowej 2026. Ile kosztuje studnia głębinowa?

Murator Ogroduje: Jak zrobić ławeczkę do ogrodu I Porada Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Do czego przydaje się studnia głębinowa?

Studnia głębinowa to trwałe i ekologiczne źródło wody pitnej oraz użytkowej, które zapewnia niezależność od miejskiej infrastruktury. Jest szczególnie przydatna na terenach podmiejskich, wiejskich i rekreacyjnych, gdzie koszty podłączenia do wodociągu są wysokie lub technicznie niemożliwe. Własna studnia pozwala na swobodne podlewanie ogrodu, nawadnianie upraw, zaopatrzenie domu w wodę do codziennego użytku, a w przypadku gospodarstw rolnych – nawet na potrzeby hodowli zwierząt. W porównaniu z wodą z kranu często oferuje lepszą jakość, wolną od chloru i innych dodatków stosowanych w sieciach miejskich. Dodatkowo inwestycja w studnię głębinową może się zwrócić w dłuższej perspektywie poprzez oszczędności na rachunkach za wodę i zwiększenie wartości nieruchomości. W 2026 roku, przy rosnących opłatach za media, coraz więcej inwestorów wybiera to rozwiązanie jako formę zabezpieczenia przed ograniczeniami w dostawach wody.

Jakimi metodami wykonuje się studnię głębinową?

Wykonanie studni głębinowej wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy hydrogeologicznej. Najczęściej stosowane są dwie główne metody wiercenia. Metoda płuczkowa polega na jednoczesnym pogłębianiu otworu i usuwaniu urobku za pomocą płuczki wiertniczej (wodnej lub powietrznej). Jest efektywna w lżejszych gruntach, pozwala na szybsze prace i minimalizuje ryzyko osiadania ścianek otworu. Druga popularna technika to metoda udarowo-obrotowa, która łączy działanie młotów udarowych z obrotowym ruchem wiertnicy. Sprawdza się szczególnie w trudnych, twardych podłożach skalnych lub kamienistych, gdzie tradycyjne płukanie może być niewystarczające. Wybór metody zależy od warunków geologicznych działki, głębokości warstwy wodonośnej oraz planowanej wydajności studni. Przed rozpoczęciem prac warto wykonać badania geologiczne, które pomogą dobrać optymalną technologię i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Aktualne ceny studni głębinowych w Polsce w 2026 roku

Oto orientacyjne widełki cenowe za wykonanie studni głębinowych w 2026 roku (ceny za metr bieżący z materiałem, netto, w zależności od regionu, warunków geologicznych i średnicy rur; ceny mogą się różnić):

Odwiert próbny badawczy o średnicy rury 80 mm – od 150 zł/mb

Studnia kopana mechanicznie kręgowa średnica 900 mm – od 150 zł/mb plus koszt materiału

Studnia głębinowa wiercona średnica rury spożywczej 115 mm – od 200-230 zł/mb

Studnia głębinowa wiercona średnica rury spożywczej 120 mm – od 220-250 zł/mb

Studnia głębinowa wiercona średnica rury spożywczej 125 mm – od 250-280 zł/mb

Studnia głębinowa wiercona średnica rury spożywczej 165 mm – od 280-350 zł/mb

Studnia głębinowa przemysłowa średnica rury 200 mm – od 350 zł/mb

Wiercenie studni bez wody (negatyw) lub niska wydajność poniżej 1000 l/dobę – od 100 zł/mb

Standardowa studnia wiercona metodą płuczkową do 30 m głębokości – orientacyjnie 6000-9000 zł za całość

Studnia w trudnych warunkach geologicznych (metoda udarowo-obrotowa) – nawet do 400-500 zł/mb

Kompleksowa studnia z rurą 115-125 mm i filtrem na głębokości ok. 30 m – od 9000 zł wzwyż

Dodatkowe elementy jak rura osłonowa stalowa (gdy wymagana) – od 150 zł/mb

Ceny obejmują zazwyczaj materiały podstawowe, ale nie zawsze pompę, hydrofor czy pozwolenia wodnoprawne przy większych poborach.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do wykopania studni głębinowej?

Wybierając firmę do wykonania studni głębinowej, pamiętaj o kilku kluczowych aspektach. Sprawdź doświadczenie wykonawcy w danym regionie i referencje z podobnych realizacji – szczególnie w warunkach geologicznych zbliżonych do Twojej działki. Zwróć uwagę, czy oferta obejmuje kompleksową usługę z gwarancją na wodę i materiały (rury atestowane, filtry). Ważne jest również posiadanie odpowiedniego sprzętu dostosowanego do metody wiercenia oraz przeprowadzenie badań hydrogeologicznych przed rozpoczęciem prac. Poproś o szczegółowy kosztorys, który jasno określa, co jest w cenie, a co jest dodatkowo płatne (np. wywóz urobku, pompowanie oczyszczające, montaż pompy). Sprawdź opinie klientów i upewnij się, że firma działa zgodnie z przepisami, w tym wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego przy poborze powyżej 5 m³/dobę lub głębokości powyżej 30 m. Najlepszym rozwiązaniem jest porównanie kilku ofert i wybór nie tylko najtańszej, ale przede wszystkim wiarygodnej i rzetelnej.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

19