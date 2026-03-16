O skuteczności systemów w wersji mikro Polacy mogli przekonać się, montując przy domach panele fotowoltaiczne. To dzięki dotacjom i montażowi setek tysięcy małych przydomowych elektrowni słonecznych udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej osiągnął w naszym kraju w krótkim okresie ponad 20%. Mikroinstalacje przechowujące wodę pochodzącą z roztopionego śniegu i opadów deszczu mają szansę dzięki pomocy rządowej agencji powtórzyć sukces z dziedziny energetyki, ale na polu zagospodarowania wód.

Woda na później – Mikroretencja 2026

Woda z podjazdów, dachów, a także gromadząca się w nadmiarze w gruncie to problem wielu właścicieli domów jednorodzinnych. Dzięki nowemu programowi będą mogli zatrzymać te zasoby na dłużej, bo to się opłaca. Woda w Polsce za sprawą zmian klimatycznych staje się surowcem strategicznym. W tym roku śniegu nie zabrakło, ale w wielu obszarach kraju zaraz po stopnieniu pokrywy śnieżnej nastąpił długotrwały okres bez deszczów. Warto było na ten okres zmagazynować wodę z roztopów do pierwszych prac w ogrodzie. To wreszcie będzie możliwe dzięki programowi rządowej dotacji Mikroretencja 2026. Jest on dedykowany właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy będą mogli dzięki niemu zaoszczędzić nie tylko zasoby wodne, ale i własne fundusze.

Mikroretencja 2026 – jaka kwota?

Budżet programu Mikroretencja 2026 w wysokości 173 mln zł zapewniono z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027. Na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki będzie można otrzymać do 8 000 zł dofinansowania. Kwota dofinansowania dla osób fizycznych nie będzie mogła być wyższa niż 90% kosztów kwalifikowanych.

Dla kogo Mikroretencja 2026?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne - stale lub czasowo, a więc także przy domkach letniskowych.

Mikroretencja dotyczy inwestycji zakończonych – umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji. Dotacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1.07.2024 r. Nie będzie można uzyskać dofinansowania na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. z programu Moja Woda.

Co można wybudować z dotacją Mikroretencja 2026?

Pomocą finansową będzie objęty zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej (podjazdy, chodniki) oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, aby nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

Instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości, a także wykorzystanie zmagazynowanej wody na własne cele, ale z wyłączeniem wykorzystania w działalności gospodarczej i rolniczej.

Od kiedy program Mikroretencja 2026?

NFOŚiGW zakończył już nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw - wnioski beneficjentów o dofinansowanie będą składane do regionalnego WFOŚiGW. Ogłoszenie naborów wraz z informacjami na temat oferowanego wsparcia w konkretnym województwie zaplanowano w drugim kwartale 2026 r.

Deszczówka w 2026 także łatwiejsza

Dzięki nowelizacji Prawa budowlanego, która weszła w życie 7 stycznia 2026 r. uproszczeniu uległy procedury budowy zbiorników na wody opadowe. Wszystkie bezodpływowe zbiorniki o pojemności do 5 m3 można przy domu instalować bez pozwolenia i zgłoszenia. Zbiorniki o pojemności od 5 m3 do 15 m3 (30 m3 w przypadku zabudowy zagrodowej, rolnej) potrzebują jedynie zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Nowe przepisy wymagają, aby geodeta naniósł na mapę zbiornik lub układ zbiorników, jeśli ich łączna pojemność przekracza 5 m3.

