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Gromadzenie wody deszczowej jeszcze niedawno kojarzyło się głównie z domami jednorodzinnymi. Dziś, wraz ze wzrostem kosztów mediów i rosnącą świadomością ekologiczną, coraz częściej pojawia się także w budynkach wielorodzinnych. Balkon lub taras może stać się prostym, ale skutecznym miejscem do małej retencji wody.

Nie jest to rozwiązanie skomplikowane instalacyjnie. To raczej zestaw prostych metod, które pozwalają wykorzystać wodę opadową w codziennych czynnościach – przede wszystkim do podlewania roślin i drobnych prac porządkowych.

Autor: Devan Anderson/ Getty Images Zbieranie deszczówki w bloku nie polega na jej magazynowaniu w dużej skali, lecz na przechwytywaniu niewielkich ilości i ich natychmiastowym wykorzystaniu. To rozwiązanie działa w praktyce tylko wtedy, gdy ma charakter bieżący

Jak działa indywidualne zbieranie deszczówki w bloku?

Zbieranie deszczówki w bloku nie jest skomplikowane, ale wymaga realistycznych oczekiwań. Nie chodzi o magazynowanie dużych ilości wody, lecz o zebranie tego, co faktycznie uda się pozyskać, i wykorzystanie na bieżąco.

W warunkach miejskich balkon jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie deszczówkę można w ograniczonym stopniu przechwycić bez ingerencji w instalację budynku.

Przyjmuje się, że 1 mm opadu to około 1 litr wody na każdy 1 m² powierzchni. Oznacza to, że balkon o powierzchni 5 m² podczas opadu 10 mm może teoretycznie zebrać około 50 litrów wody.

W praktyce odzysk wody jest niższy od wartości teoretycznej, ponieważ część spływa poza pojemniki, rozprasza się na balustradach lub jest wywiewana przez wiatr. Zależy on od warunków, takich jak konstrukcja balkonu, wiatr, kierunek opadów i zabudowa, i może wynosić od kilkunastu procent do ponad połowy wartości teoretycznej, a w niesprzyjających warunkach być jeszcze niższy.

W gęstej zabudowie miejskiej może dodatkowo występować efekt tzw. tunelu wiatrowego, który zwiększa turbulencje powietrza i utrudnia przechwytywanie kropel deszczu. Skala tego zjawiska zależy od lokalnej zabudowy oraz warunków pogodowych.

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Jak zbierać deszczówkę na balkonie w bloku?

Warto pamiętać, że ilość możliwej do zebrania wody zależy nie tylko od opadu, ale też od kierunku wiatru, zabudowy sąsiedniej oraz konstrukcji balkonu. Dlatego dwa identyczne balkony mogą dawać zupełnie różne efekty pozyskiwania deszczówki.

Balkon bez daszku – jak zachowuje się woda?

Na balkonie bez daszku woda rozchodzi się w sposób rozproszony, po balustradzie i powierzchni podłogi. W takich warunkach skuteczność jej gromadzenia zależy od wiatru i intensywności opadów, dlatego zazwyczaj lepiej sprawdza się kilka mniejszych pojemników rozmieszczonych w różnych miejscach niż jeden duży zbiornik.

Balkon z daszkiem – miejsca spływu wody

Jeśli balkon ma daszek, zbieranie deszczówki jest łatwiejsze. Woda spływa wtedy z płyty nad balkonem lub elementów konstrukcyjnych i tworzy powtarzalne miejsca kapania. Warto je zidentyfikować podczas deszczu, bo to tam najlepiej ustawić pojemniki. Jeśli punkty spływu znajdują się tuż poza balkonem, można je częściowo wykorzystać, np. kierując wodę za pomocą lejka.

Ograniczenia konstrukcyjne i sposób gromadzenia

W przeciwieństwie do domów jednorodzinnych nie da się tu zwykle zastosować dużych zbiorników. Na balkonach bez zadaszenia istotna część wody pochodzi bezpośrednio z opadu, natomiast w balkonach z daszkiem większe znaczenie ma spływ wtórny z konstrukcji budynku, co wpływa na sposób jej gromadzenia.

Najprostsze sposoby na przechwycenie deszczówki

Najprostsze rozwiązania do zbierania deszczówki na balkonie to butelki, słoiki, wiadra i kanistry ustawione w miejscach spływu wody. W celu ograniczenia strat można stosować lejki kierujące wodę bezpośrednio do pojemników, co ułatwia pozyskiwanie podczas słabszych lub krótkotrwałych opadów. Stosuje się także donice z funkcją magazynowania wody oraz pojemniki wieszane na balustradzie. Wygodnym rozwiązaniem są również systemy wyposażone w kranik na dole, które pozwalają pobierać wodę bez konieczności podnoszenia zbiornika.

Mini rynienka

Pomysłem na przechwycenie wody deszczowej jest też mini rynienka montowana w miejscu kontrolowanego spływu wody z wyższej kondygnacji lub elementów zadaszenia balkonu. W zależności od sposobu montażu może być ona instalowana bez wiercenia (np. przy użyciu obejm lub uchwytów zaciskowych). Jednak nawet takie rozwiązania mogą w niektórych przypadkach wymagać zgody wspólnoty lub zarządcy, jeśli dotyczą elementów wspólnych budynku, takich jak balustrady, elewacja czy elementy konstrukcyjne zadaszenia. Jeśli montaż wiąże się z wierceniem lub trwałą ingerencją w konstrukcję budynku, uzyskanie zgody jest zazwyczaj konieczne.

Rozwiązania zwiększające zbiór wody

Można również stosować płachty lub folie rozpięte w celu zwiększenia powierzchni zbierania i skierowania wody do jednego punktu. Jest to jednak rozwiązanie niestandardowe w zabudowie wielorodzinnej i wrażliwe na wiatr – nawet umiarkowane podmuchy mogą powodować drgania, unoszenie lub niekontrolowany spływ wody. Wymaga to stabilnego montażu oraz uwzględnienia ryzyka zalewania niższych balkonów lub przestrzeni wspólnych. Takie konstrukcje mogą być również uznane przez wspólnoty mieszkaniowe za ingerencję w wygląd elewacji lub elementów zewnętrznych budynku, dlatego w wielu przypadkach trzeba uzyskać zgodę zarządcy.

Rola roślin w retencji wody

Pomocne mogą być również same rośliny. Balkon obsadzony nimi lepiej wykorzystuje deszczówkę, ponieważ woda wolniej z niego odpływa. Donice z warstwą drenażową (np. keramzytem) zatrzymują część wody, dzięki czemu podłoże wolniej wysycha i rzadziej trzeba podlewać.

Pion deszczowy i instalacje budynku

Zdarza się również, że balkon znajduje się w pobliżu pionu odprowadzającego wodę z dachu, przez co może tam trafiać więcej wody opadowej niż w innych miejscach. Nie wolno jednak ingerować w instalację budynku ani montować elementów do rynien czy pionów bez zgody wspólnoty lub spółdzielni, ponieważ są to części wspólne. W praktyce wykorzystuje się głównie deszczówkę zebraną bezpośrednio na balkonie.

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i Autor: gkuna/ Getty Images Na balkonach w blokach deszczówka często spływa po balustradzie, zbiera się w podstawkach pod doniczkami lub zatrzymuje w warstwie drenażowej skrzynek balkonowych (np. z keramzytem). Te proste elementy działają jak małe punkty retencji, pozwalając wykorzystać wodę zamiast jej tracić.

Do czego można wykorzystać wodę deszczową z balkonu w bloku?

Woda deszczowa z balkonu ma ograniczone, ale praktyczne zastosowanie. W takich warunkach zbiera się jej stosunkowo niewiele, dlatego nie jest to zasób do magazynowania, lecz do bieżącego wykorzystania.

Najczęściej używa się jej do podlewania roślin. W miastach może zawierać niewielkie ilości zanieczyszczeń z powietrza, takich jak pyły czy śladowe związki powstające ze spalin, a jej odczyn bywa lekko kwaśny, choć zwykle jest bliski neutralnemu. W praktyce nie ma to większego znaczenia przy roślinach ozdobnych i deszczówka dobrze się do nich nadaje. Przy warzywach jedzonych na surowo lepiej jednak zachować ostrożność – przede wszystkim nie polewać nią liści i korzystać z czystych pojemników.

Drugim zastosowaniem są proste prace porządkowe:

mycie podłogi balkonu,

czyszczenie donic i podstawek,

płukanie narzędzi ogrodniczych.

Woda może być też używana do wstępnego czyszczenia przedmiotów balkonowych, takich jak konewki czy osłonki na donice. Nie wymaga to wody pitnej, więc deszczówka sprawdza się wystarczająco dobrze.

Czas przechowywania zależy od warunków. W odkrytych pojemnikach wystawionych na pełne słońce jakość wody może szybko się pogarszać – mogą pojawiać się glony oraz owady, np. komary. W zacienionych i przykrytych zbiornikach woda zachowuje przydatność znacznie dłużej, zwłaszcza do podlewania roślin.

Oprócz widocznych glonów znaczenie mają także procesy mikrobiologiczne, takie jak tworzenie się biofilmu na ściankach pojemnika, oraz zanieczyszczenia z powietrza, m.in. pyły zawieszone i drobne cząstki osiadające na powierzchni wody.

i Autor: Valeriy_G/ Getty Images Najczęściej zebrana deszczówka wykorzystywana jest do podlewania roślin.

Aspekty prawne zbierania deszczówki w bloku – z punktu widzenia mieszkańca

Pozyskiwanie deszczówki w bloku nie jest zakazane, jednak warto rozróżnić elementy prywatne i wspólne budynku. Ustawienie pojemnika na własnym balkonie (wiadro, skrzynka, donica) jest traktowane jako zwykłe korzystanie z przestrzeni i nie wymaga zgody.

Granica pojawia się w momencie ingerencji w elementy budynku, takie jak:

elewacja,

balustrady,

rynny i piony deszczowe.

Takie działania zazwyczaj wymagają zgody wspólnoty lub zarządcy, ponieważ dotyczą części wspólnych budynku. Im prostsze rozwiązanie, tym mniejsze ryzyko formalne. W przypadku lekkich, tymczasowych rozwiązań montowanych na balustradzie (bez ingerencji w elewację) interpretacje mogą się różnić w zależności od regulaminu wspólnoty, dlatego warto go sprawdzić. Niezależnie od rozwiązania użytkownik odpowiada za ewentualne szkody, np. zalanie niższych balkonów.

W praktyce większe znaczenie niż ogólne przepisy często mają regulaminy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, które wprowadzają bardziej szczegółowe ograniczenia.

Praktyczne wskazówki użytkowe – deszczówka na balkonie w bloku

Warto trzymać się kilku podstawowych zasad, które ułatwiają zbieranie i wykorzystanie deszczówki na balkonie:

ustaw pojemnik w miejscu rzeczywistego spływu wody,

stosuj kilka mniejszych zbiorników zamiast jednego dużego,

zabezpieczaj wodę przed zanieczyszczeniem (liście, kurz, owady),

zużywaj wodę na bieżąco,

unikaj przelewania się wody na niższe balkony,

nie ingeruj w instalacje budynku,

kontroluj stabilność pojemników przy silnym wietrze,

pamiętaj, że 1 litr wody to ok. 1 kg masy, więc nawet niewielkie pojemniki z deszczówką zwiększają obciążenie balkonu i nie powinny być ustawiane w jednym miejscu ani w nadmiernej ilości.

Podsumowanie

Zbieranie deszczówki na balkonie w bloku to proste rozwiązanie, które pozwala w niewielkim zakresie wykorzystać wodę opadową. Nie zastąpi systemów retencyjnych, ale może realnie ograniczyć zużycie wody wodociągowej w codziennych czynnościach.

Najlepiej sprawdza się szybkie wykorzystanie zebranej wody oraz proste metody jej przechwytywania bez ingerencji w konstrukcję budynku.

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Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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