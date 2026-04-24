Obecnie trudno sobie wyobrazić dom jednorodzinny lub mieszkanie w bloku, które nie jest wyposażone w domofon. Dla osób chcących zapewnić sobie jeszcze większe bezpieczeństwo, przeznaczone są wideodomofony. Są to nowoczesne urządzenia ograniczające dostęp do posesji, a przy tym zapewniające dużą wygodę domownikom.

Jak działa wideodomofon

W skład systemu wideofonu wchodzą dwa główne elementy: ciekłokrystaliczny wyświetlacz sterujący, zamontowany zwykle w przedpokoju oraz szerokokątna kamerka wbudowana w panel zewnętrzny (bramofon), która przekazuje sygnał do monitora. Taki zestaw umożliwia dwustronną komunikację głosową oraz jednostronną komunikację wideo. Wysokiej jakości obrazowi towarzyszy dźwięk, umożliwiający prowadzenie rozmów z obserwowanymi gośćmi. Pozwala to bez konieczności wychodzenia z domu skontrolować, kto czeka przed naszymi drzwiami lub furtką i ocenić ewentualne zagrożenie. Łączność monitora z jednostką bramową może być realizowana za pośrednictwem tradycyjnego kabla lub bezprzewodowo (w przypadku, gdy nie ma możliwości rozprowadzenia przewodów).

Cyfrowe wideodomofony pracujące w technologii IP mogą współpracować z komputerami, tabletami lub smartfonami, pozwalając za pośrednictwem internetu z dowolnego miejsca na ziemi, zdalnie kontrolować, kto chce wejść do naszego domu. Dodatkowo mogą być wyposażone w funkcje rejestrowania wywołania, sterowania bramą wjazdową, nagrywania filmów czy zapisywania zdjęć osób odwiedzających dom podczas naszej nieobecności. Po aktywowaniu funkcji monitoringu otoczenia, kamera będzie rejestrowała obraz automatycznie, zapisując go w określonych odstępach czasowych na karcie pamięci SD wraz z datą i godziną.

Nowoczesne wideodomofony wyposażone w kamery na podczerwień mogą pracować również nocą przy całkowitym braku oświetlania, zapewniając pełną kontrolę tego, co dzieje się przed furtką. Na rynku znaleźć można modele wideodomofonów umożliwiające podłączenie dodatkowej kamery zewnętrznej, która pozwoli zobaczyć obraz z innego ujęcia. Dobrej klasy stacje bramowe są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, a konsole sterujące wykonane są estetyczne i z dbałością o detale (czasami istnieje nawet możliwość dobrania koloru obudowy). Dzięki temu bez trudu można dopasować konsolę do naszego wnętrza. Ceny wideodomofonów są zróżnicowane. W zależności od urządzenia, wyposażenia w dodatkowe funkcje i możliwości, koszt zestawu wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Wideodomofon: budowa zestawu

Wideodomofon jak już pisaliśmy, to połączenie domofonu i kamery wideo. Składa się z modułu zewnętrznego zwanego też stacją bramową, instalowanego przy furtce lub przed wejściem do bloku oraz zamontowanej w mieszkaniu wewnętrznej konsoli sterującej, z wbudowanym (najczęściej dotykowym) ekranem LCD. Oprócz tego wideodomofon wyposażony jest w zestaw głośnomówiący (rzadziej słuchawkę) oraz przyciski przywołania, otwierania i inne funkcje dodatkowe np. pozwalające dostosować parametry wyświetlanego obrazu (jasność i kolor), wyregulować głośność dzwonka, wybrać jedną z dostępnych melodii gongu, czy dostosować głośność rozmowy.

Stacja bramowa

Stacja bramowa powinna być trwała, wodoszczelna (najlepiej z daszkiem ochronnym), wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium. Konstrukcja wyposażona jest zazwyczaj w klawiaturę i przycisk dzwonka. Wbudowana kamera pokazująca osobę stojącą przy wejściu, ma często możliwość dodatkowej regulacji ustawienia obiektywu w poziomie i w pionie (w zakresie kilkunastu stopni) oraz kąt widzenia wynoszący ok. 90°. Kamera jest dodatkowo podświetlana diodami LED IR (na podczerwień), dzięki czemu możliwa jest obserwacja wejścia po zapadnięciu zmroku. Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w klawiaturę numeryczną umożliwiająca otwieranie zamka za pośrednictwem kodu PIN oraz czytnik breloków zbliżeniowych lub kart dostępowych RFID, które przykłada się do urządzenia. Za ich pośrednictwem system odczytuje kod, a po jego identyfikacji otwiera zamek (elektrozaczep). Ciekawym rozwiązaniem są stacje bramowe połączone z klasyczną skrzynką na listy.

Urządzenie pracuje na zewnątrz, jest wystawione na niszczący wpływ warunków atmosferycznych (wahania temperatury, wiatr, słońce, deszcz, śnieg), a także jest narażone na działania wandali. Dlatego też wybierając wideofon należy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonany jest panel bramowy (np. z utwardzanego stopu aluminium), a także na solidność montażu elementów w obudowie.

Moduł wewnętrzny

Drugim elementem zestawu wideodomofonu jest moduł wewnętrzny z dotykowym, podświetlanym monitorem LCD TFT, który włącza się automatycznie, gdy ktoś naciśnie przycisk dzwonka. Można go też włączyć niezależnie i zobaczyć, co dzieje się przez naszą posesją. Panel wewnętrzny umożliwia sterowanie ryglem elektromagnetycznym otwierającym drzwi wejściowe lub furtkę. Interfejs użytkownika jest najczęściej w polskim języku, a rozmieszczenie i oznaczenie przycisków intuicyjne. Oprócz tego w skład zestawu wchodzi jeszcze zasilacz dla obu urządzeń, który podłącza się do zasilania 230 V (na listwę DIN w skrzynce z bezpiecznikami) oraz odpowiednia ilość wewnętrznego kabla niskoprądowego YTDY lub sieciowego UTP (tzw. skrętka komputerowa) i zewnętrznego XSTDY, którym łączy się urządzenia wewnątrz i na zewnątrz domu.

Rodzaje wideodomofonów

Wideodomofony można podzielić na dwa typy: jednorodzinne i wielorodzinne. Pierwsze instaluje się w domach, drugie zaś w kamienicach, blokach mieszkalnych i apartamentowcach. Modele wideodomofonów jednorodzinne mają zazwyczaj tylko jeden przycisk wywołania, wielorodzinne natomiast pozwalają nawiązywać kontakt wzrokowy i słuchowy z wieloma osobami, a także są wyposażone w klawiaturę, służącą do wpisywania numeru lokalu, do którym chcemy zadzwonić. Dostępne są również wideodomofony z dwoma monitorami przeznaczone dla domów dwurodzinnych. W takich przypadkach „bliźniak” stojący na wspólnej posesji ma jedną furtkę wejściową. Potrzebna jest wtedy jedna zewnętrzna kaseta bramofonowa oraz dwa wewnętrzne panele sterujące.

Jakie funkcje może mieć wideodomofon

Niektóre modele wideodomofonów potrafią dodatkowo sygnalizować, czy furtka jest zamknięta, sterować otwieraniem i zamykaniem bram wjazdowych, drzwi wejściowych, a nawet oświetleniem. Jedną z funkcji dodatkowych, w jaka może być wyposażony moduł wewnętrzny jest pamięć, na której zapisywane są krótkie filmiki lub zdjęcia osób dzwoniących do drzwi podczas naszej nieobecności. W droższych modelach wideodomofonów dostępna jest funkcja monitoringu (detekcji ruchu), dzięki której kamera wbudowana w panel zewnętrzny automatycznie zapisuje zdjęcia, rejestruje wideo lub uruchamia alarm, gdy tylko wykryje jakikolwiek ruch przed obiektywem (lub w określonych przez właściciela godzinach).

Spotkać można wideodomofony z funkcją „nie przeszkadzaj”, umożliwiającą czasowe wyłączanie dzwonka tak, aby nikt nie zakłócał naszego spokoju. Na rynku znaleźć można modele wideodomofonów, wyposażone w nowinki technologiczne znane jeszcze do niedawna z filmów SF, np. czytnik biometryczny, skanujący odcisk palca osoby chcącej otworzyć furtkę lub funkcja automatycznego rozpoznawania twarzy. Dodatkowo ekran monitora może pełnić rolę cyfrowej ramki, na której będą wyświetlane ulubione zdjęcia odczytywane z karty pamięci SD.

i Autor: materiały prasowe Legrand/ Materiały prasowe Wideodomofon CLASSE 300X13E Wi-Fi Legrand. Technologia Wi-Fi umożliwia nawiązanie łączności pomiędzy wideodomofonem i smartfonem. Dzięki temu za pomocą smartfona możesz odbierać połączenia, otwierać bramkę, włączać podgląd kamery lub aktywować inne funkcje będąc w domu lub poza nim

Instalacja wideodomofonu

Podczas montażu przewodowego systemu wideodomofonu, kabel łączący urządzenia wewnątrz i na zewnątrz domu zakopuje się na głębokość ok. 70 cm, obsypując warstwą piasku dla wyeliminowania naprężenia wywoływanego przez ruchy gruntu i zabezpieczając folią ostrzegawczą. Wewnątrz domu przewody prowadzi się w bruzdach lub w listwach elektroinstalacyjnych. Bramofon należy zainstalować na odpowiedniej wysokości (ok. 160 cm nad ziemią) tak, aby twarz osoby stojącej przy furtce była dobrze widoczna w obiektywie kamery, a obsługa przycisków dzwonka i klawiatury nie wymagała stawania na palcach.

Wideodomofon przewodowy i bezprzewodowy

Montaż systemu kablowego wymaga przeprowadzenia przewodów, które będą przesyłać obraz i dźwięk, a także pozwolą sterować otwieraniem furtki czy bramy. Wiąże się to niestety z koniecznością rozkopywania trawnika, zdejmowaniem kostki brukowej, wierceniem otworów, a nawet kuciem bruzd w ścianach. Gdy instalacja kładziona jest w nowym, jeszcze nie wykończonym domu, system przewodowy z pewnością jest lepszym rozwiązaniem. Jego zaletami są stabilność pracy, odporność na zakłócenia, warunki pogodowe, a także na próby namierzenia i przejęcia sygnału przez osoby niepowołane. Gdy jednak w grę wchodzi już wykończony dom, prostszym (ale i droższym) rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu bezprzewodowego. Pod względem technicznym i funkcjonalnym system ten nie ustępuje swojemu przewodowemu odpowiednikowi, koszt samej instalacji nie jest wysoki. Współczesne urządzenia używają do komunikacji fal radiowych, których zasięg wynosi ok. 50 metrów, co przy większości posesji całkowicie wystarcza. Jedynym elementem, który potrzebuje zasilania z sieci elektrycznej jest bramofon (a konkretnie elektrozaczep). Zazwyczaj jednak podłączenie nie jest uciążliwe, gdyż prąd doprowadza się ze skrzynki złącza elektrycznego, znajdującej się w linii ogrodzenia. Jeśli chodzi o moduł wewnętrzny, jedyną rzeczą o jakiej trzeba pamiętać to wymiana baterii. Niektóre systemy bezprzewodowe mają możliwość podglądu obrazu z kamery oraz sterowanie bramą za pomocą smartfonu lub tabletu. Dodatkową zaletą instalacji bezprzewodowych jest możliwość prostego podłączania do nich dodatkowych odbiorników (np. kamer lub monitorów).

Wideodomofony IP

Na rynku dostępne są wideodomofony IP współpracujące z urządzeniami mobilnymi, dzięki którym można mieć pod kontrolą dom i jego otoczenie – bez względu na to, gdzie aktualnie znajduje się właściciel. System łączy się za pośrednictwem internetu ze smartfonem lub tabletem, na których zainstalowana jest dedykowana aplikacja. Wyświetla obraz z kamery zamontowanej przy furtce i umożliwia komunikację głosową i wideo z osobą znajdującą się przed wejściem, a także zdalne zwalnianie rygla i otwieranie bramy. Możliwe jest też przesyłanie sygnału z bramofonu na kilka telefonów, zapisywanie zdjęć lub rejestrację filmów z rozmowy, wgląd w historię połączeń, a nawet wybór melodii dzwonka z pamięci telefonu. Ciekawe jest, że kontaktujący się z nami gość nie wie, że właściciela nie ma w domu, a rozmowa prowadzona jest np. z drugiego końca świata.

Cyfrowy „e-judasz”

Alternatywnym rozwiązaniem np. dla właścicieli mieszkań w blokach, do których wejście nie jest zabezpieczone domofonem lub dla osób starszych, o słabym wzroku może być elektroniczny wizjer wideo z przyciskiem dzwonka. Urządzenie to zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (tzw. judasz), pozwalając zobaczyć na ekranie wyświetlacza LCD, kto stoi na korytarzu. Wyposażone jest w szerokokątną kamerę przystosowaną do montażu w miejsce standardowego wizjera, z oświetleniem IR umożliwiającym podgląd nawet przy zgaszonym świetle. Urządzenie instaluje się w otworze po standardowym „judaszu”, nie wymaga przeróbek ani przeciągania kabli (kamerę umieszcza się na zewnątrz drzwi, wyświetlacz od wewnętrznej strony). Wizjer wideo może mieć funkcję rejestrowania zdjęć i wideo na karcie pamięci Micro SD, urządzenie te może być również wyposażane w funkcję przybliżania (zoom). Wizjer zasilany jest bateryjnie lub akumulatorowo, w zestawie znajduje się również ładowarka USB. Elektroniczne wizjery są dużo tańsze od systemów wideodomofonowych.

