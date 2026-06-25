Cena systemu alarmowego do domu 2026. Ile kosztuje alarm z montażem?

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Systemy alarmowe do domu – jakie są dziś popularne?

W domach jednorodzinnych popularne są dziś przede wszystkim trzy typy alarmów: przewodowe, bezprzewodowe oraz hybrydowe. System przewodowy najczęściej wybiera się na etapie budowy lub generalnego remontu, gdy można bez większych problemów rozprowadzić okablowanie pod czujki, manipulator, centralę i sygnalizator. Jego zaletą jest stabilność pracy, brak konieczności częstej wymiany baterii w czujkach i duża odporność na zakłócenia. Wadą może być większa ingerencja w ściany, jeśli alarm montuje się w wykończonym budynku.

Coraz częściej inwestorzy wybierają też systemy bezprzewodowe i smart alarmy, które można obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej. Takie zestawy są wygodne w domach już zamieszkanych, bo montaż zwykle nie wymaga kucia ścian. Różnią się jednak zasięgiem komunikacji, liczbą obsługiwanych czujników, sposobem powiadamiania oraz możliwością integracji z monitoringiem, wideodomofonem, automatyką bramową czy roletami. System hybrydowy łączy oba podejścia: część elementów może być przewodowa, a część bezprzewodowa, co ułatwia rozbudowę instalacji po kilku latach użytkowania.

Aktualne ceny systemów alarmowych do domu 2026

Podstawowa centrala alarmowa do instalacji przewodowej z obudową i anteną LTE: około 664 zł brutto.

Zestaw centrali alarmowej do większej instalacji przewodowej, bez kompletu czujek: około 799 zł brutto.

Bezprzewodowy zestaw z centralą, dwiema czujkami ruchu, czujką otwarcia i pilotem: około 1199 zł brutto.

Bezprzewodowy zestaw startowy z hubem, czujką ruchu, czujką magnetyczną i pilotem: około 1538 zł brutto.

Przewodowy alarm domowy z centralą, 5 czujkami ruchu, manipulatorem, sygnalizatorem, akumulatorem i transformatorem: około 1620 zł brutto.

System alarmowy z 4 czujkami, manipulatorem, aplikacją mobilną i powiadamianiem: około 1455 zł brutto.

Rozbudowany system alarmowy z 8 czujkami, manipulatorem LCD, sygnalizatorem i obsługą aplikacji: około 1898 zł brutto.

Zestaw alarmowy z 7 czujkami, sygnalizatorem, manipulatorem i komunikacją IP: około 2229 zł brutto.

Kompletny system alarmowy z 8 czujkami, komunikacją GSM/Wi-Fi i funkcjami automatyki: około 2499 zł brutto.

Bezprzewodowy zestaw alarmowy z centralą obsługującą do 96 urządzeń, pilotem, czujką ruchu i kontaktronem: około 2619 zł brutto.

Bezprzewodowy alarm z 8 czujkami, manipulatorem LCD, sygnalizatorem, aplikacją i powiadamianiem GSM: około 3083 zł brutto.

Zaawansowany system alarmowy z centralą LTE/IP, 14 czujkami, manipulatorem dotykowym i komunikacją GSM/Wi-Fi: około 3726 zł brutto.

Do ceny sprzętu trzeba doliczyć montaż, jeśli inwestor nie wykonuje go samodzielnie. W 2026 roku robocizna za montaż punktu instalacji alarmowej wynosi przeciętnie około 154–216 zł brutto za punkt, zależnie od miasta i stopnia skomplikowania prac. Przy systemie obejmującym centralę, manipulator, sygnalizator oraz kilka czujek koszt usługi może więc znacząco podnieść finalną cenę całej inwestycji. Osobną pozycją bywa abonament za monitoring domu przez firmę ochroniarską, który najczęściej mieści się w przedziale około 201–262 zł brutto miesięcznie.

Jaki system alarmowy do domu wybrać w 2026 roku?

Przy wyborze alarmu warto patrzeć nie tylko na cenę zestawu, ale też na liczbę wejść i stref, sposób powiadamiania, obecność modułu LTE/GSM, możliwość pracy z aplikacją, awaryjne zasilanie oraz łatwość rozbudowy. Do małego domu wystarczy często prosty zestaw z kilkoma czujkami, ale w większym budynku lepiej zaplanować ochronę drzwi, okien, garażu, kotłowni i strefy nocnej. Dobrze dobrany alarm powinien ograniczać fałszywe wzbudzenia, mieć zabezpieczenie sabotażowe i dawać możliwość serwisowania po latach, bo najtańszy zakup nie zawsze oznacza najniższy koszt użytkowania.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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