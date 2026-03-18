Ile kosztuje bidet lub bidetta w 2026 roku? Porównanie typów i cen

Dlaczego bidety i bidetty zyskują na popularności w 2026 roku?
Bidety i bidetty zyskują na popularności przede wszystkim dzięki rosnącej świadomości higieny osobistej oraz trendom ekologicznym. Po okresie pandemii Polacy częściej szukają rozwiązań, które ograniczają zużycie papieru toaletowego i wody, jednocześnie zapewniając delikatne mycie strumieniem wody. Są one szczególnie doceniane przez seniorów, osoby z problemami zdrowotnymi oraz rodziny z dziećmi, ponieważ poprawiają komfort codziennego użytkowania łazienki i wspierają profilaktykę zdrowotną. W małych mieszkaniach bidetty pozwalają uniknąć zajmowania dodatkowej powierzchni, co czyni je praktycznym wyborem w blokach i nowych inwestycjach deweloperskich.
Bidet to oddzielne urządzenie sanitarne przypominające niską miskę WC, montowane obok toalety i wymagające własnej instalacji wodnej oraz miejsca w łazience. Z kolei bidetta (nakładana deska bidetowa) to nakładka montowana bezpośrednio na istniejącej muszli WC – zajmuje minimalną przestrzeń i często wyposażona jest w elektroniczne funkcje, takie jak regulowana temperatura wody, suszenie czy masaż. Różnica polega głównie na sposobie montażu i koszcie: bidet tradycyjny jest bardziej klasyczny i stabilny, ale bidetta oferuje nowoczesne udogodnienia przy niższej ingerencji w instalację.
Aktualne ceny bidetów i bidett z montażem w 2026 roku
- Bidet podwieszany podstawowy: cena urządzenia 423 zł, cena z montażem 623 zł.
- Bidet podwieszany standard: cena urządzenia 453 zł, cena z montażem 653 zł.
- Bidet podwieszany z wykończeniem specjalnym: cena urządzenia 689 zł, cena z montażem 889 zł.
- Bidet podwieszany większy model: cena urządzenia 719 zł, cena z montażem 919 zł.
- Bidet wiszący mini: cena urządzenia 699 zł, cena z montażem 899 zł.
- Bidet wiszący standard: cena urządzenia 711 zł, cena z montażem 911 zł.
- Bidet wiszący premium: cena urządzenia 828 zł, cena z montażem 1028 zł.
- Bidet stojący ceramiczny: cena urządzenia 919 zł, cena z montażem 1119 zł.
- Deska bidetowa elektroniczna podstawowa: cena urządzenia 1199 zł, cena z montażem 1349 zł.
- Deska bidetowa z pilotem zdalnym: cena urządzenia 1550 zł, cena z montażem 1700 zł.
- Deska bidetowa z funkcją suszenia: cena urządzenia 1699 zł, cena z montażem 1849 zł.
- Zestaw bidetta z miską WC: cena urządzenia 2149 zł, cena z montażem 2349 zł.
- Bidetka nakładana prosta manualna: cena urządzenia 20 zł, cena z montażem 120 zł.
- Deska bidetowa zaawansowana z masażem: cena urządzenia 1900 zł, cena z montażem 2100 zł.
Jak zmieniły się ceny bidetów i bidett w ostatnich latach?
W ostatnich latach ceny bidetów ceramicznych tradycyjnych stopniowo rosły pod wpływem inflacji i wzrostu kosztów materiałów produkcyjnych. Jednocześnie bidetty elektroniczne stały się znacznie bardziej dostępne dzięki większej liczbie producentów i konkurencji na rynku polskim. W 2026 roku obserwujemy stabilizację cen, co sprawia, że zarówno budżetowe modele, jak i te z zaawansowanymi funkcjami są atrakcyjniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dla osób planujących remont.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze bidetu lub bidetty?
Przy wyborze bidetu lub bidetty warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość wykonania i materiał – ceramika powinna być odporna na zarysowania, a deski elektroniczne na wilgoć i awarie. Sprawdź kompatybilność z istniejącą miską WC w przypadku bidett, dostępność funkcji takich jak podgrzewanie wody, suszenie czy regulacja strumienia oraz zużycie prądu i wody. Istotne są także opinie użytkowników, długość gwarancji oraz możliwość łatwego serwisowania, bo to wpływa na długoterminowe koszty eksploatacji i wygodę codziennego użytkowania.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
