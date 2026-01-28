Stacja uzdatniania wody. Czysta woda dla całego domu

Murator Remontuje #2: Wymiana baterii wannowej Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Stacja uzdatniania wody poprawia jakość wody dla całego domu. Powinna mieć odpowiednią wydajność, pozwalającą na szybkie i skuteczne oczyszczanie wody w dużych ilościach. Rodzaj złoża dobiera się na podstawie badań fizyko-chemicznych wody, tak by skutecznie usuwać zawarte w wodzie zanieczyszczenia i występujące w nadmiarze pierwiastki i związki rozpuszczone. Do wyboru są zmiękczacze (usuwające twardość wody), odżelaziacze i odmanganiacze (usuwające odpowiednio żelazo i mangan), złoża z węglem aktywnym, do usuwania azotanów, neutralizowania, a także multifunkcyjne. Bez trudu można dobrać odpowiedni rodzaj do parametrów wody.

Dzięki odpowiednio dobranej i zamontowanej stacji uzdatniania domownicy mogą wykorzystywać wodę pobieraną ze studni na potrzeby gospodarcze, a także pić ją bez obaw o swoje zdrowie.

Gdy wodę na potrzeby domowe czerpiemy z własnej studni, a nie z wodociągu, wówczas prawie zawsze konieczne jest jej uzdatnianie. Zwykle bowiem nie spełnia wymagań stawianych wodzie pitnej i przeznaczonej do stosowania w gospodarstwach domowych. Już na etapie projektu trzeba przewidzieć miejsce na urządzenie, które będzie poprawiało jej jakość. Ile miejsca potrzeba na jego zamontowanie? Jakie wymagania musi spełnić pomieszczenie, w którym ma stanąć stacja uzdatniania wody?

Miejsce na stację uzdatniania wody: gdzie ją zamontować

Stacja uzdatniania wody zazwyczaj składa się z kolumny ciśnieniowej, w której znajduje się w zależności od rodzaju urządzenia – złoże filtracyjne lub żywica jonowymienna, głowicy sterującej jej pracą oraz dodatkowego zbiornika na roztwór do regeneracji złoża. Kolumna filtracyjna oraz zbiornik regeneracyjny mogą być w osobnych obudowach albo – w przypadku urządzeń kompaktowych – we wspólnej obudowie.

Miejsce na stację uzdatniania trzeba zaplanować w pobliżu wejścia instalacji wodnej do domu, możliwie blisko hydroforu. Montuje się ją na głównym przewodzie doprowadzającym wodę do domu, za wodomierzem (jeśli jest zamontowany na instalacji). Zwykle z wykorzystaniem by-bassa, czyli obejścia. Warto pamiętać, aby odgałęzienie instalacji zasilającej kran ogrodowy, zaplanować przed miejscem włączenia stacji uzdatniania do instalacji. Podlewanie ogrodu wodą uzdatnioną jest niewskazane, przede wszystkim ze względów ekonomicznych.

Na instalacji wodnej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji uzdatniania wody powinny znaleźć się zawory odcinające, manometry, a także zawory pozwalające pobrać próbki wody – przed i po jej uzdatnianiu. Trzeba też przewidzieć swobodny dostęp do zbiornika regeneracyjnego, w którym systematycznie będzie uzupełniany środek regeneracyjny. Niekiedy konieczne jest zamontowanie dwóch kolumn filtracyjnych o odmiennych właściwościach, gdy woda jest bardzo złej jakości. Na to wszystko trzeba przewidzieć wystarczająco dużo miejsca.

Przeczytaj też:

Standardem też jest stosowanie na instalacji przed stacją uzdatniania wody narurowych filtrów mechanicznych, które chronią ją przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi wraz z wodą. Zwykle stosuje się wkłady piankowe lub sznurkowe, o dokładności 20 mikronów.

Z powyższych względów zazwyczaj stację uzdatniania wody lokalizuje się w kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym.

Nie tylko wymagania odnośnie do wielkości pomieszczenia, zapewniające swobodną jego obsługę są ważne. Dla prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest zapewnienie dodatniej temperatury w pomieszczeniu, niezależnie od pory roku. Najczęściej minimalna temperatura to 3-5 stopni Celsjusza. Niewskazane jest też przegrzewanie urządzenia. Trzeba to uwzględnić, wybierając miejsce na ustawienie stacji uzdatniania.

Stacja uzdatniania wody a instalacje

Stacja uzdatniania wody a instalacja wodna

Dla prawidłowej pracy stacji uzdatniania konieczne jest zapewnienie odpowiednich parametrów wody w instalacji, dotyczących jej ciśnienia i temperatury. Zwykle producenci konkretnych urządzeń podają optymalny zakres zarówno temperatury, jak i ciśnienia wody. Dopuszczalna, maksymalna wartość temperatury dopływającej do urządzenia wody to zwykle 45-50oC. Zbyt gorąca woda może spowodować nie tylko uszkodzenie elementów głowicy sterującej, ale też złoża znajdującego się w stacji uzdatniania.

Warto na to zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy na instalacji zamontowany jest podgrzewacz wody lub kocioł. Wskazane jest, aby na instalacji przed podgrzewaczem wody lub kotłem zamontować zawór zwrotny, który będzie zapobiegał cofaniu się gorącej wody na stację uzdatniania i jej uszkodzeniu.

Istotne jest też odpowiednie ciśnienie w instalacji, by zapewnić wymagany, intensywny strumień wody nawet w najdalej położonym punkcie poboru wody. Nie może być ani zbyt niskie , ani zbyt wysokie. Dobierając parametry pracy zestawu hydroforowego, trzeba uwzględnić obecność stacji uzdatniania wody i dopasować do tego ich wartość.

Wymagane ciśnienie na wejściu na stację uzdatniania można znaleźć w jej karcie technicznej. Może wynosić od 1,4 do 2,5 bara. Gdy istnieje obawa, że ciśnienie będzie zbyt wysokie, wówczas konieczne jest zastosowanie reduktora ciśnienia.

W karcie technicznej można też znaleźć informację o minimalnym natężeniu przepływu wody, który zapewni oczekiwany efekt uzdatniania (na przykład 11 litrów na minutę).

Stacja uzdatniania wody a kanalizacja

Praktycznie każda stacja uzdatniania wody wymaga zlokalizowania w jej pobliżu odpływu kanalizacyjnego. Jest to związane z koniecznością płukania złoża filtracyjnego i żywic jonowymiennych wstecznym strumieniem roztworu wody i soli. Popłuczyny w przypadku zmiękczaczy charakteryzują się zwiększoną zawartością chlorków.

Może to być kratka odpływowa zlokalizowana w podłodze albo krócieć podłączony do przewodu odpływowego do kanalizacji. Woda z płukania jest kierowana do kanalizacji za pomocą elastycznego węża. Do kanalizacji podłącza się też wąż awaryjny, którym jest odprowadzany nadmiar wody ze stacji uzdatniania po przekroczeniu wyznaczonego poziomu.

Wąż musi być zamontowany, aby spływająca się woda nie mogła cofnąć się na stację uzdatniania.

Woda z płukania złoża filtracyjnego i żywicy jonowymiennej zwykle nie nadaje się do podlewania ogrodu. Gdy ścieki z naszego domu trafiają do przydomowej oczyszczalni, trzeba dowiedzieć się o możliwość odprowadzania na nią popłuczyn. Zależy to w dużej mierze od rodzaju oczyszczalni. Może być wskazane częstsze stosowanie preparatów zawierających bogatą gamę bakterii, w celu zintensyfikowania procesów oczyszczania.

Stacja uzdatniania wody a instalacja elektryczna

Jeśli stacja uzdatniania jest wyposażona w automatyczną głowice sterującą, wówczas konieczne jest umiejscownienie w jej bliskim sąsiedztwie gniazda elektrycznego z uziemieniem. Niektóre stacje uzdatniania są zasilane napięciem 230 V, inne poprzez transformator – na bezpieczne napięcie 24 V. Dobrze jest też przewidzieć zasilanie awaryjne w przypadku częstych przerw w dostawie prądu.

Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Choć stacja uzdatniania wody działa automatycznie, konieczne jest regularne kontrolowanie. Przede wszystkim co najmniej raz w tygodniu powinno się sprawdzić poziom soli w zbiorniku regeneracyjnym i – jeśli jest taka potrzeba – uzupełnić go. Powinno się też okresowo sprawdzać parametry wody – przed i po uzdatnianiu, a także skontrolować na manometrach ciśnienie wody w instalacji. W razie potrzeby powinno się czyścić filtry mechaniczne. Samo złoże w stacji uzdatniania wymienia się co kilka lat, w zależności od jego rodzaju, a także jakości dopływającej wody i jej zużycia.