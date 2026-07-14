Ceny drewutni 2026 – ile kosztuje zakup i samodzielna budowa?

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Do czego przydaje się drewutnia na drewno opałowe?

Drewutnia służy przede wszystkim do uporządkowanego przechowywania drewna kominkowego, opału do kotła, szczap używanych w piecu oraz drewna przygotowanego do paleniska ogrodowego. Zadaszenie chroni stos przed deszczem i śniegiem, natomiast otwarte lub ażurowe ściany zapewniają cyrkulację powietrza. Dzięki temu drewno może stopniowo wysychać zamiast chłonąć wilgoć i pleśnieć.

Prawidłowo wykonana konstrukcja oddziela polana od ziemi, na której po opadach długo utrzymuje się wilgoć. Przechowywanie drewna w suchym i przewiewnym miejscu pomaga obniżyć jego wilgotność. Drewno opałowe przeznaczone do spalania powinno mieć wilgotność poniżej 20 proc., co najczęściej wymaga sezonowania przez co najmniej rok lub dwa lata.

Gdzie najlepiej ustawić drewutnię w ogrodzie?

Najlepsze będzie miejsce suche, przewiewne i częściowo nasłonecznione. Należy unikać zagłębień terenu, stale zacienionych zakątków oraz miejsc, w których po deszczu zbiera się woda. Podłoże powinno być stabilne i wypoziomowane. Konstrukcję można ustawić na bloczkach betonowych, płytach chodnikowych albo punktowych podporach, dzięki czemu drewniane elementy nie będą stykały się bezpośrednio z gruntem.

Drewutnię warto zlokalizować stosunkowo blisko domu, lecz nie należy szczelnie dociskać jej do elewacji. Pozostawienie odstępu umożliwia przepływ powietrza i ogranicza gromadzenie się wilgoci. Trzeba również zapewnić wygodne dojście, szczególnie zimą, oraz możliwość dowożenia opału taczką. Drewno powinno być osłonięte przede wszystkim od góry, podczas gdy boki konstrukcji muszą pozostać przewiewne.

Aktualne ceny drewutni 2026 i koszt samodzielnej budowy

Ceny sprawdzono w ofertach internetowych w lipcu 2026 roku. Nie uwzględniają one ewentualnego kosztu transportu, przygotowania podłoża ani montażu.

Mała drewniana drewutnia z kratką o powierzchni około 0,69 m² – 369 zł.

Kompaktowa drewutnia drewniana o wymiarach około 131 × 48 × 149 cm – 409 zł.

Niewielka wiata na drewno o pojemności około 0,5 m³ – 397 zł.

Wzmocniona drewutnia o pojemności około 1,1 m³ – 410 zł.

Drewutnia na drewno kominkowe o pojemności około 2,4 m³ – 549 zł.

Drewutnia ogrodowa o pojemności około 1,4 m³ – 651 zł.

Metalowa drewutnia o wymiarach około 190 × 182 cm – 828,99 zł.

Drewutnia drewniana o wymiarach około 182 × 90 cm i wysokości 220 cm – 849 zł.

Impregnowana wiata na drewno o wymiarach około 240 × 65 × 184 cm – 935 zł.

Drewniana drewutnia o wymiarach około 217 × 80 cm – 979 zł.

Duża wiata o wymiarach około 278 × 90 × 184 cm i pojemności 4,63 m³ – 1319 zł.

Podwójna drewutnia o wymiarach około 280 × 111 cm – 1419 zł.

Gotowe drewutnie kosztują zatem najczęściej od około 370 do 1420 zł. Większe konstrukcje połączone ze schowkiem lub domkiem narzędziowym mogą być znacznie droższe i kosztować od około 3100 do nawet 6000 zł.

Ile kosztuje samodzielna budowa drewutni w 2026 roku?

Samodzielne wykonanie prostej drewutni o szerokości około 2 m, głębokości 70–90 cm i wysokości do 2 m kosztuje orientacyjnie od 900 do 1600 zł. W tej kwocie można uwzględnić kantówki na konstrukcję nośną, deski na podłogę i ażurowe ściany, lekkie pokrycie dachowe, impregnat, bloczki lub podstawy słupów oraz elementy montażowe.

Przykładowo kantówka sosnowa 70 × 70 × 2400 mm kosztuje około 40 zł, mniejsza kantówka konstrukcyjna około 28 zł, a impregnowana deska szalunkowa 25 × 120 × 3000 mm około 25 zł. Płyta bitumiczna na dach kosztuje około 38–40 zł za arkusz, opakowanie impregnatu około 73–83 zł, natomiast bloczek betonowy około 7,50 zł za sztukę.

Orientacyjny koszt poszczególnych elementów wygląda następująco:

Kantówki i elementy ramy – od 400 do 650 zł

Deski na podłogę, tył i boki – od 250 do 450 zł

Pokrycie dachowe – od 80 do 180 zł

Impregnat do drewna – od 70 do 150 zł

Bloczki, kotwy, kątowniki i wkręty – od 100 do 250 zł

Do kosztorysu trzeba doliczyć ewentualną dostawę długich elementów oraz zakup lub wynajem narzędzi. Oszczędności można uzyskać, wykorzystując drewno pozostałe po budowie, deski rozbiórkowe albo palety, pod warunkiem że materiał jest zdrowy, suchy i pozbawiony śladów zgnilizny.

Jak samodzielnie zrobić prostą drewutnię?

Budowę należy rozpocząć od przygotowania równego, utwardzonego podłoża i ustawienia bloczków albo kotew pod słupy. Następnie z kantówek wykonuje się prostokątną ramę nośną, którą trzeba usztywnić poprzecznymi ryglami i zastrzałami. Podłogę układa się kilka lub kilkanaście centymetrów nad gruntem, pozostawiając między deskami niewielkie szczeliny. Boki i tył drewutni powinny być ażurowe, aby powietrze swobodnie przepływało między polanami.

Przednie słupy należy wykonać nieco wyższe od tylnych, uzyskując spadek dachu umożliwiający odpływanie deszczu i topniejącego śniegu. Dach można pokryć płytą bitumiczną, blachą albo innym lekkim i odpornym na wilgoć materiałem. Powinien on wystawać poza obrys ścian, szczególnie od frontu. Na zakończenie całą konstrukcję trzeba dokładnie zaimpregnować, zwracając szczególną uwagę na przecięte końce desek i elementy znajdujące się najbliżej gruntu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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