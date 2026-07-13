Ceny wiatrowskazów 2026 – ile kosztuje wiatrowskaz na dach i do ogrodu?

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Do czego przydaje się wiatrowskaz?

Wiatrowskaz to proste urządzenie, którego ruchomy element ustawia się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Pozwala szybko ocenić, skąd wieje wiatr, bez korzystania ze stacji pogodowej lub aplikacji. Może przydać się między innymi podczas planowania prac ogrodowych, rozpalania grilla, opryskiwania roślin, suszenia prania czy ustawiania mebli i osłon tarasowych. Klasyczny model wyposażony w oznaczenia stron świata pozwala odczytać kierunek wiatru pod warunkiem, że został prawidłowo ustawiony.

Wiatrowskaz pełni również funkcję dekoracyjną. W sprzedaży znajdują się modele z kogutami, końmi, kotami, czarownicami, samolotami, żaglówkami, statkami czy motywami leśnych zwierząt. Dzięki temu urządzenie można dopasować do stylu budynku oraz charakteru ogrodu. Konstrukcje z metalu malowanego proszkowo, stali nierdzewnej albo żeliwa są przeznaczone do użytkowania na zewnątrz, jednak ich trwałość zależy również od jakości powłoki zabezpieczającej przed korozją.

Gdzie najlepiej umieścić wiatrowskaz?

Wiatrowskaz powinien znajdować się w miejscu dobrze wystawionym na działanie wiatru. Najczęściej montuje się go na kalenicy dachu, kominie, wieżyczce, szczycie altany, garażu, pergoli albo budynku gospodarczego. Im mniej przeszkód znajduje się w bezpośrednim otoczeniu urządzenia, tym swobodniej może się ono obracać. Drzewa, ściany, ogrodzenia i sąsiednie budynki mogą powodować zawirowania powietrza, przez co wskazania będą mniej miarodajne.

Modele ogrodowe można zamocować na wysokim słupku lub wbić bezpośrednio w ziemię. Dostępne są także wiatrowskazy ścienne, których wspornik przykręca się do elewacji, altany albo drewnianego słupa. Przed montażem trzeba sprawdzić, czy ruchoma figura ma wystarczająco dużo przestrzeni i nie będzie uderzać o dach lub ścianę. Oznaczenia północy, południa, wschodu i zachodu należy ustawić zgodnie z rzeczywistymi kierunkami geograficznymi.

Aktualne ceny wiatrowskazów do domu i ogrodu 2026

Ceny podane poniżej pochodzą z ofert internetowych sprawdzonych w lipcu 2026 roku. Nie uwzględniają ewentualnych kosztów przesyłki, montażu ani dodatkowych elementów mocujących.

Wiatrowskaz zewnętrzny w formie pasiastego rękawa o długości około 80 cm – 27,99 zł

Metalowy czarny wiatrowskaz z motywem czarownicy – 69,99 zł

Nierdzewny wiatrowskaz ogrodowy z motywem orła – 88,69 zł

Metalowy wiatrowskaz w kształcie samolotu, około 30 × 32 cm – 92,99 zł

Prosty wiatrowskaz pomiarowy o wymiarach około 32 × 22 cm – 109 zł

Duży metalowy wiatrowskaz z figurą koguta, malowany proszkowo – 128,90 zł

Czarny metalowy wiatrowskaz z kogutem i oznaczeniami kierunków świata – 129,99 zł

Metalowy wiatrowskaz z kogutem, przeznaczony do montażu w ziemi lub na ścianie – 199 zł

Masywny wiatrowskaz z figurą kota i oznaczeniami kierunków świata – 250 zł

Masywny wiatrowskaz z motywem konia i jeźdźca – 250 zł

Metalowy stelaż anemoskopu o średnicy około 90 cm – 610 zł

Wiatrowskaz z rękawem lotniczym o wymiarach około 90 × 300 cm i metalowym stelażem – 976 zł

Najprostsze dekoracyjne wiatrowskazy można zatem znaleźć za mniej niż 100 zł. Większe modele wykonane z grubszego metalu kosztują zwykle około 130–250 zł. Profesjonalne anemoskopy ze stelażem i dużym rękawem są znacznie droższe i mogą kosztować od kilkuset do blisko 1000 zł.

Jaki wiatrowskaz wybrać na dach lub do ogrodu?

Przy wyborze wiatrowskazu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał, wielkość, wagę oraz sposób montażu. Model dachowy musi mieć solidny wspornik dopasowany do miejsca instalacji i być odporny na silne podmuchy. W ogrodzie wygodniejszy może okazać się wariant wyposażony w grot do wbicia w ziemię. Element obrotowy powinien poruszać się lekko, bez zacinania, a powierzchnia metalu musi być zabezpieczona przed wilgocią, promieniowaniem UV i korozją. Warto też sprawdzić, czy zestaw zawiera oznaczenia stron świata oraz wszystkie uchwyty i śruby. W przypadku montażu na wysokim lub stromym dachu bezpieczniej powierzyć pracę dekarzowi albo instalatorowi dysponującemu odpowiednim zabezpieczeniem.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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