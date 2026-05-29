Ile kosztuje skrzynia ogrodowa w 2026 roku? Sprawdź ceny popularnych modeli

Do czego przydają się skrzynie ogrodowe?

Do czego przydają się skrzynie ogrodowe?

Skrzynie ogrodowe to praktyczne wyposażenie tarasów, balkonów i przydomowych ogrodów. Umożliwiają wygodne przechowywanie poduszek do mebli ogrodowych, narzędzi, zabawek dziecięcych, konewek czy akcesoriów do grillowania. Dzięki zamykanej konstrukcji pomagają utrzymać porządek i chronią przechowywane przedmioty przed deszczem, kurzem oraz promieniowaniem UV. Coraz częściej pełnią również funkcję dodatkowego siedziska lub elementu dekoracyjnego aranżacji ogrodu.

Nowoczesne skrzynie wykonywane są najczęściej z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Popularnością cieszą się modele imitujące drewno lub technorattan. W większych wariantach producenci stosują także siłowniki ułatwiające otwieranie pokrywy oraz możliwość zamknięcia skrzyni na kłódkę. W praktyce skrzynia ogrodowa pozwala ograniczyć konieczność przenoszenia wyposażenia do garażu lub piwnicy po zakończeniu sezonu.

Gdzie najlepiej ustawić skrzynię ogrodową?

Najlepszym miejscem na ustawienie skrzyni ogrodowej jest taras, altana lub przestrzeń przy ścianie budynku, gdzie mebel będzie częściowo osłonięty przed intensywnym nasłonecznieniem i silnym deszczem. Dzięki temu skrzynia dłużej zachowa estetyczny wygląd, a przechowywane wewnątrz przedmioty będą lepiej zabezpieczone.

W przypadku balkonów warto wybierać modele o mniejszej pojemności, które nie ograniczą swobodnego przejścia. Duże skrzynie najlepiej sprawdzają się w ogrodach oraz na większych tarasach. Wiele osób ustawia je obok zestawów wypoczynkowych, ponieważ mogą pełnić dodatkową funkcję ławki lub stolika pomocniczego. Ważne jest także ustawienie skrzyni na stabilnym i równym podłożu, co poprawia komfort użytkowania oraz trwałość konstrukcji.

Aktualne ceny skrzyń ogrodowych w 2026 roku

Skrzynia ogrodowa 190 l – około 100 złSkrzynia ogrodowa 270 l z tworzywa – około 150 zł

Skrzynia ogrodowa 277 l – około 160 zł

Skrzynia ogrodowa 290 l – około 190 zł

Skrzynia ogrodowa 350 l – około 499 zł

Skrzynia ogrodowa 380 l premium – około 443 zł

Skrzynia ogrodowa 390 l z siedziskiem – około 430 zł

Skrzynia ogrodowa 490 l – około 520 zł

Skrzynia ogrodowa 570 l podstawowa – około 592 zł

Skrzynia ogrodowa 570 l imitacja drewna – około 759 zł

Skrzynia ogrodowa 570 l premium EVOTECH – około 999 zł

Skrzynia ogrodowa 680 l – około 850 zł

Dane opracowano na podstawie aktualnych ofert sklepów internetowych i producentów dostępnych w Polsce w 2026 roku.

O czym pamiętać przy wyborze skrzyni ogrodowej?

Przy wyborze skrzyni ogrodowej warto zwrócić uwagę przede wszystkim na pojemność, odporność materiału na warunki atmosferyczne oraz sposób otwierania pokrywy. Dobrze, jeśli model posiada uszczelnioną konstrukcję i zabezpieczenie przed wilgocią. W przypadku większych skrzyń przydatne okazują się siłowniki ułatwiające podnoszenie pokrywy oraz możliwość zamknięcia na kłódkę. Istotne znaczenie ma również design – skrzynia powinna pasować stylistycznie do mebli ogrodowych i elewacji budynku. W małych przestrzeniach lepiej sprawdzają się kompaktowe modele, natomiast na dużych tarasach można postawić na pojemne skrzynie pełniące jednocześnie funkcję siedziska.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

