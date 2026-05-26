Cena parawanu do ogrodu 2026 – ile kosztują nowoczesne osłony ogrodowe?

Murator Ogroduje #3: Jak zabezpieczyć drewnianą wiatę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego parawan w ogrodzie to dobry pomysł?

Parawan ogrodowy to praktyczne rozwiązanie, które pozwala zwiększyć prywatność na działce, tarasie lub balkonie. Dzięki niemu można skutecznie osłonić strefę wypoczynkową przed wzrokiem sąsiadów, wiatrem czy nadmiernym nasłonecznieniem. Wiele osób wykorzystuje parawany również do wydzielania poszczególnych części ogrodu, tworząc osobną przestrzeń do relaksu, grillowania lub zabawy dla dzieci. Współczesne modele pełnią także funkcję dekoracyjną – dobrze dobrany parawan może podkreślić styl nowoczesnego, rustykalnego albo naturalnego ogrodu. Dużą zaletą jest również łatwy montaż i możliwość szybkiego przestawienia konstrukcji w inne miejsce.

Z jakich materiałów produkowane są dziś parawany ogrodowe?

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rodzajów parawanów ogrodowych wykonanych z różnych materiałów. Bardzo popularne są modele bambusowe, które wyróżniają się naturalnym wyglądem i stosunkowo niską ceną. Dużym zainteresowaniem cieszą się również parawany drewniane, szczególnie z drewna akacjowego lub sosnowego impregnowanego ciśnieniowo. W nowoczesnych aranżacjach często spotyka się parawany technorattanowe oraz aluminiowe, odporne na wilgoć i promieniowanie UV. Producenci oferują także lekkie osłony tekstylne montowane na metalowych stelażach, które dobrze sprawdzają się na balkonach i tarasach. Coraz częściej pojawiają się również modele kompozytowe łączące drewno z tworzywami sztucznymi, dzięki czemu są trwałe i łatwe w utrzymaniu.

Aktualny koszt zakupu parawanu ogrodowego w Polsce w 2026 roku

Parawan bambusowy 180 × 300 cm – około 110 zł

Parawan bambusowy 180 × 500 cm – około 185 zł

Składany parawan drewniany 80 cm – około 295 zł

Parawan bambusowy premium do ogrodu – około 400 zł

Parawan ogrodowy 3-panelowy z bambusa – około 478 zł

Parawan tekstylny na metalowym stelażu – od 150 do 300 zł

Parawan technorattanowy wolnostojący – od 450 do 900 zł

Parawan drewniany impregnowany – od 300 do 700 zł

Aluminiowy parawan ogrodowy nowoczesny – od 700 do 1500 zł

Kompozytowy parawan modułowy – od 900 do 2000 zł

Mobilny parawan tarasowy z roletą boczną – od 250 do 600 zł

Dekoracyjny parawan ogrodowy klasy premium – od 1800 do 3500 zł

O czym pamiętać przy wyborze parawanu do ogrodu?

Przy wyborze parawanu ogrodowego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na odporność materiału na warunki atmosferyczne. Modele drewniane wymagają regularnej impregnacji, natomiast aluminium i technorattan są praktycznie bezobsługowe. Istotna jest także stabilność konstrukcji, szczególnie w miejscach narażonych na silny wiatr. Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić wymiary parawanu i dopasować je do wielkości tarasu lub ogrodu. Warto również zwrócić uwagę na możliwość składania i łatwego przechowywania poza sezonem. Dla wielu osób znaczenie ma także stylistyka – dobrze dobrany parawan powinien komponować się z meblami ogrodowymi oraz elewacją domu. Aktualne ceny pokazują, że na rynku można znaleźć zarówno ekonomiczne rozwiązania za kilkaset złotych, jak i ekskluzywne modele premium kosztujące kilka tysięcy złotych.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Eleganckie lampy ogrodowe

14