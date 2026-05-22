Przygotowywanie potraw z grilla stało się już sztuką. Są nawet zawody w grillowaniu. Warto więc poświęcić urządzeniom do grillowania nieco uwagi.

Jaki grill wybrać do ogrodu?

Są dwie szkoły - jedni wolą lekkie, przenośne, składane grille, jakie można kupić w każdym supermarkecie i w wielu centrach ogrodniczych, inni preferują ogrodowe kominki z rusztami do pieczenia.

Te pierwsze można rozstawić wszędzie, po złożeniu zajmują niewiele miejsca, można je więc wozić ze sobą w bagażniku samochodu, ale są blaszane, prowizoryczne, niezbyt ładne i po pewnym czasie użytkowania - mało estetyczne.

Te drugie są elementem stałego wyposażenia ogrodu, warto więc starannie wybrać dla nich miejsce i zadbać, aby stały się częścią kompozycji ogrodu.

Kupienie gotowego kominka ogrodowego nie stanowi problemu, bo oferta handlowa jest coraz bardziej urozmaicona. Można jednak zbudować wymarzony kominek samodzielnie - będzie oryginalny, dostosowany do wyglądu ogrodu i indywidualnych potrzeb właścicieli. Trzeba jednak pamiętać, żeby murowany grill miał takie rozmiary, by nie zdominował otoczenia.

O czym pamiętać przy wyborze miejsca na grill?

Kominek można posadowić na tarasie przy domu albo w pewnym od niego oddaleniu. Powinien on być jednak ulokowany w takim miejscu, aby dym i odgłosy biesiadowania jak najmniej dawały się we znaki sąsiadom. Dlatego jeśli grill usytuowany jest niedaleko granicy działki, należy go od niej odizolować na przykład wysokimi i bujnymi roślinami. W dużym ogrodzie można zorganizować specjalne wnętrze z wygodnie urządzonym miejscem do grillowania.

i Autor: anmbph/ Getty Images Grill w ogrodzie

Kilka dobrych rad przed murowaniem kominka z rusztem

Budując ogrodowy kominek, trzeba mieć na uwadze kilka zasad:

kominek powinien stać na solidnej płycie fundamentowej (grubości około 15 cm) ułożonej na warstwie ubitego grubego żwiru (grubości 30-35 cm);

ściany można zrobić z kamieni, cegły klinkierowej, cementu lub ze zwykłej cegły klasy minimum 10 (wtedy jednak, jeśli palenisko kominka jest zabudowane, warto je wyłożyć płytkami szamotowymi);

obok komory z paleniskiem warto umieścić blat do przygotowywania potraw (przynajmniej z jednej strony), a pod blatem komorę do przechowywania drewna. Można też wymurować szafkę na przybory do grillowania. Wersja rozbudowana miewa obok paleniska murki osłaniające przed wiatrem i wzrokiem ciekawskich;

nad kominkiem można zbudować daszek osłaniający przed deszczem - dzięki niemu w palenisku nie będzie się zbierała woda;

wysokość grilla trzeba dostosować do wzrostu osoby najczęściej zajmującej się przygotowywaniem potraw (szczególnie ważne jest usytuowanie blatu - standardowo przyjmuje się, że powinien on być na wysokości około 85 cm);

ruszty i szufladę na popiół dobrze jest zamówić jeszcze przed rozpoczęciem prac murarskich, aby już po wymurowaniu grilla nie okazało się, że nie pasują. Ruszt powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie grilla?

Wybierając w sklepie gotowy kominek ogrodowy, należy brać pod uwagę nie tylko walory estetyczne. Ważne są:

wielkość grilla - warto zmierzyć gotowy kominek i zastanowić się, jak dużo miejsca możemy przeznaczyć w ogrodzie na grillowanie. Pamiętajmy, że w wielkich halach supermarketów czy na placach centrów ogrodniczych nawet duże przedmioty wydają się niewielkie;

jakość materiału - jeżeli już w sklepie kominek kruszy się albo ma pęknięcia - lepiej go nie kupować. Pod wpływem czynników atmosferycznych czy gwałtownych zmian temperatury szybko będzie niszczał.

i Autor: Leo Malsam/ Getty Images Grill w ogrodzie

Jaki grill wybrać - gazowy czy węglowy