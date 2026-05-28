Ceny kratek na pnącza do ogrodu 2026 – ile kosztują modne modele?

Do czego przydają się kratki na pnącza w ogrodzie?

Kratki na pnącza pełnią w ogrodzie zarówno funkcję praktyczną, jak i dekoracyjną. Dzięki nim rośliny mogą swobodnie piąć się ku górze, co pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń oraz wyeksponować walory ozdobne kwiatów i liści. Takie konstrukcje często wykorzystuje się przy ścianach budynków, altanach, pergolach oraz ogrodzeniach. Kratki pomagają również osłonić wybrane części działki przed wzrokiem sąsiadów i stworzyć bardziej kameralny klimat.

Współczesne kratki ogrodowe dostępne są w wielu wariantach. Największą popularnością cieszą się modele drewniane impregnowane ciśnieniowo, ale w sprzedaży można znaleźć również kratki metalowe, stalowe oraz wykonane z tworzywa sztucznego. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale także trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i sposobem montażu. Coraz częściej wybierane są też kratki rozsuwane oraz dekoracyjne panele z geometrycznymi wzorami, które pełnią funkcję nowoczesnej ozdoby ogrodu.

Aktualne ceny kratek na pnącza do ogrodu 2026

Kratka drewniana 38 × 180 cm – około 20–30 zł

Kratka plastikowa 80 × 120 cm – około 70–80 zł

Kratka drewniana 100 × 200 cm – około 65–80 zł

Kratka drewniana 100 × 300 cm – około 95–110 zł

Kratka ogrodowa drewniana 60 × 180 cm – około 95–120 zł

Kratka drewniana 90 × 180 cm – około 200–230 zł

Kratka drewniana 180 × 180 cm – około 320–340 zł

Metalowa kratka dekoracyjna malowana proszkowo – około 110–140 zł

Kratka stalowa nierdzewna do ogrodu – około 140–230 zł

Rozsuwana kratka drewniana do pnączy – około 50–90 zł

Kratka kompozytowa odporna na wilgoć – około 180–260 zł

Panel kratowy premium do nowoczesnych aranżacji – około 300–450 zł

Jakie rośliny pnące warto wybrać do ogrodu?

Wśród najpopularniejszych roślin pnących do ogrodu znajdują się powojniki, bluszcz pospolity, winobluszcz, glicynia oraz róże pnące. Bardzo dobrze prezentują się również wiciokrzewy i milin amerykański, które efektownie kwitną przez większą część sezonu. Wybierając rośliny na kratki, warto zwrócić uwagę na tempo wzrostu, odporność na mróz oraz wymagania dotyczące nasłonecznienia. Dzięki odpowiednio dobranym pnączom można stworzyć zieloną ścianę, naturalny parawan lub dekoracyjne wejście do ogrodu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

