Ceny roślin pnących do ogrodu 2026 – ile kosztują popularne pnącza?

Jakie rośliny pnące do ogrodu są dziś popularne?

Na polskim rynku ogrodniczym w 2026 roku dostępna jest szeroka gama roślin pnących – zarówno wieloletnich, mrozoodpornych gatunków, jak i tych o bardziej wymagających warunkach uprawy. Oferowane są pnącza kwitnące obficie (takie jak powojniki, glicynie czy miliny), rośliny o ozdobnych liściach (winobluszcze, bluszcze), a także gatunki owocowe (aktinidie, winorośle). Sadzonki sprzedawane są głównie w doniczkach o różnej wielkości, co pozwala dopasować roślinę do etapu rozwoju ogrodu.

Wśród najchętniej wybieranych pnączy w Polsce dominują powojniki (Clematis) dzięki spektakularnym, dużym kwiatom i różnorodności odmian kwitnących od wiosny do jesieni. Bardzo popularne są również glicynie, milin amerykański, róże pnące oraz wiciokrzewy, które tworzą pachnące, kolorowe zasłony. Na drugim miejscu plasują się rośliny o dekoracyjnych liściach – winobluszcz pięciolistkowy (przebarwiający się jesienią na czerwono), bluszcz pospolity (zimozielony i mrozoodporny) oraz hortensja pnąca, idealna do zacienionych miejsc. Coraz większą popularność zyskują też aktinidie i winorośle, łączące walory ozdobne z możliwością zbiorów owoców.

Aktualne ceny roślin pnących 2026

Hortensja pnąca w doniczce C2 – około 27–37 zł

Powojnik wielkokwiatowy sadzonka w doniczce – około 23–35 zł

Bluszcz pospolity w doniczce P9–C2 – około 10–22 zł

Winobluszcz pięciolistkowy – około 25–36 zł

Milin amerykański sadzonka – około 27–35 zł

Róża pnąca odmiana powtarzająca – około 30–45 zł

Wiciokrzew pomorski lub zaostrzony – około 22–32 zł

Glicynia chińska lub kentucka – około 40–70 zł

Aktinidia ostrolistna (żeńska lub męska) – około 24–30 zł

Winorośl deserowa w doniczce 2L – około 29–40 zł

Akebia pięciolistkowa – około 22–28 zł

Rdestówka Auberta – około 18–25 zł

Trzmielina Fortune’a – około 20–30 zł

Kielisznik bluszczowaty – około 35 zł

Hortensja pnąca ‘Mirranda’ – około 37–39 zł

Powojnik tangucki – około 20–28 zł

Bluszcz złocisty ‘Goldheart’ – około 16–20 zł

Winobluszcz ‘Troki’ – około 25–34 zł

Milin ‘Flamenco’ – około 35 zł

Róża pnąca ‘Aloha’ lub podobne odmiany – około 30–40 zł

W ostatnich latach ceny roślin pnących rosły umiarkowanie, głównie za sprawą inflacji kosztów produkcji, energii i transportu. Największe wzrosty dotyczyły droższych, wolniej rosnących gatunków jak glicynie czy niektóre odmiany powojników, których ceny podniosły się o kilkanaście procent w porównaniu do okresu przed 2023 rokiem. Z kolei podstawowe pnącza takie jak bluszcz czy winobluszcz utrzymały bardziej stabilne ceny dzięki dużej dostępności i łatwości rozmnażania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze roślin pnących do ogrodu?

Przy wyborze roślin pnących zwróć uwagę przede wszystkim na warunki stanowiskowe w Twoim ogrodzie – nasłonecznienie, rodzaj gleby oraz mrozoodporność danej odmiany. Sprawdź, czy roślina potrzebuje podpór i jak szybko rośnie, aby dopasować ją do rozmiaru konstrukcji. Ważna jest też jakość sadzonki – wybierz zdrowe egzemplarze z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym w doniczce. Pamiętaj o terminie sadzenia (wiosna lub jesień) oraz o regularnym podlewaniu i nawożeniu w pierwszym sezonie, co zapewni lepsze ukorzenienie i szybszy wzrost.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

