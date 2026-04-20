Wiosną przyroda budzi się do życia, a w ogrodach zakwita wiele roślin. Wśród nich szczególną uwagę zwracają drzewa kwitnące na różowo, które urozmaicają przestrzeń dodając jej delikatności i romantyzmu. Wybraliśmy 5 drzew o różowych kwiatach. Przekonaj się, jaki niepowtarzalny klimat mogą stworzyć w ogrodzie.

Wiśnia piłkowana 'Kanzan'

Wiśnia piłkowana (Prunus serrulata) 'Kanzan' to jedna z najpopularniejszych odmian wiśni ozdobnej, ceniona za obfite kwitnienie. Najczęściej oferowana jest w sprzedaży w formie piennej. Osiąga do 5-6 m wysokości i podobną szerokość, tworzy rozłożystą koronę.

Wiśnia piłkowana 'Kanzan' zakwita na przełomie kwietnia i maja. W okresie kwitnienia wygląda spektakularnie! Drzewo wręcz „obsypane” jest pełnymi, różowymi kwiatami, osadzonymi na długich szypułkach, zebranymi po kilka w gęste pęczki. Pod koniec kwitnienia na roślinie rozwijają się jajowate, na brzegach piłkowane, gładkie i błyszczące liście - młode są żółtawobrązowe, później zielenieją, a jesienią przebarwiają się na żółtopomarańczowo.

i Autor: Luisa Vallon Fumi/ Getty Images Wiśnia piłkowana 'Kanzan'

Jabłoń ozdobna 'Royalty'

Jabłoń ozdobna (Malus) 'Royalty' to nieduże, wolno rosnące drzewo, dorastające do 4-5 m wysokości i podobnej szerokości, najczęściej nisko rozgałęzione i zwarte, o wyprostowanej, regularnej koronie, osadzonej zwykle na krótkim pniu. W okresie jabłoń 'Royalty' kwitnienia – w maju – wygląda zachwycająco! Jest wtedy pokryta licznymi, czerwonoróżowymi kwiatami, które pięknie kontrastują z błyszczącymi, czerwonopurpurowymi liśćmi.

Pod koniec sierpnia pojawiają się małe, czerwone owoce - jabłuszka, które zdobią drzewo aż do zimy.Jabłoń 'Royalty' jest odporna na choroby i łatwa w uprawie, dlatego polecana jest nawet początkującym ogrodnikom. Ze względu na nieduże rozmiary polecana jest do małych ogrodów. W ogrodzie najlepiej prezentuje się posadzona pojedynczo w wyeksponowanym miejscu.

i Autor: Jacek Skórkowski Kwitnąca jabłoń ozdobna w pełnej krasie

Judaszowiec południowy

Judaszowiec południowy (Cercis siliquastrum) to drzewo, które w naszych warunkach klimatycznych dorasta do około 6 m wysokości. Ma szeroką, rozłożystą koronę. Wiosną, w kwietniu i maju, jeszcze przed pojawieniem się liści, bezpośrednio na pędach (zarówno cienkich, jak i grubszych), a także na pniu pojawiają się liczne, różowe, motylkowe kwiaty, zebrane po kilka w pęczki. Kwiaty są jadalne.

Liście judaszowca są duże, błyszczące, skórzaste, o kształcie serca, matowozielone, nerkowate, na wierzchołkach zaokrąglone, jesienią przebarwiają się na żółto. Owoce – strąki brunatnego koloru – pozostają na drzewie przez cała zimę.Judaszowiec warto uprawiać jako soliter w wyeksponowanym, ale zacisznym miejscu.

i Autor: Joao Manita/ Getty Images Judaszowiec południowy

Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'

Głóg pośredni (Crataegus ×media) 'Paul's Scarlet' to niewielkie drzewko o jajowatej koronie, dorastające do 5-6 m wysokości. W sprzedaży zazwyczaj oferowana jest jako forma szczepiona wysoko na podkładce - korona tworzy ładny, kulisty pokrój.

Największą ozdobą drzewka są pojawiające się licznie pod koniec maja i na początku czerwca drobne, ciemnoróżowe, pełne kwiaty, które wyglądem przypominają miniaturowe różyczki. Zebrane są w baldachowate kwiatostany średnicy 5-8 cm.Liście są niewielkie, klapowane, ciemnozielone, od góry błyszczące, pod spodem matowe.W ogrodach drzewo można sadzić jako soliter. Jest odporne na zanieczyszczenie powietrza.

i Autor: nata_zhekova/ Getty Images Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'

Robinia Małgorzaty CASQUE ROUGE 'Pink Cascade'

Robinia Małgorzaty (Robinia ×margaretta) CASQUE ROUGE 'Pink Cascade' to małe drzewo dorastające do 5-10 m wysokości i 5-6 m szerokości, o owalnej koronie z przewieszającymi się młodymi pędami. Niezwykle dekoracyjnie prezentuje się w okresie kwitnienia (w maju i czerwcu), gdy na roślinie licznie pojawiają się zebrane w zwisające, okazałe groniaste kwiatostany ciemnoróżowe, delikatnie pachnące kwiaty. Liście są złożone z drobnych, matowozielonych listków, jesienią przebarwiają się na żółto. Drzewo idealnie prezentuje się jako soliter.

i Autor: Cristina Ionescu/ Getty Images Robinia Małgorzaty CASQUE ROUGE 'Pink Cascade'

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie