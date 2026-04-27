Gdy słońce zaczyna przygrzewać, a my marzymy o wakacjach na południu Europy, nic tak nie wprowadza śródziemnomorskiej atmosfery do naszego otoczenia, jak szlachetne drzewko oliwne. Choć gaje oliwne to domena południowych krańców Europy, nie musisz wyjeżdżać, by cieszyć się ich urokiem. Oliwka europejska z powodzeniem może stać się zieloną ozdobą domu, balkonu czy tarasu, wprowadzając nutę egzotyki i elegancji. Jej srebrzystozielone liście i charakterystyczna forma sprawiają, że nawet bez owoców stanowi niezwykle dekoracyjny element. Co więcej, przy odpowiedniej pielęgnacji, możesz doczekać się nawet własnych oliwek! Czy to nie brzmi kusząco?

Oliwka europejska w donicy

Drzewo oliwne - oliwka europejska

Oliwka europejska (łac. Olea europaea) należy do roślin niezwykle cenionych przez człowieka i uprawianych przez niego od wieków. Wartościowe owoce drzewa oliwnego mają duże znaczenie przemysłowe zarówno w branży spożywczej, jak i kosmetycznej czy farmaceutycznej.

W naturze oliwki europejskie wyrastają na całkiem spore drzew, osiągają około 10 m wysokości, ale drzewko oliwne w uprawie doniczkowej w domu osiągają znacznie mniejsze rozmiary (do 2–3 m wysokości). W razie potrzeby można je również odpowiednio przycinać (najlepiej wiosną), gdyż znoszą ten zabieg doskonale i lepiej się po nim krzewią.

Jak dbać o drzewko oliwne w domu?

Jednym z najważniejszych warunków powodzenia uprawy oliwki europejskiej w domu jest zapewnienie roślinie jak najbardziej widnego i słonecznego stanowiska. Drzewo oliwne musi mieć stanowisko jasne i słoneczne. Pozostałe warunki wzrostu drzewka oliwnego w doniczce nie są już trudne do spełnienia. Najlepsza dla drzewka oliwnego temperatura wynosi 20–24 st.C, ale roślina znosi nieduże odchylenia w obie strony.

Podłoże pod uprawę oliwki powinno być żyzne, stosunkowo przepuszczalne (ale może być nieco cięższe) i posiadać odczyn lekko zasadowy lub ewentualnie obojętny.

Pielęgnacja drzewka oliwnego

Oliwka europejska lubi regularne podlewanie, szczególnie w okresie wegetacji. Dobrze jednak znosi także czasowe przesuszenie podłoża, toleruje także niską wilgotność powietrza. Właściwie łatwiej jest drzewko oliwne w donicy przelać niż zasuszyć, dlatego jest znakomitą propozycją dla zapracowanych.

Czy drzewko oliwne przetrwa zimę na zewnątrz?

Oliwka europejska nie jest mrozoodporne, dlatego w naszym klimacie mogą być uprawiane jedynie jako rośliny doniczkowe. Od wiosny do jesieni donicę z oliwką można wystawić na balkon, taras lub do ogrodu, ale jesienią – przed nastaniem mrozów – należy ją przenieść do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Może to być chodna weranda lub oranżeria.

Czy uprawiana w domu oliwka wyda owoce?

Drzewko oliwne jest bardzo dekoracyjne, ale w uprawie doniczkowej zakwita i wydaje owoce rzadko. Mimo to warte jest uwagi, gdyż drzewko oliwne w donicy może być wspaniałą ozdobą naszego mieszkania, a latem również tarasu.

Drzewko oliwne na tarasie

Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.