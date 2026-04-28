Do grona najcenniejszych roślin ozdobnych zaliczają się nie tylko gatunki pięknie kwitnące lub niezwykle okazałe, ale też rośliny o skromniejszych kwiatach i rozmiarach, ale wyjątkowo atrakcyjnych liściach. Należy do nich między innymi niezbyt jeszcze popularna w naszym kraju, choć wyjątkowo ciekawa i piękna dichondra srebrzysta (łac. Dichondra argentea).
Jak wygląda dichondra srebrzysta?
Największą ozdobą dichondry jest niezwykle atrakcyjny, zwisający, kaskadowy pokrój i bardzo długie (do 1,5–2 m, a w ciepłym klimacie nawet do 5-6 m), elastyczne, wiotkie, rozkrzewione, srebrzystoszare, cienkie, ale mocne i niełamliwe pędy, porośnięte małymi, okrągłymi, u nasady sercowatymi listkami, osadzonymi na długich, sztywnych ogonkach. Cała powierzchnia liści pokryta jest miękkim, jedwabistym, srebrzystoszarym kutnerem, nadającym roślinie delikatności i lekkości. Latem w kątach liści pojawiają się drobne, żółtozielone kwiaty, które nie mają żadnych walorów ozdobnych.
Dichondra srebrzysta - wymagania uprawy
Dichondra w uprawie nie jest trudna, ale z racji swojego pochodzenia ma dość szczególne wymagania. Preferuje ciepłe, słoneczne lub półcieniste stanowisko oraz bardzo przepuszczalną, żyzną i umiarkowanie wilgotną glebę. Nie lubi nadmiaru wody, zalegającej w pobliżu korzeni, dlatego dno doniczki w której rośnie, powinno być wyłożone warstwą drenażu (np. żwirkiem, keramzytem).
Jak podlewać i nawozić dichondrę?
Dichondra jest dość odporna na krótkotrwałą suszę, ale w upalne, letnie dni wymaga systematycznego, choć umiarkowanego podlewania. Będzie też wdzięczna za zraszanie jej pędów wodą z opryskiwacza (woda powinna być odstana, inaczej na liściach mogą pojawić się brzydkie plamy i zacieki).
Ze względu na szybki wzrost i tworzenie dużej masy zielonej, w sezonie wegetacyjnym potrzebuje także regularnego zasilania nawozami wieloskładnikowymi. Jeśli do nawożenia wykorzystujemy wodny roztwór nawozu, musimy bardzo uważać, aby podczas podlewania nie zamoczyć liści, gdyż po kantacie z nawozami brązowieją i tracą urodę.
Ciekawą cechą długich, elastycznych pędów rośliny jest ich odporność na dość silny wiatr, dzięki czemu pędy się nie łamią i nie pękają, a jedynie miękko powiewają.
Rozmnażanie dichondry
Dichondrę w sezonie łatwo jest rozmnożyć, ukorzeniając w wodzie lub wilgotnym podłożu kilkucentymetrowe (5-7 cm) sadzonki pędowe. Nową roślinę trudniej natomiast uzyskać z nasion, bo młode rośliny rosną początkowo bardzo wolno i trzeba czekać nawet 3-4 miesiące, aż dostatecznie podrosną. Z tego względu nasiona należy wysiać bardzo wcześnie (I/II-III) pod ciepłymi osłonami (temp. 22-24°C), siewki pikować, a sadzonki wysadzać do pojemników po minięciu wiosennych przymrozków (k. V-VI).
Jak przechować dichondrę przez zimę?
Dichondra jest całkowicie nieodporna na niskie temperatury (źle znosi spadki temperatur poniżej 10°C), dlatego w Polsce może być uprawiana jedynie w pojemnikach na balkonach lub tarasach bądź sezonowo w ogrodzie. Ponieważ jednak z natury jest byliną, możemy spróbować przechować ją przez zimę w niezbyt chłodnym (14-18°C), widnym pomieszczeniu, systematycznie, ale umiarkowanie podlewając. Jeśli roślina przetrwa do wiosny, przed kolejnym sezonem warto skrócić jej pędy, dzięki czemu lepiej się rozkrzewi.
Zastosowanie dichondry srebrzystej
- Dichondra ma wiele zastosowań. Przede wszystkim może być wykorzystywana jako wspaniała roślina doniczkowa, uprawiana na balkonach i tarasach.
- Przepięknie prezentuje się w wiszącym koszu lub donicy, z której gęsto ulistnione, srebrzyste pędy będą spływać kaskadami w dół. Kilka takich donic umieszczonych pod sufitem balkonu może z powodzeniem stworzyć ciekawą zasłonę, chroniącą kącik wypoczynkowy przed słońcem, wiatrem i wzrokiem sąsiadów.
- Dichondra sprawdza się też doskonale jako uzupełnienie kompozycji z innymi roślinami balkonowymi jak np. pelargonią rabatową i bluszczolistną, petuniami, lobeliami przylądkowymi, uczepem rózgowatym, gazanią, scewolą, a także szałwią błyszczącą i heliotropem.
- Dobrze prezentuje się też w zestawieniu z ozdobnymi trawami jak np. ostnica cieniutka czy niższe odmiany rozplenicy japońskiej.
- Jeśli zostanie posadzona przy brzegu pojemnika, jej pędy będą mogły swobodnie spływać w dół, tworząc srebrzysty wodospad i nadając całej kompozycji szczególnego charakteru.
- W okresie letnim roślinę możemy posadzić też w ogrodzie na skarpie lub murku, traktując jak roślinę okrywową. Jej zwisające lub pełzające po ziemi pędy będą się wtedy prezentować wyjątkowo atrakcyjnie.
- Dichondra może być też atrakcyjną ozdobą ogrodowej altany lub barierki ogrodowych schodów.
