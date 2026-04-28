Do grona najcenniejszych roślin ozdobnych zaliczają się nie tylko gatunki pięknie kwitnące lub niezwykle okazałe, ale też rośliny o skromniejszych kwiatach i rozmiarach, ale wyjątkowo atrakcyjnych liściach. Należy do nich między innymi niezbyt jeszcze popularna w naszym kraju, choć wyjątkowo ciekawa i piękna dichondra srebrzysta (łac. Dichondra argentea).

i Autor: Redakcja Dichondra srebrzysta tworzy łańcuszki zwisających delikatnych listków

Jak wygląda dichondra srebrzysta?

Największą ozdobą dichondry jest niezwykle atrakcyjny, zwisający, kaskadowy pokrój i bardzo długie (do 1,5–2 m, a w ciepłym klimacie nawet do 5-6 m), elastyczne, wiotkie, rozkrzewione, srebrzystoszare, cienkie, ale mocne i niełamliwe pędy, porośnięte małymi, okrągłymi, u nasady sercowatymi listkami, osadzonymi na długich, sztywnych ogonkach. Cała powierzchnia liści pokryta jest miękkim, jedwabistym, srebrzystoszarym kutnerem, nadającym roślinie delikatności i lekkości. Latem w kątach liści pojawiają się drobne, żółtozielone kwiaty, które nie mają żadnych walorów ozdobnych.

i Autor: Getty Images Dichondra srebrzysta

Dichondra srebrzysta - wymagania uprawy

Dichondra w uprawie nie jest trudna, ale z racji swojego pochodzenia ma dość szczególne wymagania. Preferuje ciepłe, słoneczne lub półcieniste stanowisko oraz bardzo przepuszczalną, żyzną i umiarkowanie wilgotną glebę. Nie lubi nadmiaru wody, zalegającej w pobliżu korzeni, dlatego dno doniczki w której rośnie, powinno być wyłożone warstwą drenażu (np. żwirkiem, keramzytem).

Jak podlewać i nawozić dichondrę?

Dichondra jest dość odporna na krótkotrwałą suszę, ale w upalne, letnie dni wymaga systematycznego, choć umiarkowanego podlewania. Będzie też wdzięczna za zraszanie jej pędów wodą z opryskiwacza (woda powinna być odstana, inaczej na liściach mogą pojawić się brzydkie plamy i zacieki).

Ze względu na szybki wzrost i tworzenie dużej masy zielonej, w sezonie wegetacyjnym potrzebuje także regularnego zasilania nawozami wieloskładnikowymi. Jeśli do nawożenia wykorzystujemy wodny roztwór nawozu, musimy bardzo uważać, aby podczas podlewania nie zamoczyć liści, gdyż po kantacie z nawozami brązowieją i tracą urodę.

Ciekawą cechą długich, elastycznych pędów rośliny jest ich odporność na dość silny wiatr, dzięki czemu pędy się nie łamią i nie pękają, a jedynie miękko powiewają.

Rozmnażanie dichondry

Dichondrę w sezonie łatwo jest rozmnożyć, ukorzeniając w wodzie lub wilgotnym podłożu kilkucentymetrowe (5-7 cm) sadzonki pędowe. Nową roślinę trudniej natomiast uzyskać z nasion, bo młode rośliny rosną początkowo bardzo wolno i trzeba czekać nawet 3-4 miesiące, aż dostatecznie podrosną. Z tego względu nasiona należy wysiać bardzo wcześnie (I/II-III) pod ciepłymi osłonami (temp. 22-24°C), siewki pikować, a sadzonki wysadzać do pojemników po minięciu wiosennych przymrozków (k. V-VI).

Jak przechować dichondrę przez zimę?

Dichondra jest całkowicie nieodporna na niskie temperatury (źle znosi spadki temperatur poniżej 10°C), dlatego w Polsce może być uprawiana jedynie w pojemnikach na balkonach lub tarasach bądź sezonowo w ogrodzie. Ponieważ jednak z natury jest byliną, możemy spróbować przechować ją przez zimę w niezbyt chłodnym (14-18°C), widnym pomieszczeniu, systematycznie, ale umiarkowanie podlewając. Jeśli roślina przetrwa do wiosny, przed kolejnym sezonem warto skrócić jej pędy, dzięki czemu lepiej się rozkrzewi.

i Autor: Getty Images Dichondra srebrzysta

Zastosowanie dichondry srebrzystej

Dichondra ma wiele zastosowań. Przede wszystkim może być wykorzystywana jako wspaniała roślina doniczkowa, uprawiana na balkonach i tarasach.

Przepięknie prezentuje się w wiszącym koszu lub donicy, z której gęsto ulistnione, srebrzyste pędy będą spływać kaskadami w dół. Kilka takich donic umieszczonych pod sufitem balkonu może z powodzeniem stworzyć ciekawą zasłonę, chroniącą kącik wypoczynkowy przed słońcem, wiatrem i wzrokiem sąsiadów.

Dichondra sprawdza się też doskonale jako uzupełnienie kompozycji z innymi roślinami balkonowymi jak np. pelargonią rabatową i bluszczolistną, petuniami, lobeliami przylądkowymi, uczepem rózgowatym, gazanią, scewolą, a także szałwią błyszczącą i heliotropem.

Dobrze prezentuje się też w zestawieniu z ozdobnymi trawami jak np. ostnica cieniutka czy niższe odmiany rozplenicy japońskiej.

Jeśli zostanie posadzona przy brzegu pojemnika, jej pędy będą mogły swobodnie spływać w dół, tworząc srebrzysty wodospad i nadając całej kompozycji szczególnego charakteru.

W okresie letnim roślinę możemy posadzić też w ogrodzie na skarpie lub murku, traktując jak roślinę okrywową. Jej zwisające lub pełzające po ziemi pędy będą się wtedy prezentować wyjątkowo atrakcyjnie.

Dichondra może być też atrakcyjną ozdobą ogrodowej altany lub barierki ogrodowych schodów.

20

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu